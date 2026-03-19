Lý do tín đồ công nghệ yêu thích Galaxy S26 sau 10 phút dùng thử

Người dùng được trải nghiệm trọn vẹn tính năng "đỉnh chóp" của dòng Galaxy S26 series trên chính chiếc điện thoại hãng khác của mình trước khi nâng cấp thiết bị di động.

Từ một thao tác đơn giản, người dùng có thể bước vào trải nghiệm công nghệ mới, khám phá loạt tính năng nổi bật của Galaxy S26 series theo cách trực quan.

Rời vùng an toàn mà không cần "học phí"

Nhiều người dùng smartphone hiện nay thường có tâm lý ngại thay đổi. Dù rất tò mò trước những tính năng “xịn xò” của dòng Galaxy S26 series vừa ra mắt, sự e ngại về việc phải làm quen lại từ đầu với một hệ điều hành mới khiến họ chùn bước với những câu hỏi: Phải chăng sẽ mất nhiều thời gian để chuyển dữ liệu, giao diện mới có khó dùng không?

Tính năng Try Galaxy cho phép người dùng trải nghiệm hệ điều hành của Samsung trên những thiết bị với hệ điều hành khác.

Hiểu được tâm lý "muốn trải nghiệm nhưng chưa tự tin xuống tiền" đó, ứng dụng Try Galaxy ra đời như một giải pháp thiết thực. Phần mềm là bản mô phỏng của giao diện người dùng màn hình độc quyền từ Samsung. Không cần phải mượn máy của bạn bè hay vội vàng ra cửa hàng trải nghiệm, chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản, chiếc smartphone (dù không phải của Samsung) sẽ lập tức "biến hình", giả lập toàn bộ giao diện màn hình mới nhất cho phép người dùng vuốt chạm và dùng thử các tính năng đột phá của Galaxy S26 series.

Trải nghiệm thực tế những tính năng “xịn xò” tại Galaxy AI

Thay vì chỉ xem qua quảng cáo, người dùng trực tiếp dùng thử hệ sinh thái Galaxy AI qua Try Galaxy sẽ được tự mình thao tác những tính năng độc quyền.

Nightography Video - camera mắt thần bóng đêm: Không cần đợi đến khi mua máy thật, Try Galaxy cho phép người dùng xem trước cách Samsung xử lý video trong điều kiện thiếu sáng. Trải nghiệm mô phỏng cho thấy khả năng triệt tiêu nhiễu hạt, giữ lại độ chi tiết cao và màu sắc rực rỡ, giúp những thước phim quay đêm hay trong không gian quán cà phê mờ ảo trở nên sắc nét.

Privacy Display - màn hình chống nhìn trộm chủ động: Đây là tính năng ghi điểm với những ai đề cao sự riêng tư. Khi trải nghiệm trên Try Galaxy, người dùng sẽ thấy cách màn hình thông minh nhận diện và tự động tối mờ góc nhìn từ hai bên, không còn cảm thấy lo lắng khi nhắn tin hay xem tài liệu quan trọng lúc đang đứng trong thang máy, ngồi trên xe bus hay ở những nơi đông người.

Photo Assist - chỉnh sửa ảnh thế hệ mới: Thử nghiệm tính năng xóa vật thể dư thừa, lấp đầy bối cảnh hay di chuyển chủ thể trong khung hình ngay trên Try Galaxy khiến những ai đam mê sống ảo phải trầm trồ. Sự hỗ trợ của AI giúp bức ảnh hoàn hảo chỉ trong vài cú chạm.

Creative Studio - không gian sáng tạo đậm chất Gen Z: Nếu người dùng yêu thích sự cá nhân hóa, bản dùng thử Creative Studio cho phép họ trải nghiệm việc cắt ghép hình ảnh, thêm thắt các chi tiết để tạo ra những bộ sticker nhãn dán độc nhất vô nhị. Những cuộc trò chuyện với bạn bè giờ đây sẽ thú vị hơn nhờ các biểu cảm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh các tính năng nổi bật kể trên, Try Galaxy còn mang đến cho người dùng cảm nhận chân thực về độ mượt mà, trực quan và dễ sử dụng của giao diện màn hình. Việc sắp xếp các biểu tượng, cách thông báo xuất hiện hay sự tinh tế trong từng hiệu ứng chuyển cảnh đều chứng minh rằng hệ sinh thái Galaxy rất thân thiện và dễ dàng để làm quen.

Việc bỏ ra hàng chục triệu đồng để nâng cấp điện thoại là một quyết định cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Trải nghiệm "Try Galaxy" là cách khiến người dùng được giải tỏa khỏi sự fomo (sợ bỏ lỡ) sắm điện thoại mới ngay lập tức. Nó đơn giản là một tấm vé mời miễn phí từ Samsung để người dùng bước vào một thế giới công nghệ mới, tự đưa ra đánh giá hệ sinh thái có thực sự đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của bản thân hay không.

Giao diện màn hình của Try Galaxy được đánh giá là mượt mà, dễ dùng và dễ làm quen.

Nếu đang cân nhắc lên đời điện thoại, đừng vội đưa ra quyết định, bạn có thể truy cập https://vn.trygalaxy.com/ hoặc quét mã QR từ trình duyệt trên điện thoại để tự tay trải nghiệm giao diện thông minh của Galaxy S26 series miễn phí.