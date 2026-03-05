Việt Nam sẽ không để bị động về an ninh năng lượng

Việt Nam sẽ không để rơi vào thế bị động hay bất ngờ về an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng những căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông ảnh hưởng đến Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và năng lượng, cũng như các biện pháp ứng phó của Chính phủ.

Theo bà, ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng nhằm chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi sát tình hình, đánh giá và dự báo các diễn biến liên quan; đồng thời tổ chức triển khai, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, tổ công tác sẽ nghiên cứu, đề xuất các phương hướng, cơ chế và chính sách cần thiết để xử lý các vấn đề liên quan, chủ động dự báo tình hình và đưa ra phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra tình trạng bị động hay bất ngờ.

Về công tác bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Trung Đông. Đến nay, tình hình cộng đồng người Việt tại các khu vực này nhìn chung vẫn ổn định, chưa ghi nhận trường hợp công dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan quản lý trong nước cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận để theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình.

Đồng thời, các cơ quan này duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại sở tại và làm việc với chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ công dân Việt Nam, bao gồm cả những trường hợp đi du lịch, quá cảnh hoặc các đoàn công tác bị hủy chuyến bay do không phận trong khu vực bị đóng.

Bộ Ngoại giao cho biết sẵn sàng xây dựng phương án sơ tán công dân Việt Nam khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nếu cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động bảo đảm an toàn và nắm rõ các kênh liên lạc khẩn cấp.

“Trong trường hợp gặp khó khăn, công dân có thể liên hệ các đường dây nóng bảo hộ công dân tại Việt Nam hoặc các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Trung Đông”, bà Hằng cho biết.

Trước đó, sáng ngày 28/2 (giờ địa phương), quân đội Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tấn công Iran, nhằm vào các cơ sở quốc phòng, tình báo cũng như nhiều quan chức cấp cao và tướng lĩnh của nước này. Các cuộc không kích được cho là đã khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Sau đó, Iran tiến hành các đợt đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel và nhiều căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú tại các quốc gia Trung Đông. Mỹ và Israel cũng tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Iran.