Pháp, Italy, Tây Ban Nha đưa tàu chiến đến Cyprus

Ngày 5/3, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo sẽ điều tàu khu trục hiện đại nhất của mình, Cristobal Colon, tới khu vực Cyprus để tăng cường năng lực phòng không và sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ sơ tán dân thường nếu cần thiết.

Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công 33 cơ sở dân sự, khiến 1.097 người chết, hơn 6.000 người bị thương. Israel thừa nhận đã phá hủy thành công phần lớn năng lực quân sự của Tehran, theo Al Jazeera.

Tổng thống Trump khẳng định hiệu quả chiến dịch tấn công Iran đạt mức 15 trên 10 và tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự tối đa lên quốc gia này, theo AFP.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh với tỷ lệ 53-47, mở đường cho ông Trump tấn công sâu vào Iran mà không cần Quốc hội phê chuẩn, theo CNN.

Iran đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân Dimona nếu Mỹ và Israel tìm cách lật đổ chế độ tại Tehran, theo Time of Israel.

Hầm tên lửa Iran là mục tiêu chính trong chiến sự giai đoạn 2

Theo các nguồn thạo tin trao đổi với Reuters, chiến dịch quân sự chung của Israel và Mỹ tại Iran đang bước sang giai đoạn hai, với trọng tâm là các căn cứ tên lửa đạn đạo được chôn sâu dưới lòng đất.

Sau tuần đầu tiên của các đợt không kích mở màn - vốn được cho là đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng và châm ngòi vòng xoáy xung đột lan rộng sang Israel, vùng Vịnh và Iraq, đồng thời kéo theo các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah tại Lebanon - chiến dịch hiện chuyển sang mục tiêu có độ kiên cố cao hơn.

Hossein Salami (bên trái), người đứng đầu Vệ binh Cách mạng Iran và Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng không quân của Vệ binh, đang tham quan một căn cứ tên lửa ngầm tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran ngày 11/1/2025. Ảnh: Vệ binh Cách mạng Iran.



Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã đánh trúng hàng trăm bệ phóng tên lửa Iran đặt trên mặt đất có khả năng nhắm vào các đô thị Israel. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào các hầm ngầm chứa tên lửa đạn đạo và trang thiết bị liên quan.

Các nguồn tin cho hay nhiều cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu kiên cố này có thể do Mỹ đảm nhiệm, với việc triển khai máy bay ném bom hạng nặng mang theo bom xuyên phá boong-ke - loại vũ khí có khả năng xuyên sâu vào các cơ sở quân sự được gia cố dày đặc dưới lòng đất của Iran.

Một nguồn tin nhận định mục tiêu của Israel là vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực tiến hành các đòn tấn công đường không của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel trước khi chiến sự kết thúc, đồng thời làm suy yếu bộ máy lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo. Người phát ngôn quân đội Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch tác chiến.

Trước đó, Times of Israel cho biết quân đội Israel dự kiến kéo dài chiến dịch thêm ít nhất một đến hai tuần, với mục tiêu đánh trúng hàng nghìn mục tiêu nhằm làm suy giảm có hệ thống năng lực quân sự và cấu trúc quyền lực của Iran.

Rạng sáng ngày 5/3, IDF thông báo không quân nước này đã tấn công một “cơ sở hạ tầng ngầm” được cho là dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo và các hệ thống tên lửa phòng không. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel công khai đề cập việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran.

Israel tuyên bố đã phá hủy 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phá hủy 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran kể từ khi cuộc chiến hiện nay bùng phát.

Theo IDF, không quân Israel sáng nay tiếp tục mở một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự tại miền tây và miền trung Iran, phá hủy thêm nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo cùng các hệ thống phòng không.

“Tất cả nhằm giảm thiểu tối đa hỏa lực nhằm vào lãnh thổ Nhà nước Israel”, quân đội nước này tuyên bố. IDF cho biết riêng trong đợt tấn công sáng nay - được mô tả là làn sóng thứ 113 kể từ đầu chiến sự - hàng chục quả bom đã được thả xuống hàng chục trận địa tên lửa của Iran tại khu vực miền tây và miền trung nước này.

Ở chiều ngược lại, Bộ Y tế Iran thông báo 11 bệnh viện, 7 trung tâm cấp cứu, 9 xe cứu thương và 4 cơ sở y tế khác đã bị hư hại trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã ghi nhận 13 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Iran.

Bộ Tổng tham mưu Liên quân Pháp xác nhận cho phép máy bay Mỹ hiện diện tạm thời tại một số căn cứ nội địa. Ảnh: US Navy.

