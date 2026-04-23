GM hoãn vô thời hạn hàng loạt dự án xe điện mới

General Motors (GM) hoãn vô thời hạn chương trình xe điện thế hệ mới trong bối cảnh nhu cầu EV chững lại, đồng thời cân nhắc chuyển hướng sang PHEV và EREV.

Nguồn tin cho biết kế hoạch này bao gồm các phiên bản EV kế nhiệm của GMC Sierra và Chevrolet Silverado, vốn dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2028. Trước đó, GM đặt mục tiêu phát triển các mẫu xe thuần điện mới với chi phí thấp hơn cho loạt sản phẩm như Sierra, Silverado, Cadillac Escalade IQ và GMC Hummer EV.

Tuy nhiên, các nhà cung ứng gần đây đã được thông báo rằng chương trình này đã bị tạm dừng và chưa có mốc thời gian triển khai mới. Hiện tại, GM đang sản xuất các mẫu xe bán tải điện tại nhà máy Factory Zero ở Detroit. Nhà máy này vừa phải cho một số công nhân nghỉ việc trong khoảng 1 tháng do nhu cầu xe thuần điện chững lại, phản ánh xu hướng giảm tốc chung của thị trường EV.

Trong một động thái đáng chú ý khác, GM được cho là đang lên kế hoạch phát triển các phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho Silverado và Sierra tại một nhà máy khác ở bang Michigan, nơi hãng cũng sản xuất các dòng xe bán tải chạy xăng. Dù hiện chưa cung cấp xe hybrid tại thị trường Mỹ, GM trước đó đã nhiều lần đề cập đến việc đưa công nghệ này vào danh mục sản phẩm trong tương lai.

Tập đoàn này cũng đang làm việc với các nhà cung cấp để phát triển xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV). Công nghệ này sử dụng một động cơ đốt trong nhỏ đóng vai trò như máy phát điện để sạc lại pin, qua đó giúp giảm lo ngại về phạm vi di chuyển, một trong những rào cản lớn đối với người tiêu dùng khi cân nhắc chuyển sang xe điện.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn của GM cho biết tập đoàn "chưa công bố bất kỳ kế hoạch hay thời điểm cụ thể nào" liên quan đến các mẫu xe bán tải thuần điện thế hệ mới, đồng thời từ chối bình luận về các suy đoán của giới truyền thông. Trước đó, Ford đã xác nhận hủy dự án bán tải thuần điện thế hệ thứ hai F-150 Lightning, và sẽ thay thế bằng cấu hình EREV.