Iran cảnh báo Mỹ sau vụ tàu chiến bị đánh chìm

Tehran cáo buộc Washington tấn công tàu chiến trên vùng biển quốc tế khiến 87 người thiệt mạng, trong khi Mỹ xác nhận sử dụng tàu ngầm phóng ngư lôi.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội ngày 5/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đã thực hiện một “hành vi tội phạm trên biển”, khi tấn công tàu chiến Iran ở vị trí cách lãnh hải nước này hơn 3.200 km. Theo ông, tàu tuần duyên Dena - khi đó chở gần 130 thủy thủ - bị tấn công bất ngờ trên vùng biển quốc tế mà không nhận được bất kỳ cảnh báo nào.

“Ghi nhớ lời tôi: Mỹ sẽ vô cùng hối hận về tiền lệ mà họ vừa tạo ra”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu hộ vệ của Hải quân Iran trên Ấn Độ Dương hôm 2/3.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm tàu chiến Iran. Con tàu này cho rằng đang hoạt động an toàn ở vùng biển quốc tế, nhưng đã bị ngư lôi tấn công và chìm xuống đáy biển”, ông Hegseth tuyên bố.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II một tàu đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi trong tác chiến thực tế.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka xác định tàu bị đánh chìm là khu trục hạm IRIS Dena, đang trên hành trình trở về Iran sau khi rời một cảng phía đông Ấn Độ.

Giới chức thành phố cảng Galle cho hay lực lượng cứu hộ quân đội đã tìm thấy 87 thi thể sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Ngoài ra, 32 người được cứu sống và đang điều trị tại bệnh viện. Khoảng 60 người trong tổng số 180 người có mặt trên tàu vẫn mất tích.

Sri Lanka đã lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn nhằm truy tìm những người sống sót.

Theo thông tin trước đó, tàu Dena vừa tham gia một cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức tại Vịnh Bengal từ ngày 18 đến 25/2.

Al Jazeera dẫn nguồn cho biết con tàu bị tấn công là hộ vệ hạm tên lửa lớp Moudge, được đóng tại xưởng Bandar Abbas của Iran và chính thức đưa vào biên chế năm 2021.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng hải quân Iran. Giới chức Washington cho biết trong những ngày gần đây, các chiến dịch quân sự liên tiếp được triển khai trên nhiều khu vực.

Ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tuyên bố Mỹ và Israel đã tập kích hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hơn 20 tàu chiến của Iran. Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định năng lực hải quân và không quân Iran đã bị vô hiệu hóa đáng kể.

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu - Việt hóa: Lê Huyên.

Căng thẳng leo thang nhanh chóng kéo theo những tuyên bố cứng rắn từ Tehran. Iran cho biết sẽ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, tương đương 21 triệu thùng/ngày, đi qua.

Tehran tuyên bố sẽ tấn công và phóng hỏa bất kỳ tàu nào tìm cách vượt qua eo biển này. Động thái được xem là nhằm tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và gia tăng sức ép buộc Washington phải chấm dứt chiến dịch quân sự.