Thủ tướng Tây Ban Nha trở thành tâm điểm vì dám... 'bật' lại ông Trump

  • Thứ năm, 5/3/2026 16:06 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Trong khi hầu hết nhà lãnh đạo châu Âu đều phản ứng dè dặt trước những quyết định quân sự của Donald Trump, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez lại chọn con đường đối đầu trực diện.

Buổi phát sóng cuộc phản hồi chính thức từ phía Thủ tướng Tây Ban Nha đến với Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo nhận định của Financial Times, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tung ra những lời chỉ trích sắc bén mà chưa nhà lãnh đạo châu Âu nào dám thực hiện khi cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ kích hoạt một vòng xoáy chiến tranh bằng cuộc tấn công vào Iran.

Ông cho rằng thật không thể chấp nhận khi những chính khách không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ cải thiện đời sống người dân lại dùng "khói lửa chiến tranh" để che đậy thất bại, đồng thời làm giàu cho một nhóm thiểu số trong khi thế giới buộc phải "ngừng xây bệnh viện để chế tạo tên lửa".

Đây là sự đả kích trực diện vào giới tinh hoa và tình trạng bất bình đẳng, khác hẳn với nỗ lực lấy lòng Trump của các lãnh đạo EU khác thông qua những chuyến thăm hào nhoáng hay quà tặng mạ vàng.

Cuộc xung đột này đã lên đến đỉnh điểm khi Sánchez không chỉ từ chối cho phép Mỹ sử dụng hai căn cứ quân sự chung tại nước này để tấn công Iran mà còn ví các đòn đánh của liên quân giống như cuộc xâm lược Iraq năm 2003.

Tay Ban Nha anh 1

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu. Ảnh: Reuters.

Đáp lại hành động phủ quyết kể trên, ông Trump đe dọa trừng phạt Tây Ban Nha "tồi tệ" bằng cách cắt đứt giao thương và đưa ra khả năng áp đặt một lệnh cấm vận toàn diện. Dù quốc gia tại bán đảo Iberia này ít phụ thuộc vào thương mại trực tiếp với Mỹ hơn mức trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng điểm yếu chí mạng của nước này lại nằm ở năng lượng.

Mỹ chiếm tới 31% nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tây Ban Nha trong 12 tháng qua, thậm chí vọt lên 44% vào tháng 1. Nếu giá năng lượng tăng vọt do lệnh cấm vận, đây có thể là yếu tố làm sụp đổ chính phủ của ông Sánchez.

Sự thù địch ý thức hệ này còn có sự góp mặt của Elon Musk, người từng gọi Sánchez là "kẻ bạo chúa và phản bội" trên nền tảng X sau khi ông tìm cách hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Quỹ Di sản (Heritage Foundation), tổ chức tư vấn thân cận với chính quyền Mỹ đương nhiệm, cũng chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia của Tây Ban Nha do ông Sánchez lãnh đạo là thiếu nghiêm túc.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Sánchez đã từ chối yêu cầu của NATO về việc chi 5% GDP cho quốc phòng, khiến Trump cáo buộc Tây Ban Nha đang "ăn bám" và đe dọa áp thuế gấp đôi, dù lời đe dọa này vẫn chưa thành hiện thực cho đến nay.

Bất chấp những sức ép từ Washington, việc đứng lên chống lại Trump lại mang lại lợi thế chính trị nội bộ cho Sánchez, giúp ông chiếm lĩnh không gian truyền thông và thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri cánh tả vốn ác cảm với chính sách của Mỹ.

Trong khi Nhà Trắng từng tuyên bố Tây Ban Nha đã đồng ý "hợp tác" quân sự, phía Madrid đã bác bỏ hoàn toàn và khẳng định lập trường không thay đổi dù chỉ một chút. Sánchez nhấn mạnh rằng lập trường của Tây Ban Nha không hề ngây thơ và họ sẽ không đồng lõa với những điều đi ngược lại các giá trị quốc gia chỉ vì lo sợ bị trừng phạt từ bất kỳ ai.

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Ông Trump dọa cấm vận Tây Ban Nha vì không cho Mỹ dùng căn cứ quân sự

Tổng thống Donald Trump dọa sẽ cấm vận thương mại đối với Tây Ban Nha sau khi quốc gia này từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ của mình.

40:2423 hôm qua

X bị đột kích, Elon Musk gọi Thủ tướng Tây Ban Nha là 'bạo chúa'

Tỷ phú Elon Musk vừa công kích dữ dội Thủ tướng Tây Ban Nha, giữa bối cảnh nền tảng mạng xã hội X bị điều tra tại Pháp sau cuộc đột kích bất ngờ vào trụ sở của X ở Paris.

08:12 5/2/2026

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng chiến Iran

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh, mở đường cho ông Trump tấn công sâu vào Iran bất chấp sự phản đối của đa số công chúng và nghi vấn không kích trường học.

20 giờ trước

Tiến Lợi

Tây Ban Nha Donald Trump Mỹ Trung Đông Iran Mỹ Trump Pedro Sánchez thế giới

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Quyen luc 'vua' cua ong Trump hinh anh

Quyền lực 'vua' của ông Trump

5 giờ trước 21:33 5/3/2026

0

Thượng viện Mỹ bác đề xuất hạn chế quyền phát động chiến tranh, đồng nghĩa ông Trump vẫn có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà không cần phê chuẩn mới từ Quốc hội.

'Chao lua' Trung Dong nong ruc qua anh hinh anh

'Chảo lửa' Trung Đông nóng rực qua ảnh

6 giờ trước 20:59 5/3/2026

0

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel -Iran đang khiến người dân tại Tehran, Tel Aviv và nhiều nơi khác trong khu vực rơi vào cảnh ly tán, phải rời bỏ nhà cửa hoặc tìm cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt giữa khói lửa chiến sự, theo Reuters.