Pháp, Italy, Tây Ban Nha đưa tàu chiến đến Cyprus

Tàu chiến này sẽ phối hợp cùng tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và các tàu chiến Hy Lạp trong một cơ chế hiệp đồng tác chiến chung.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Madrid đang chịu sức ép từ Washington sau khi từ chối cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của mình để phục vụ chiến dịch nhằm vào Iran.

Trước đó, Nhà Trắng từng cho rằng Tây Ban Nha sẽ “hợp tác”, song chính phủ Madrid tái khẳng định lập trường không ủng hộ chiến tranh và không tham gia trực tiếp vào xung đột.

Cùng thời điểm, Pháp, Anh, Italy và Hy Lạp cũng tăng cường hiện diện quân sự tại Cyprus sau vụ máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công căn cứ không quân Akrotiri. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho biết Rome sẽ triển khai thêm phương tiện hải quân và các hệ thống phòng không tới khu vực nhằm bảo đảm an ninh cho lực lượng và công dân châu Âu, theo AFP.

Theo CNN, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Pháp xác nhận cho phép máy bay Mỹ hiện diện tạm thời tại một số căn cứ nội địa với "đảm bảo tuyệt đối" rằng những máy bay này "không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào các chiến dịch của Mỹ tại Iran", mà chỉ phục vụ phòng thủ cho các đối tác khu vực.

Quan chức này cho rằng đây là một "thủ tục thông thường" trong khuôn khổ NATO.

Bên cạnh đó, Tổng thống Emmanuel Macron cũng cho biết Pháp sẽ phối hợp với Ý và Hy Lạp để tăng cường phòng thủ tại Cyprus, nơi vừa bị tấn công bởi máy bay không người lái.

Giống như các đồng minh khác của Mỹ tại châu Âu, Pháp đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn về mức độ can thiệp vào xung đột. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ - Israel được "tiến hành ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế", đồng thời đổ lỗi cho Iran về việc leo thang căng thẳng sau đó.

Pháp đã rút ngắn thời gian triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tại vùng Baltic để ứng phó với chiến dịch ném bom của Iran. Các máy bay Pháp trước đó đã được ghi nhận là đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái để bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã cảnh báo rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) sẽ "sớm hay muộn phải trả giá" nếu họ tiếp tục giữ im lặng trước các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran. Ông Baghaei đã đưa ra những bình luận này với đài truyền hình TVE của Tây Ban Nha.

Tàu chiến Iran thứ hai báo sự cố động cơ khi đi qua gần Sri Lanka

Các tàu chở dầu được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Fujairah, khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Fujairah, Saudi Arabia, ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Một tàu chiến Iran thứ hai xuất hiện gần vùng biển lãnh hải Sri Lanka từ hôm qua (4/3) được cho là nằm trong nhóm ba tàu hải quân Iran trên đường trở về sau khi tham dự một sự kiện hàng hải quốc tế tại Ấn Độ.

Con tàu đầu tiên trong nhóm, IRIS Dena, đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hôm qua trên Ấn Độ Dương, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Theo các nguồn tin, tàu thứ hai đã liên lạc với giới chức Sri Lanka, thông báo đang gặp sự cố động cơ và đề nghị được cập cảng. Đề xuất này hiện chưa được chấp thuận, song hai bên vẫn duy trì trao đổi thông tin.

Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka cho biết trước Quốc hội rằng chính phủ nước này nắm được toàn bộ tình hình liên quan đến con tàu thứ hai và đang chủ động can thiệp nhằm xử lý vụ việc, giảm thiểu rủi ro về nhân mạng và bảo đảm ổn định khu vực.

Phát biểu này được xem như sự khẳng định chính thức rằng Colombo đang theo sát diễn biến và cân nhắc các phương án ứng phó. Cùng với đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng lên tiếng cảnh báo Washington sẽ phải “trả giá đắt” sau vụ một tàu chiến của Tehran bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka, khiến hàng chục thủy thủ thiệt mạng.

Iran cáo buộc Mỹ, Israel “cố ý tấn công khu dân sự”

Người dân thương tiếc trong ngày tang lễ của các nạn nhân sau vụ tấn công được báo cáo vào một trường học ở Minab (Iran) ngày 3/3. Ảnh: WANA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cáo buộc Mỹ và Israel đã chủ đích nhằm vào các khu dân sự trong quá trình giao tranh. Trên mạng xã hội X, ông Baqaei cho rằng người dân Iran đang “bị sát hại một cách tàn bạo”, khi phía đối phương “cố tình tấn công các khu vực dân cư và bất kỳ địa điểm nào mà họ tin rằng có thể gây ra mức độ đau thương và tổn thất nhân mạng lớn nhất”.

