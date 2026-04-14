Nên mua iPhone 15 Pro Max 512 GB hay iPhone 16 Pro Max 256 GB?

Giữa iPhone 15 Pro Max 512 GB và iPhone 16 Pro Max 256 GB, người dùng phải cân nhắc giữa không gian lưu trữ lớn hoặc những nâng cấp đột phá trong cùng tầm giá.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp cạnh tranh, việc lựa chọn giữa 2 model kế nhiệm có mức giá tương đương chưa bao giờ dễ dàng. Giữa iPhone 15 Pro Max 512 GB hay iPhone 16 Pro Max 256 GB, việc lựa chọn không đơn thuần so sánh dung lượng lưu trữ, mà còn cân nhắc đến hiệu năng, trải nghiệm sử dụng và giá trị lâu dài.

Dung lượng và giá bán

iPhone 15 Pro Max phiên bản 512 GB mang đến không gian lưu trữ rộng rãi, phù hợp người dùng quay video nhiều, chụp ảnh thường xuyên và lưu trữ dữ liệu lớn. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max 256 GB sở hữu công nghệ mới hơn nhưng dung lượng có thể là hạn chế nếu người dùng không quen quản lý bộ nhớ hoặc không sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.

iPhone 15 Pro Max 512 GB và 16 Pro Max 256 GB khiến nhiều người dùng phân vân.

Thực tế cho thấy, video 4K 120fps có dung lượng lớn. Một vài phút quay phim có thể nhanh chóng “ngốn” hàng GB dữ liệu. Với người làm nội dung sáng tạo, 256 GB đôi khi vẫn chưa đủ.

Theo giá bán tham khảo tại hệ thống bán lẻ Viettablet - Chiến Thần Định Giá, iPhone 15 Pro Max 512 GB chính hãng đang ở mức 29,4 triệu đồng, trong khi iPhone 16 Pro Max phiên bản 256 GB chính hãng có giá bán tương đương. Điều này khiến người dùng rơi vào thế “cân não” phải chọn dung lượng hoặc chọn công nghệ mới. Nếu nâng iPhone 16 Pro Max lên bản 512 GB thì mức giá sẽ tăng đáng kể, vượt xa lựa chọn còn lại. Vì thế, bài toán tài chính cũng là yếu tố không thể bỏ qua.

Hiệu năng khác biệt và màn hình lớn

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 16 Pro Max nằm ở con chip A18 Pro (3 nm). So với A17 Pro trên iPhone 15 Pro Max, con chip này cải thiện đáng kể về CPU, GPU và đặc biệt khả năng xử lý AI thông qua Neural Engine. Trên thực tế, sự khác biệt này thể hiện rõ khi xử lý tác vụ nặng như chỉnh sửa video 4K, chơi game đồ họa cao hoặc dùng các tính năng AI trên iOS 18. Máy hoạt động trơn tru, ít nóng và tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

iPhone 15 Pro Max có hiệu năng đủ tốt cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên với người dùng phổ thông - những người chủ yếu sử dụng điện thoại để lướt mạng xã hội, xem video, chụp ảnh và chơi game ở mức trung bình, A17 Pro vẫn đáp ứng dư sức trong nhiều năm tới. Nói cách khác, hiệu năng của iPhone 16 Pro Max là bước tiến, nhưng không phải yếu tố bắt buộc có với mọi người.

iPhone 16 Pro Max được nâng kích thước màn hình lên 6,9 inch, lớn hơn 0,2 inch so với thế hệ trước nhờ viền mỏng hơn. Trải nghiệm vì thế sẽ rộng rãi hơn, đặc biệt phù hợp những ai thường xuyên xem phim, chơi game hoặc làm việc ngay trên điện thoại. Ngoài ra, khả năng giảm độ sáng xuống mức 1 nit giúp máy dễ chịu hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng.

Dẫu vậy, không phải ai cũng yêu thích smartphone lớn hơn. Với một số người dùng, kích thước 6,7 inch của iPhone 15 Pro Max đã là giới hạn thoải mái khi sử dụng bằng một tay. Do đó, lợi thế màn hình của iPhone 16 Pro Max khá rõ ràng, nhưng giá trị thực tế lại phụ thuộc thói quen cá nhân.

Camera cải tiến và pin

Camera là lĩnh vực mà iPhone 16 Pro Max cho thấy nâng cấp rõ rệt hơn. Việc bổ sung camera siêu rộng 48 MP cùng công nghệ ghép pixel giúp cải tiến đáng kể khả năng chụp thiếu sáng và độ chi tiết.

Bên cạnh đó, nút Camera Control mới mang đến trải nghiệm thao tác nhanh và trực quan hơn. Người dùng có thể điều chỉnh các thông số như zoom, phơi sáng hoặc độ sâu trường ảnh bằng cử chỉ đơn giản.

iPhone 16 Pro Max cải tiến camera siêu rộng cho nhu cầu sáng tạo.

Khả năng quay video 4K 120fps cũng mở ra nhiều cơ hội sáng tạo, đặc biệt với người sáng tạo nội dung. Đây là điểm mà iPhone 15 Pro Max chưa thể đáp ứng ở cùng mức độ. Tuy nhiên, hệ thống camera của iPhone 15 Pro Max vẫn được đánh giá cao. Với cảm biến chính 48 MP hỗ trợ khả năng zoom quang học 5x, thiết bị vẫn đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu chụp ảnh, quay video của người dùng thông thường.

Thời lượng pin của iPhone 16 Pro Max được nâng cấp lên 33 giờ xem video, so với 29 giờ trên iPhone 15 Pro Max. Đây là cải tiến hấp dẫn cho người dùng thường xuyên di chuyển. Ngoài ra, việc hỗ trợ Wi-Fi 7 và modem 5G giúp kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn.

Nhìn chung, có thể phân định hai mẫu iPhone này theo nhu cầu. Người dùng có thể chọn iPhone 15 Pro Max 512 GB nếu ưu tiên dung lượng lớn, sử dụng lâu dài, thường xuyên quay video, chụp ảnh và không muốn phụ thuộc vào iCloud. Đây là lựa chọn an toàn, cân bằng và thực dụng. Ngược lại, khách hàng có thể chọn iPhone 16 Pro Max nếu muốn trải nghiệm công nghệ mới, quan tâm AI, hiệu năng và camera nâng cấp. Đồng thời, có thói quen quản lý dung lượng tốt hoặc sử dụng lưu trữ đám mây.