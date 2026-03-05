Thủ tướng Tây Ban Nha trở thành tâm điểm vì dám... 'bật' lại ông Trump

Trong khi hầu hết nhà lãnh đạo châu Âu đều phản ứng dè dặt trước những quyết định quân sự của Donald Trump, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez lại chọn con đường đối đầu trực diện.

Buổi phát sóng cuộc phản hồi chính thức từ phía Thủ tướng Tây Ban Nha đến với Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo nhận định của Financial Times, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tung ra những lời chỉ trích sắc bén mà chưa nhà lãnh đạo châu Âu nào dám thực hiện khi cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ kích hoạt một vòng xoáy chiến tranh bằng cuộc tấn công vào Iran.

Ông cho rằng thật không thể chấp nhận khi những chính khách không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ cải thiện đời sống người dân lại dùng "khói lửa chiến tranh" để che đậy thất bại, đồng thời làm giàu cho một nhóm thiểu số trong khi thế giới buộc phải "ngừng xây bệnh viện để chế tạo tên lửa".

Đây là sự đả kích trực diện vào giới tinh hoa và tình trạng bất bình đẳng, khác hẳn với nỗ lực lấy lòng Trump của các lãnh đạo EU khác thông qua những chuyến thăm hào nhoáng hay quà tặng mạ vàng.

Cuộc xung đột này đã lên đến đỉnh điểm khi Sánchez không chỉ từ chối cho phép Mỹ sử dụng hai căn cứ quân sự chung tại nước này để tấn công Iran mà còn ví các đòn đánh của liên quân giống như cuộc xâm lược Iraq năm 2003.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu. Ảnh: Reuters.

Đáp lại hành động phủ quyết kể trên, ông Trump đe dọa trừng phạt Tây Ban Nha "tồi tệ" bằng cách cắt đứt giao thương và đưa ra khả năng áp đặt một lệnh cấm vận toàn diện. Dù quốc gia tại bán đảo Iberia này ít phụ thuộc vào thương mại trực tiếp với Mỹ hơn mức trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng điểm yếu chí mạng của nước này lại nằm ở năng lượng.

Mỹ chiếm tới 31% nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tây Ban Nha trong 12 tháng qua, thậm chí vọt lên 44% vào tháng 1. Nếu giá năng lượng tăng vọt do lệnh cấm vận, đây có thể là yếu tố làm sụp đổ chính phủ của ông Sánchez.

Sự thù địch ý thức hệ này còn có sự góp mặt của Elon Musk, người từng gọi Sánchez là "kẻ bạo chúa và phản bội" trên nền tảng X sau khi ông tìm cách hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Quỹ Di sản (Heritage Foundation), tổ chức tư vấn thân cận với chính quyền Mỹ đương nhiệm, cũng chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia của Tây Ban Nha do ông Sánchez lãnh đạo là thiếu nghiêm túc.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Sánchez đã từ chối yêu cầu của NATO về việc chi 5% GDP cho quốc phòng, khiến Trump cáo buộc Tây Ban Nha đang "ăn bám" và đe dọa áp thuế gấp đôi, dù lời đe dọa này vẫn chưa thành hiện thực cho đến nay.

Bất chấp những sức ép từ Washington, việc đứng lên chống lại Trump lại mang lại lợi thế chính trị nội bộ cho Sánchez, giúp ông chiếm lĩnh không gian truyền thông và thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri cánh tả vốn ác cảm với chính sách của Mỹ.

Trong khi Nhà Trắng từng tuyên bố Tây Ban Nha đã đồng ý "hợp tác" quân sự, phía Madrid đã bác bỏ hoàn toàn và khẳng định lập trường không thay đổi dù chỉ một chút. Sánchez nhấn mạnh rằng lập trường của Tây Ban Nha không hề ngây thơ và họ sẽ không đồng lõa với những điều đi ngược lại các giá trị quốc gia chỉ vì lo sợ bị trừng phạt từ bất kỳ ai.