ChatGPT 'mất giá'

  • Thứ hai, 13/4/2026 07:16 (GMT+7)
Cuộc chiến giành thị phần giữa OpenAI và Anthropic vừa leo thang khi ChatGPT Pro giảm giá xuống còn một nửa, nhằm thu hút nhóm người dùng lập trình.

OpenAI giảm giá gói sử dụng ChatGPT hàng tháng để tăng tính cạnh tranh. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI vừa giảm giá gói ChatGPT Pro từ 200 USD xuống 100 USD mỗi tháng. Đây là lần đầu tiên công ty công khai so sánh sản phẩm của mình với Anthropic, thừa nhận cuộc cạnh tranh trực tiếp với Claude Code trong phân khúc người dùng chuyên nghiệp.

Cấu trúc gói đăng ký của OpenAI hiện gồm 4 tầng, gói miễn phí có kèm quảng cáo, gói Go 8 USD/tháng cũng có quảng cáo, gói Plus 20 USD mỗi tháng với các mô hình bổ sung và gói Pro 100 USD mỗi tháng với giới hạn sử dụng cao nhất. Gói 200 USD cũ không còn được niêm yết công khai, song OpenAI xác nhận với TechCrunch rằng nó vẫn còn tồn tại, cung cấp giới hạn cao hơn 4 lần so với gói Pro 100 USD.

Gói Pro 100 USD không nhắm vào người dùng thông thường mà hướng đến lập trình viên dùng Codex, một công cụ lập trình AI của OpenAI. Theo công ty, gói Pro cung cấp quyền truy cập Codex gấp 5 lần so với gói Plus 20 USD.

Claude chính là lý do khiến OpenAI phải điều chỉnh giá. Gói sử dụng của Anthropic cũng có mức giá 100 USD/tháng.

"Gói Pro 100 USD mới được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển nhiều khả năng lập trình hơn với số tiền bỏ ra, đặc biệt trong các phiên làm việc cường độ cao. So với Claude Code, Codex cung cấp khả năng lập trình hơn trên mỗi USD ở mức phù hợp hơn", người phát ngôn OpenAI nói với TechCrunch.

Về quy mô người dùng, OpenAI vẫn dẫn đầu toàn cầu. Tháng 2, công ty công bố sở hữu 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần với hơn 50 triệu người đăng ký trả phí. Trong khi đó, Anthropic không công bố tổng số người dùng nhưng ước tính có khoảng 18-30 triệu người dùng trả phí, tăng hơn gấp đôi trong năm nay.

Dù vậy, Anthropic đang có lợi thế về mặt doanh thu. Công ty vừa công bố doanh thu hàng năm vượt 30 tỷ USD, tăng từ 9 tỷ USD vào cuối năm 2025. OpenAI đang thu về khoảng 2 tỷ USD/tháng, tương đương 24 tỷ USD/năm theo tốc độ hiện tại.

Cộng đồng lập trình viên cũng đang nghiêng về phía Anthropic, với nhiều cuộc thảo luận về khả năng Claude Code có phần "thông minh" hơn ChatGPT Codex. Việc OpenAI trực tiếp so sánh với Anthropic trong thông cáo về đợt giảm giá này cho thấy họ coi đây là đối thủ ưu tiên cần đối phó.

Minh Hoàng

ChatGPT OpenAI Anthropic Claude AI

