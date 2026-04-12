CEO OpenAI gặp hoạ

Một thanh niên 20 tuổi bị bắt sau khi ném bom xăng vào nhà CEO Sam Altman lúc 4h sáng, sau đó đến dọa đốt trụ sở OpenAI tại San Francisco.

Nhà riêng của Sam Altman bị một đối tượng ném bom xăng. Ảnh: Bloomberg.

Rạng sáng ngày 10/4, cảnh sát San Francisco nhận tin báo cháy tại nhà riêng của CEO OpenAI ở khu North Beach. Một nghi phạm đã ném vật dụng cháy nổ vào dinh thự lúc khoảng 4h sáng, gây hỏa hoạn ở cổng bên ngoài rồi bỏ chạy. Cảnh sát cho biết không ai bị thương trong vụ việc.

Khoảng một giờ sau, cơ quan chức năng nhận thêm tin báo về một người đàn ông đe dọa đốt trụ sở OpenAI, cách hiện trường ban đầu khoảng 4,8 km. Cảnh sát xác định đây là cùng một nghi phạm và bắt giữ tại chỗ. Người bị bắt là nam giới, 20 tuổi, tên Daniel Alejandro Moreno-Gama. Cáo buộc chính thức vẫn đang chờ quyết định của công tố viên.

"May mắn không có ai bị thương. Chúng tôi đánh giá cao tốc độ phản ứng của cảnh sát San Francisco và sự hỗ trợ từ thành phố trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên", phát ngôn viên OpenAI cho biết. Công ty cũng thông báo đang hỗ trợ cơ quan điều tra.

Cảnh sát chưa công bố động cơ của vụ tấn công. Đây không phải lần đầu OpenAI bị đe dọa. Tháng 11/2025, trụ sở công ty đã phải phong tỏa khi một người đàn ông đe dọa đến "giết người" tại nhiều văn phòng. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra thường xuyên bên ngoài tòa nhà OpenAI ở khu Mission Bay.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm với Altman và OpenAI. Chỉ vài ngày trước, tờ New Yorker đăng bài điều tra dài về Altman, đặt câu hỏi về tính trung thực của ông dựa trên hơn 100 cuộc phỏng vấn và hàng trăm trang tài liệu nội bộ. Vào tháng 2, OpenAI cũng bị chỉ trích vì ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình tại trụ sở công ty.

Trong bài đăng trên blog cá nhân tối cùng ngày, Altman chia sẻ ảnh bạn đời và con nhỏ. "Tôi đăng ảnh này với hy vọng nó có thể ngăn người tiếp theo không ném bom xăng vào nhà chúng tôi, dù họ nghĩ gì về tôi", ông viết.

Altman cũng đề cập đến "một bài báo dữ dội về tôi vài ngày trước" và thừa nhận đã bị cảnh báo rằng nó có thể khiến ông gặp nguy hiểm.

Trong cùng bài đăng, Altman thừa nhận lo ngại về AI là chính đáng. "Nỗi sợ hãi và lo lắng về AI là có cơ sở. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi lớn nhất đối với xã hội trong một thời gian dài và có lẽ là mãi mãi", CEO OpenAI viết.

Start-up hiện được định giá 852 tỷ USD sau vòng huy động vốn gần đây trị giá 122 tỷ USD . ChatGPT có hơn 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần. Áp lực lên công ty và cá nhân Altman đang tăng từ nhiều phía, đặc biệt là phong trào phản đối AI.