Apple thấm đòn

Mac Mini và Mac Studio dung lượng RAM cao hiện không thể đặt mua trên Apple Store, phản ánh tác động của khủng hoảng chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI bùng nổ.

Nhiều cấu hình RAM cao của Mac Mini và Mac Studio đang hiển thị "hết hàng" trên Apple Store Mỹ, tức không thể đặt mua ở thời điểm hiện tại. Các cấu hình bị ảnh hưởng gồm Mac Mini với RAM 32 GB và 64 GB, cùng Mac Studio RAM 128 GB. Ngay cả những cấu hình còn bán cũng có thời gian giao hàng kéo dài từ vài tuần đến 5 tháng.

Trước đây, nhiều người cho rằng Táo khuyết có thể tránh được khủng hoảng chip nhớ nhờ dùng RAM hàn liền vào chip Apple Silicon thay vì RAM rời tiêu chuẩn như các hãng khác. Song, thực tế đang chứng minh điều ngược lại.

"Việc tìm mua Mac Mini dung lượng RAM lớn làm thời gian giao hàng chậm hơn. Điều này rõ ràng cho thấy Apple không thoát được khủng hoảng như nhiều người nghĩ", TechRadar nhận định.

Nguyên nhân gốc rễ là cuộc bùng nổ AI và xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu. Các công ty như OpenAI, Google và Microsoft cần lượng lớn HBM, loại bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng cho AI. Khi Samsung, SK Hynix và Micron chuyển hầu hết công suất sang sản xuất HBM, nguồn cung DRAM tiêu dùng thông thường bị thu hẹp mạnh.

CEO của Western Digital cho biết công ty đã bán hết hàng cho đến đầu năm 2027. Thời gian xây dựng thêm nhà máy thường mất 12-18 tháng, nghĩa là nguồn cung sẽ không thể phục hồi trong thời gian tới.

Có 2 cách lý giải về việc Apple đột ngột rút các cấu hình khủng khỏi cửa hàng. Thứ nhất là hãng thiếu hàng thực sự do khủng hoảng RAM. Thứ hai là việc công ty đang chuẩn bị ra mắt Mac Mini và Mac Studio sử dụng chip M5.

"Apple thường rút sản phẩm khi chuẩn bị ra mắt thế hệ mới, nhưng động thái này thường xảy ra gần ngày ra mắt hơn là trước 2 tháng. Có thể nhu cầu tăng đột biến đối với các cấu hình cao cấp đã khiến tồn kho cạn nhanh hơn dự kiến, buộc Táo khuyết phải tăng tốc việc rút các cấu hình này trước khi thế hệ Mac M5 ra mắt", chuyên gia Matt Elliott của CNET nhận định.

Tác động của khủng hoảng RAM không chỉ dừng ở việc khan hàng. Giá nâng cấp bộ nhớ trên Mac đang ở mức rất cao. Nâng cấp từ 16 GB lên 32 GB tốn thêm 400 USD , dù giá RAM DDR5 16 GB tiêu chuẩn trên thị trường chỉ khoảng 230 USD . Các chuyên gia dự báo khủng hoảng RAM sẽ đạt đỉnh vào năm 2026-2027, đồng nghĩa với việc nhà sản xuất iPhone khó tránh việc tăng giá các cấu hình bộ nhớ cao cho thế hệ sản phẩm tới.