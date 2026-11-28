Từ nước ngọt, trà sữa, đến cà phê, nước trái cây đóng hộp, nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể ảnh hưởng đến cân nặng, răng miệng và giấc ngủ của trẻ.

Nhiều loại đồ uống có vị ngọt chứa lượng đường bổ sung cao, cha mẹ nên kiểm soát lượng trẻ tiêu thụ. Ảnh: Shutterstock.

Trẻ nhỏ thường thích những thức uống có vị ngọt, màu sắc bắt mắt như nước ngọt, trà sữa hay sữa chocolate. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên các sản phẩm này có thể khiến trẻ tiêu thụ quá nhiều đường, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và cân nặng.

Cha mẹ cần nhận diện những loại đồ uống nên hạn chế, đồng thời tập cho con thói quen lựa chọn thức uống lành mạnh hơn.

Nước ngọt, nước trái cây đóng hộp nhiều đường

Theo Healthy Children, nước ngọt có gas, nước chanh đóng chai, nước trái cây pha chế, nước tăng lực và các loại nước giải khát có đường là nhóm đồ uống cha mẹ nên hạn chế đầu tiên. Những sản phẩm này thường chứa nhiều đường bổ sung nhưng ít dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyến cáo tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, sâu răng và các vấn đề chuyển hóa. Đặc biệt, trẻ uống thường xuyên đồ uống có vị ngọt dễ hình thành thói quen ưa thích thực phẩm nhiều đường, từ đó không thích uống nước lọc hoặc những thức uống ít ngọt hơn.

Trà, cà phê và nước tăng lực

Trà sữa, trà đóng chai, cà phê pha sẵn và nước tăng lực có thể chứa caffeine, chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Trẻ tiêu thụ những thức uống này có nguy cơ bị khó ngủ, bồn chồn, tim đập nhanh hoặc ảnh hưởng đến huyết áp.

Đặc biệt, nước tăng lực thường chứa hàm lượng caffeine cao, đôi khi kết hợp nhiều chất kích thích khác và đường bổ sung. Đây không phải đồ uống phù hợp để trẻ sử dụng nhằm tăng sự tỉnh táo hay cải thiện khả năng tập trung.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ năm 2025, trẻ em và thanh thiếu niên nên tránh đồ uống chứa caffeine, bao gồm cà phê, trà và nước tăng lực. Cha mẹ cũng cần lưu ý caffeine có thể xuất hiện trong một số loại nước ngọt có gas.

Sữa có hương vị, thêm đường

Sữa chocolate, sữa dâu và các loại sữa pha hương liệu thường được trẻ yêu thích nhờ vị ngọt, dễ uống. Tuy nhiên, một số sản phẩm chứa lượng đường bổ sung đáng kể, khiến thức uống vốn giàu dinh dưỡng trở thành nguồn cung cấp thêm nhiều đường trong khẩu phần.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng của AAP, trẻ từ 2 tuổi trở lên nên tiêu thụ dưới 25 g đường bổ sung mỗi ngày. Một khẩu phần sữa có hương vị đôi khi đã cung cấp lượng đường đáng kể trong giới hạn này.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm 2-5 tuổi, các chuyên gia khuyến khích ưu tiên sữa không đường để hạn chế hình thành sở thích ăn uống quá ngọt. Cha mẹ có thể lựa chọn sữa tươi thanh trùng hoặc tiệt trùng không thêm đường, phù hợp độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.