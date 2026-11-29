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Ít ai ngờ những dấu hiệu sốt, đau đầu tưởng chừng vô hại lại có thể là khởi đầu của viêm não mô cầu. Ảnh minh họa: Việt Linh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết.
Ở giai đoạn đầu, người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Những biểu hiện này khá giống cảm cúm thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.
Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng chỉ trong vài giờ. Khi vi khuẩn xâm nhập hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể bị viêm màng não với các triệu chứng đau đầu dữ dội, cứng cổ, lú lẫn, nôn ói và sợ ánh sáng.
Trong trường hợp nhiễm khuẩn huyết, người bệnh có thể đau dữ dội ở cơ, khớp, ngực hoặc bụng, thở nhanh, tay chân lạnh. Một số trường hợp xuất hiện ban màu tím sẫm trên da, đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng.
Ở trẻ sơ sinh, bệnh có thể biểu hiện bằng tình trạng lờ đờ, giảm hoạt động, cáu gắt, bỏ bú, nôn ói hoặc thóp phồng. Do trẻ nhỏ chưa thể diễn đạt rõ tình trạng khó chịu, cha mẹ cần chú ý những thay đổi bất thường trong sinh hoạt và sức khỏe của trẻ.
HCDC lưu ý bệnh não mô cầu có tỷ lệ biến chứng và không qua khỏi cao. Ngay cả khi được điều trị bằng kháng sinh, khoảng 10-15% người mắc viêm màng não do não mô cầu vẫn có nguy cơ không qua khỏi.
Ngoài ra, cứ 5 người sống sót sau bệnh có một người gặp di chứng lâu dài như điếc, tổn thương não, tổn thương hệ thần kinh, suy giảm chức năng thận hoặc phải cắt cụt chi.
Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu đột ngột, đặc biệt khi đi kèm nôn ói, cứng cổ, lú lẫn hoặc phát ban bất thường. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để thăm khám và điều trị, không tự ý dùng thuốc hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.
Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.
Nhận diện sớm bệnh não mô cầu
Não mô cầu nguy hiểm như thế nào?
Trẻ mắc não mô cầu có thể sốt, nôn ói như bệnh thông thường rồi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn. Đáng chú ý, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện ban xuất huyết.
Loại vi khuẩn nguy hiểm có thể ẩn trong họng người khỏe mạnh
Dù tỷ lệ mắc thấp, bệnh não mô cầu vẫn có thể bùng phát trong cộng đồng do vi khuẩn lây truyền âm thầm qua người lành mang trùng, đặc biệt ở môi trường tập trung đông người.
Não mô cầu có thể gây biến chứng trong vài giờ, làm sao phòng ngừa?
Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây hậu quả đáng tiếc dù đã điều trị. Tiêm vaccine, nhận biết sớm triệu chứng và xử trí kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng.
Não mô cầu có thể tàn phá cơ thể nhanh đến mức nào?
Não mô cầu nguy hiểm không chỉ bởi khả năng gây tử vong trong 24 giờ mà còn có thể khiến người sống sót phải chịu những di chứng vĩnh viễn.