Ông mô tả đây là hành động “man rợ, vô cớ và hoàn toàn không thể biện minh” nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời nhấn mạnh hệ lụy của cuộc xung đột không chỉ giới hạn trên chiến trường.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc tấn công đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn cầu: đẩy giá năng lượng tăng cao, gây bất ổn thị trường tiền tệ và làm suy giảm sức mua của người dân ở nhiều quốc gia.

“Nhưng với người dân Iran, cái giá phải trả còn lớn hơn rất nhiều”, ông viết. Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã gây thiệt hại đáng kể cho 20 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Thông tin này hiện chưa được phía Mỹ xác nhận độc lập.

Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu Mỹ tại Hormuz

IRGC tuyên bố phóng tên lửa tấn công tàu chở dầu Mỹ ở Vịnh Ba Tư, khiến tàu bốc cháy. Iran khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo tàu phương Tây có thể bị tấn công.

Theo Reuters, ngày 5/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công một tàu chở dầu của Mỹ tại khu vực phía bắc Vịnh Ba Tư, khiến con tàu bốc cháy dữ dội.

Thông báo được phát trên truyền hình nhà nước Iran cho biết vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng, song không nêu chi tiết về danh tính con tàu cũng như mức độ thiệt hại.

Times of Israel nhận định sự việc có thể liên quan đến một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait xảy ra trước đó cùng ngày, theo báo cáo của Trung tâm điều phối an ninh hàng hải thuộc quân đội Anh.

Vị trí chiến lược của eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố này, IRGC cũng khẳng định hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lực lượng này nhấn mạnh tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này hiện chỉ bị đóng đối với tàu thuyền của Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây.

IRGC cảnh báo rằng nếu tàu của những quốc gia này hoặc các bên ủng hộ họ xuất hiện trong khu vực, “chúng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công”.

Iran xác nhận chiến hạm thứ hai tiến về vùng biển Sri Lanka

Iran thông báo một chiến hạm thứ hai đang di chuyển về phía vùng biển gần Sri Lanka, đúng khu vực mà một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một hộ vệ hạm Iran trước đó một ngày.

Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka Nalinda Jayatissa cho biết con tàu, được cho là chở hơn 100 thủy thủ, đang ở ngay bên ngoài lãnh hải nước này.

Một xe cứu thương chở những người bị thương đến Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iran, Iris Dena, ngoài khơi Sri Lanka, tại Galle (Sri Lanka) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn nội các Sri Lanka nói chính phủ đang tìm cách “bảo vệ sinh mạng” của các thủy thủ Iran trên một tàu hoạt động ngoài khơi.

Hôm 4/3, một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một chiến hạm Iran tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka.

Ông Trump cảm ơn NATO

Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau khi ông Rutte khẳng định các đồng minh ủng hộ “ở quy mô lớn” các cuộc không kích của Washington nhằm vào Iran.

“Cảm ơn Tổng thư ký NATO tuyệt vời của chúng ta!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Phát biểu trước đó, ông Rutte cho biết dù NATO “không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran”, hành động của Mỹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh. Theo ông, các nước thành viên “ủng hộ ở quy mô rất lớn” những gì Tổng thống Mỹ đang thực hiện, đồng thời tạo điều kiện để Washington vô hiệu hóa năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Iran cảnh báo: “Nhiều quan tài sẽ trở về Mỹ” nếu triển khai bộ binh

Đại sứ Iran và Israel đã tổ chức các cuộc họp báo riêng rẽ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đưa ra những cáo buộc gay gắt nhằm vào nhau trong bối cảnh xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Phát biểu thông qua phiên dịch, Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Saeed Koozechi kêu gọi Seoul - một đồng minh chủ chốt của Mỹ - lên tiếng mạnh mẽ hơn để yêu cầu chấm dứt điều ông gọi là “hành động gây hấn phi pháp” của Mỹ và Israel, vốn được tiến hành trong lúc các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn đang diễn ra.

Ông cảnh báo “nhiều quan tài sẽ trở về Mỹ” nếu Washington quyết định triển khai lực lượng bộ binh, đồng thời cho rằng các đòn tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ là điều “không thể tránh khỏi”.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Israel tại Seoul Raphael Harpaz khẳng định các chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm phá hủy cơ sở phát triển hạt nhân và các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời góp phần “giải phóng người dân Iran khỏi sự áp bức”.

Hàn Quốc đến nay ủng hộ các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran, song chưa công khai tán thành các cuộc tấn công Mỹ - Israel, thay vào đó kêu gọi sớm khôi phục đối thoại.

