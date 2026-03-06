Người Iran run rẩy dưới bầu trời đầy tên lửa

Hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Iran khi chiến sự leo thang. Giữa đống đổ nát, người dân thu vội giấy tờ, đồ đạc và rời nhà trong nỗi lo không còn nơi nào an toàn.

Rạng sáng ngày 5/3 (giờ địa phương), người dân Iran thức dậy giữa loạt tiếng nổ mới rung chuyển Tehran. Đó là ngày thứ sáu của cuộc chiến kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng cho tới nay, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Con số thương vong còn bao gồm 168 trẻ em thiệt mạng tại một trường học ở tỉnh Hormozgan phía nam, hàng nghìn người khác bị thương.

Người dân thương tiếc vụ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại dọc đường Enghelab, Tehran hôm 1/3.

Washington tuyên bố sẽ tiếp tục đánh sâu hơn vào lãnh thổ Iran. Phía Israel cho biết họ đã thả hơn 5.000 quả bom kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu khắp Trung Đông, bao gồm Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar và Saudi Arabia. Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố đất nước sẽ bảo vệ mình trước các cuộc tấn công.

Chỉ một tuần trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vẫn đang ở Geneva cho vòng đàm phán hạt nhân thứ ba, nơi ông nói rằng Tehran và Washington đã tiến “gần hơn tới một thỏa thuận”.

Nhưng chỉ hai ngày sau, Israel và Mỹ phát động chiến dịch quân sự – một cuộc chiến được tiến hành mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng và với rất ít tham vấn với Quốc hội hay công chúng Mỹ.

Kể từ đó, Tehran - đô thị gần 10 triệu dân - chìm trong khói lửa, và người dân thường là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Khu chung cư Shahid Boroujerdi ở phía đông nam Tehran đã bị tấn công, khiến hai tòa nhà chung cư bị phá hủy hoàn toàn, năm tòa nhà khác cùng nhiều ôtô, phương tiện bị hư hại nặng vào ngày 4/3.

Ở khắp các góc phố, hiện trường đổ nát. Hôm 4/3, một khu chung cư ở đông nam Tehran bị trúng không kích: hai khối nhà bị san phẳng hoàn toàn, năm tòa khác hư hại nghiêm trọng.

“Cư dân đã phải sơ tán hết”, một người đàn ông nói trong trạng thái bàng hoàng, cho biết em gái ông sống gần khu vực này.

Khói vẫn cuộn lên từ những đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ đưa các thi thể ra ngoài và sơ cứu người bị thương. Lính cứu hỏa phun nước vào phần còn lại của tòa nhà - giờ chỉ còn khung bê tông vặn xoắn, gạch vụn và cốt thép trơ trọi. Tiếng khóc vang lên giữa bầu không khí lạnh buốt đặc quánh mùi khói, khiến việc hít thở trở nên nặng nề.

Dãy Alborz bao quanh thành phố vốn thường giữ lại lớp sương mù mùa đông, giờ đây còn giữ cả làn khói ngột ngạt từ các cuộc không kích.

Ở khu đông nam Tehran, khung cảnh hỗn loạn hiện rõ trên từng góc phố. Một nhóm nữ sinh tuổi teen ngồi bên vệ đường, khuôn mặt trống rỗng khi dòng người hối hả chạy ngang.

Một người phụ nữ vội vã nhét vài món đồ vào xe, cẩn thận đặt chiếc lồng chứa hai con chim cockatiel lên ghế phụ. Nhiều người khác quay lại những căn hộ bị hư hại để lấy vội những thứ còn sót lại: giấy tờ, thiết bị điện tử, vài món đồ quý.

Chăn được phủ lên bàn ghế như một nỗ lực mong manh để bảo vệ tài sản, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn bị bỏ lại. Các gia đình rời khỏi nhà, tìm nơi trú tạm tại nhà người thân ngoài thành phố, hướng về vùng núi Gilan hoặc bờ biển Caspian.

