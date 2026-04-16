Google sắp giải quyết thứ khó chịu nhất khi lướt web

  • Thứ năm, 16/4/2026 08:08 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Hãng tìm kiếm lớn nhất sẽ xử lý mạnh tay hành vi “chiếm quyền nút quay lại”, buộc website gỡ bỏ thủ thuật gây kẹt trang trước hạn 15/6 hoặc sẽ bị hạ thứ hạng.

Nhiều hành vi thao túng UX đang khiến trải nghiệm lướt web tệ hơn. Ảnh: Reuters.

Nhiều người dùng cho biết bị “mắc kẹt” trong một trang web, không thể dùng nút quay lại để trở về trang trước đó, và chỉ có thể đóng luôn cả tab trình duyệt. Vấn đề này đã khiến trải nghiệm lướt web tệ hơn, buộc Google bắt đầu mạnh tay xử lý từ ngày 15/6.

Google định nghĩa hiện tượng này là “chiếm quyền nút quay lại” (back-button hijacking), xảy ra khi một trang web can thiệp vào việc điều hướng của trình duyệt. Người dùng không thể rời khỏi trang hiện tại hoặc bị chuyển hướng sang các trang đối tác.

Sự can thiệp này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như khóa người dùng ở lại trang hiện tại, hoặc chuyển hướng người dùng sang những trang hoàn toàn khác, thường chứa quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ gây hiểu nhầm, thậm chí độc hại.

Trong một bài đăng trên blog Google Developers, công ty cho biết họ sẽ xếp back button hijacking vào nhóm hành vi độc hại (malicious practice) trong chính sách chống spam của mình. Bài viết nhấn mạnh những hành vi này gây ra trải nghiệm tiêu cực, mang tính đánh lừa người dùng hoặc làm ảnh hưởng đến bảo mật và quyền riêng tư.

Bất kỳ hoạt động nào làm thay đổi hành vi mặc định của nút quay lại trên trình duyệt đều bị xem là “vi phạm rõ ràng” chính sách chống spam. Điều đó đồng nghĩa Google xếp hành vi này ở mức nghiêm trọng tương đương với phần mềm không mong muốn và mã độc.

Google đã ấn định hạn chót 15/6 để các website không tuân thủ phải gỡ bỏ mọi đoạn mã can thiệp vào tính năng mặc định của nút quay lại. Các chủ website và quản trị viên có khoảng hai tháng để điều chỉnh, bằng cách loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các đoạn mã mạng, thư viện bên thứ ba hoặc cấu hình gây ra hiện tượng trên.

Nếu không thực hiện thay đổi trước hạn chót, website vi phạm có thể phải đối mặt với hành động xử phạt thủ công hoặc bị giảm thứ hạng tự động, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến lượng truy cập. Google cũng khuyến nghị chủ website gửi yêu cầu kháng nghị khi đã khắc phục hành vi đánh lừa và loại bỏ toàn bộ mã độc hại khỏi trang của mình.

Theo công ty, các trường hợp back button hijacking đã tăng mạnh trong những năm gần đây, làm suy giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng đến bảo mật cũng như quyền riêng tư. Việc chèn các trang mang tính đánh lừa hoặc thao túng vào lịch sử trình duyệt của người dùng từ lâu đã bị cấm theo chính sách.

Trong vài năm trở lại đây, Google cũng đã có động thái xử lý nhiều hành vi đánh lừa khác, bao gồm SEO "ký sinh" và lạm dụng tên miền hết hạn (expired domain abuse). SEO ký sinh là tình trạng các website thường tận dụng những nền tảng có độ uy tín cao để đăng tải nội dung nhằm kéo traffic và leo hạng tìm kiếm.

Trong khi đó, hành vi tái sử dụng tên miền đã hết hạn nhưng từng có độ tin cậy cao thường là để phát tán hoặc quảng bá nội dung độc hại. Cả hai đều nhằm đánh lừa hệ thống xếp hạng lẫn người dùng, và hiện nằm trong danh sách bị Google siết chặt.

Nhóm người săn lùng loại mã độc nguy hiểm nhất thế giới công nghệ

Trong quyển sách mới, Renee Dudley và Daniel Golden đưa độc giả đến gần hơn với cuộc chiến thầm lặng của những chuyên gia công nghệ toàn cầu, chống lại kẻ đứng sau ransomware.

Nên mua iPhone 15 Pro Max 512 GB hay iPhone 16 Pro Max 256 GB?

Giữa iPhone 15 Pro Max 512 GB và iPhone 16 Pro Max 256 GB, người dùng phải cân nhắc giữa không gian lưu trữ lớn hoặc những nâng cấp đột phá trong cùng tầm giá.

38:2271 hôm qua

Elon Musk đăng TikTok, lập tài khoản trên Instagram?

Người chủ sở hữu mạng xã hội X được phát hiện đăng bài viết trên nền tảng đối thủ trong giai đoạn chuẩn bị đưa SpaceX lên sàn chứng khoán.

19:06 13/4/2026

ChatGPT 'mất giá'

Cuộc chiến giành thị phần giữa OpenAI và Anthropic vừa leo thang khi ChatGPT Pro giảm giá xuống còn một nửa, nhằm thu hút nhóm người dùng lập trình.

07:16 13/4/2026

Nhật Tường

Chiếm quyền nút quay lại Google lướt web Google UX độc hại

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Apple tham don hinh anh

Apple thấm đòn

07:59 15/4/2026

0

Mac Mini và Mac Studio dung lượng RAM cao hiện không thể đặt mua trên Apple Store, phản ánh tác động của khủng hoảng chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI bùng nổ.

Thiet bi hoan toan moi cua Apple hinh anh

Thiết bị hoàn toàn mới của Apple

06:55 15/4/2026

0

Apple có thể gia nhập thị trường kính thông minh từ cuối năm nay với sản phẩm mang kiểu dáng thời trang giống Meta Ray-Ban.

Apple, Samsung thang lon hinh anh

Apple, Samsung thắng lớn

07:14 16/4/2026

0

Thị trường smartphone chấm dứt hơn 2 năm tăng trưởng liên tiếp. Apple và Samsung là 2 công ty duy nhất trong top 5 vẫn tăng trưởng dương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

