CEO OpenAI dùng ChatGPT để nuôi con

CEO OpenAI Sam Altman cho biết ChatGPT đã giúp ông nuôi dạy con nhỏ, và mô tả một tình huống khi chatbot này giúp trấn an trong thời điểm lo lắng về việc làm cha.

CEO OpenAI Sam Altman trò chuyện với Jimmy Fallon trên chương trình The Tonight Show của NBC ngày 9/12. Ảnh: NBC.

Trong một cuộc trò chuyện với Jimmy Fallon trên chương trình The Tonight Show của NBC ngày 9/12, CEO OpenAI Sam Altman thừa nhận ChatGPT đã giúp ông quản lý cuộc sống với vai trò là một người cha thực thụ.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc đã trải qua, tìm hiểu cách nuôi dạy một đứa trẻ sơ sinh mà không có ChatGPT. Rõ ràng mọi người đã làm điều đó trong một thời gian dài rồi và không có vấn đề gì", Altman chia sẻ.

CEO OpenAI cũng nói thêm bản thân cảm thấy "hơi tệ" khi phải hỏi một công nghệ sở hữu kiến thức rộng lớn như vậy những câu hỏi đơn giản, chẳng hạn như: "Tại sao con tôi lại ngừng ném bánh pizza xuống sàn và cười?"

Một ví dụ khác được Altman kể lại là vài tháng trước, khi ở một bữa tiệc và trò chuyện với một người cũng đang nuôi con nhỏ. Đồng sáng lâp OpenAI nhớ lại vị phụ huynh kia nói đứa con 6 tháng tuổi của họ đang "bò khắp mọi nơi".

Altman ngay lập tức cảm thấy lo lắng rằng con trai mình không ở cùng giai đoạn phát triển đó. "Tôi chạy vào phòng vệ sinh và tự nhủ, liệu tôi có cần đưa con đi gặp bác sĩ vào sáng mai không?", vị CEO kể lại những gì bản thân đã gõ vào ChatGPT để hỏi.

Sau đó, Altman mô tả chatbot của OpenAI đã phản hồi "với một câu trả lời tuyệt vời", trấn an rằng sự phát triển của con trai ông là "hoàn toàn bình thường".

"Nó đã được cá nhân hóa, kiểu như ChatGPT biết bạn. Nó biết tôi là CEO của OpenAI, đang ở gần những người có thành tích cao và không muốn tôi áp đặt điều đó lên con mình, như kiểu bạn nên thư giãn đi, mọi thứ sẽ ổn thôi", Altman kể lại với Fallon về câu trả lời của ChatGPT.

Altman và kỹ sư phần mềm Oliver Mulherin kết hôn vào tháng 1/2024 và tổ chức tiệc cưới riêng tư. Cặp đôi sống tại San Francisco và đời tư khá kín tiếng. Đến tháng 2/2025, Altman thông báo con của mình đã chào đời sớm hơn dự kiến.

"Chào mừng đến với thế giới, cậu bé nhỏ!", Altman viết, kèm theo một bức ảnh chụp bàn tay bé nhỏ của em bé đang nắm lấy ngón tay của một người lớn.