Không xa đó, lực lượng cứu hộ đưa một thi thể lên xe cứu thương. Giữa đống gạch đá nằm lại một con thỏ bông trắng phủ đầy bụi. Xung quanh là sách vở, tràng hạt cầu nguyện, những mảnh kính vỡ. Và cả máu. Những lọn tóc dài. Những phần cơ thể vương vãi trong đống đổ nát, được thu gom vào các túi nhựa.

“Một trong những điều khủng khiếp nhất là các đợt đánh thứ hai”, Mohsenifar nói. Nhiều khi chỉ vài phút sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, một vụ nổ khác lại xảy ra. “Điều đó làm tăng số thương vong, đồng thời khiến đội cứu hộ do dự khi tiếp cận hiện trường ngay sau vụ nổ đầu tiên, bởi họ luôn lo ngại sẽ có thêm một vụ nổ nữa”.

Dẫu chiến sự khốc liệt, Tehran - với những công viên cổ rộng lớn và những ngọn núi phủ tuyết - vẫn chưa hoàn toàn tê liệt. Trường học và đại học đóng cửa ngay từ thứ Bảy khi xung đột bùng nổ, nhưng nhiều cửa hàng và khu chợ vẫn mở.

Một số nhà hàng vẫn phục vụ bữa iftar lúc hoàng hôn, khi người Hồi giáo kết thúc ngày nhịn ăn trong tháng Ramadan.

Một cuộc không kích gần quảng trường Azadi vào ngày 3/3.

Một người đàn ông ngồi trên đường, và một người khác được giúp đỡ sau khi ngã quỵ.

Trong khi đó, tình trạng mất Internet trên diện rộng khiến nhiều người gần như không thể liên lạc với gia đình và bạn bè.

Hôm 3/3, một vụ tấn công rơi gần Quảng trường Azadi, buộc tuyến cao tốc nối thủ đô với các tỉnh phía đông phải đóng cửa tạm thời. Cùng ngày, một đồn cảnh sát gần Quảng trường Enghelab Square - ngay trung tâm thành phố - cũng bị đánh trúng. Những ngày trước đó, khu vực này chật kín người tới viếng sau khi thông tin về cái chết của Ali Khamenei được công bố.

“Nhiều người đi qua quảng trường Azadi bằng ôtô đã bị thương vì vụ nổ, và tôi nhìn thấy thi thể của hai người thiệt mạng”, Mohsenifar kể.

Sau vụ nổ, hiện trường rơi vào hỗn loạn: những chiếc xe cháy đen nằm dọc ven đường, người dân hối hả chạy qua, trong đó nhiều người bị thương rõ rệt. Một người đàn ông gục xuống. Một chiếc xe buýt xanh của thành phố, cửa kính vỡ nát, đỗ bên lề đường, phía sau là cột khói đen cuộn lên. Trên thân xe còn dán dòng chữ: “Tehran xinh đẹp”.

"Tehran xinh đẹp" là dòng chữ được viết trên một chiếc xe buýt gần quảng trường Azadi sau vụ nổ hôm 3/3.

Một chiếc taxi bị phá hủy nằm trên đường phố.

Dẫu vậy, một số người vẫn ra đường xếp hàng mua bánh mì hoặc đi kiểm tra tình hình người thân. Nhưng họ di chuyển thận trọng. Xe cộ trên đường thưa thớt, và mọi chuyến đi chỉ diễn ra khi thật sự cần thiết.

Mohsenifar - người lớn lên tại Tehran - nói rằng một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi xe phải dừng lại ở đèn đỏ. Những con phố từng chật kín xe cộ giờ trở nên im ắng đến rợn người. Những tiếng nổ vang lên từ xa, bất ngờ và không báo trước.

“Dừng lại thì nguy hiểm, nhưng tiếp tục lái xe cũng không kém phần rủi ro”, anh nói.

“Bởi giờ đây, ở Tehran không còn nơi nào thực sự an toàn nữa”.