Google sắp giải quyết thứ khó chịu nhất khi lướt web

Hãng tìm kiếm lớn nhất sẽ xử lý mạnh tay hành vi “chiếm quyền nút quay lại”, buộc website gỡ bỏ thủ thuật gây kẹt trang trước hạn 15/6 hoặc sẽ bị hạ thứ hạng.

Nhiều hành vi thao túng UX đang khiến trải nghiệm lướt web tệ hơn. Ảnh: Reuters.

Nhiều người dùng cho biết bị “mắc kẹt” trong một trang web, không thể dùng nút quay lại để trở về trang trước đó, và chỉ có thể đóng luôn cả tab trình duyệt. Vấn đề này đã khiến trải nghiệm lướt web tệ hơn, buộc Google bắt đầu mạnh tay xử lý từ ngày 15/6.

Google định nghĩa hiện tượng này là “chiếm quyền nút quay lại” (back-button hijacking), xảy ra khi một trang web can thiệp vào việc điều hướng của trình duyệt. Người dùng không thể rời khỏi trang hiện tại hoặc bị chuyển hướng sang các trang đối tác.

Sự can thiệp này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như khóa người dùng ở lại trang hiện tại, hoặc chuyển hướng người dùng sang những trang hoàn toàn khác, thường chứa quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ gây hiểu nhầm, thậm chí độc hại.

Trong một bài đăng trên blog Google Developers, công ty cho biết họ sẽ xếp back button hijacking vào nhóm hành vi độc hại (malicious practice) trong chính sách chống spam của mình. Bài viết nhấn mạnh những hành vi này gây ra trải nghiệm tiêu cực, mang tính đánh lừa người dùng hoặc làm ảnh hưởng đến bảo mật và quyền riêng tư.

Bất kỳ hoạt động nào làm thay đổi hành vi mặc định của nút quay lại trên trình duyệt đều bị xem là “vi phạm rõ ràng” chính sách chống spam. Điều đó đồng nghĩa Google xếp hành vi này ở mức nghiêm trọng tương đương với phần mềm không mong muốn và mã độc.

Google đã ấn định hạn chót 15/6 để các website không tuân thủ phải gỡ bỏ mọi đoạn mã can thiệp vào tính năng mặc định của nút quay lại. Các chủ website và quản trị viên có khoảng hai tháng để điều chỉnh, bằng cách loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các đoạn mã mạng, thư viện bên thứ ba hoặc cấu hình gây ra hiện tượng trên.

Nếu không thực hiện thay đổi trước hạn chót, website vi phạm có thể phải đối mặt với hành động xử phạt thủ công hoặc bị giảm thứ hạng tự động, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến lượng truy cập. Google cũng khuyến nghị chủ website gửi yêu cầu kháng nghị khi đã khắc phục hành vi đánh lừa và loại bỏ toàn bộ mã độc hại khỏi trang của mình.

Theo công ty, các trường hợp back button hijacking đã tăng mạnh trong những năm gần đây, làm suy giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng đến bảo mật cũng như quyền riêng tư. Việc chèn các trang mang tính đánh lừa hoặc thao túng vào lịch sử trình duyệt của người dùng từ lâu đã bị cấm theo chính sách.

Trong vài năm trở lại đây, Google cũng đã có động thái xử lý nhiều hành vi đánh lừa khác, bao gồm SEO "ký sinh" và lạm dụng tên miền hết hạn (expired domain abuse). SEO ký sinh là tình trạng các website thường tận dụng những nền tảng có độ uy tín cao để đăng tải nội dung nhằm kéo traffic và leo hạng tìm kiếm.

Trong khi đó, hành vi tái sử dụng tên miền đã hết hạn nhưng từng có độ tin cậy cao thường là để phát tán hoặc quảng bá nội dung độc hại. Cả hai đều nhằm đánh lừa hệ thống xếp hạng lẫn người dùng, và hiện nằm trong danh sách bị Google siết chặt.