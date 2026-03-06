Bộ Ngoại giao Ecuador tuyên bố tất cả nhân viên ngoại giao, lãnh sự và hành chính của Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Quito là “những người không được hoan nghênh". Chủ tịch Cuba lên tiếng phản đối quyết định này.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz‑Canel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã lên án quyết định của Ecuador trục xuất toàn bộ phái đoàn ngoại giao Cuba tại nước này, cho rằng đây là hành động “phi lý, thù địch và không thân thiện," làm tổn hại quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia Mỹ Latinh.

Trên mạng xã hội X, ông Miguel Díaz-Canel, đồng thời là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định quyết định của Quito là “hành động chưa từng có,” gây ảnh hưởng tiêu cực đến lịch sử hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa nhân dân Cuba và Ecuador.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng cáo buộc động thái này thể hiện sự phục tùng các lợi ích “đế quốc.”

Trước đó, trong công hàm ban hành ngày 4/3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Ecuador tuyên bố tất cả nhân viên ngoại giao, lãnh sự và hành chính của Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Quito là “những người không được hoan nghênh."

Chính phủ Ecuador yêu cầu Đại sứ Cuba cùng toàn bộ nhân viên cơ quan đại diện phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, phía Ecuador không nêu rõ lý do cho quyết định trên.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cùng ngày đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt kéo dài đối với Cuba, cho rằng những khó khăn kinh tế của quốc đảo Caribe chủ yếu bắt nguồn từ các lệnh cấm vận.

Phát biểu tại Hội nghị bộ trưởng trong khuôn khổ Hội nghị khu vực lần thứ 39 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dành cho Mỹ Latinh và Caribe, diễn ra tại Buenos Aires (Argentina), Tổng thống Lula cho rằng Cuba không thiếu lương thực vì năng lực sản xuất yếu kém hay thiếu khả năng xây dựng hệ thống năng lượng, mà do bị hạn chế tiếp cận các nguồn lực thiết yếu.

Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng Cuba đã phải chịu lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt trong hơn 60 năm, và các biện pháp này gần đây còn bị siết chặt hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lula đồng thời bày tỏ lo ngại trước việc nhiều nhà lãnh đạo thế giới hiện tập trung vào các cuộc xung đột thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề nghèo đói. Tổng thống Brazil nhấn mạnh nạn đói cần được coi là “ưu tiên số không” và là một quyền cơ bản của con người.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng cảnh báo tình trạng bất bình đẳng toàn cầu đang ngày càng sâu sắc khi một số tập đoàn có doanh thu vượt cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia, trong khi hàng triệu người trên thế giới vẫn thiếu lương thực.