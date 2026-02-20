TT Trump đặt hạn chót cho Iran tại Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thời hạn 10 ngày để Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn tới các biện pháp quyết đoán.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 19/2, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza diễn ra cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran là “tốt” nhưng vốn dĩ rất khó khăn, đồng thời nhắc lại rằng Iran “không thể có vũ khí hạt nhân”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận có ý nghĩa. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Có thể chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Các bạn sẽ biết trong khoảng, có lẽ, mười ngày tới”.

Theo RT, cảnh báo này được đưa ra sau các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian tại Geneva hôm 17/2, mà cả hai bên đều mô tả là một bước đi tích cực, dù chưa đạt đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định quyền “vốn có, không thể thương lượng và có giá trị pháp lý ràng buộc” của Iran trong việc làm giàu uranium vì mục đích dân sự.

Một số hãng truyền thông đưa tin Tổng thống Trump đã được báo cáo về mức độ sẵn sàng quân sự của Mỹ cho khả năng tấn công sớm nhất là vào ngày 21/2.

Báo The Wall Street Journal của Mỹ dẫn các quan chức nước này và nước ngoài, viết rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng tấn công giới lãnh đạo Iran nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ. Các phương án khác được cho là tập trung vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa.

Lực lượng Mỹ đang gia tăng hiện diện tại Trung Đông, được cho là đã điều động hai cụm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom bổ sung và 13 tàu khu trục.

Báo The Wall Street Journal mô tả đây là đợt tăng cường lớn nhất kể từ cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003.

Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc không chiến Israel - Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.

Kể từ đó, Tehran nói rằng cuộc tấn công sẽ không thể ngăn cản chương trình hạt nhân của nước này, khẳng định các hoạt động hạt nhân là hòa bình và rằng Iran sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington về việc làm giàu uranium bằng không.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc Mỹ “đùa với lửa” và cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra một thảm họa hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Al Arabiya phát sóng hôm 18/2, ông Lavrov cho biết Moskva ủng hộ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Tehran, đồng thời nói rằng căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Mỹ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Cụ thể, Tổng thống Trump đã đơn phương rút khỏi Chương trình Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của mình và tái áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Iran, trong khi Mỹ đang tìm cách gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Căng thẳng vẫn ở mức cao kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu năm ngoái, một chiến dịch mà Tehran lên án là hành động vi phạm chủ quyền vô cớ.

Kể từ đó, Washington đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, triển khai thêm các lực lượng hải quân và không quân, bao gồm cả một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai.

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: TTXVN phát

Theo trang tin Axios (Mỹ) ngày 18/2, Washington đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng và khí tài trong khu vực, với việc triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay, hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay tiêm kích cùng nhiều hệ thống phòng không.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Mỹ đã điều thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới khu vực Trung Đông, bao gồm các dòng F-35, F-22 và F-16.

Ngoài ra, hơn 150 chuyến bay vận tải quân sự của Mỹ đã được sử dụng để vận chuyển các hệ thống vũ khí và đạn dược tới khu vực Trung Đông.

Axios lưu ý rằng, do Quốc hội Mỹ và dư luận đang bị cuốn vào các vấn đề khác, cho nên gần như không có cuộc thảo luận công khai nào tại Mỹ về rủi ro của một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, đây có thể là “cuộc can thiệp quân sự có hậu quả lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong ít nhất một thập kỷ qua”.