Cho trẻ xem điện thoại trong bữa ăn có thể giúp cha mẹ dễ dàng đút thức ăn, nhưng thói quen này tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ mất tập trung và phụ thuộc vào màn hình.

Nhiều phụ huynh có thói quen bật điện thoại, máy tính bảng để trẻ tập trung ăn uống, đặc biệt khi con biếng ăn hoặc thường xuyên quấy khóc trong bữa. Cách này có thể giúp trẻ chịu ngồi yên và ăn hết khẩu phần, nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn những ảnh hưởng không tốt đến thói quen ăn uống.

Vì sao không nên cho trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại?

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), khi vừa ăn vừa xem điện thoại, bị cuốn hút bởi video, trò chơi hoặc hình ảnh trên điện thoại, trẻ dễ mất tập trung vào bữa ăn, ít chú ý đến mùi vị, kết cấu và lượng thức ăn đang tiêu thụ. Điều này cũng khiến trẻ khó nhận biết các tín hiệu đói, no của cơ thể, dễ tiếp tục ăn theo nhịp người lớn đút thay vì chủ động quyết định khi nào nên dừng.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên được xem điện thoại trong lúc ăn có thể khiến trẻ hình thành thói quen phụ thuộc vào màn hình, chỉ chịu hợp tác khi có thiết bị giải trí. Bữa ăn vốn là thời gian để trẻ trò chuyện, tương tác với cha mẹ, quan sát cách người lớn ăn uống và làm quen với thực phẩm mới. Khi quá tập trung vào điện thoại, những cơ hội tương tác và học hỏi này cũng bị hạn chế.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế các yếu tố gây xao nhãng như TV, video và điện thoại trong bữa ăn. Thay vào đó, trẻ nên hướng sự chú ý đến thức ăn và những người cùng bàn. WHO cũng nhấn mạnh người chăm sóc cần quan sát, nhận biết và phản hồi phù hợp với tín hiệu đói, no của trẻ trong quá trình ăn uống.

Trẻ sử dụng điện thoại trong bữa ăn có thể dần hình thành thói quen phụ thuộc vào màn hình. Ảnh: Shutterstock.

Giúp trẻ ăn ngon mà không cần điện thoại

Thay vì dùng điện thoại để dụ trẻ ăn, cha mẹ nên tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong bữa ăn. Trẻ có thể ngồi ăn cùng gia đình, quan sát cách người lớn thưởng thức món ăn và làm quen với những thực phẩm mới.

Phụ huynh cũng nên duy trì giờ ăn tương đối cố định, hạn chế cho trẻ ăn vặt sát bữa chính và thay đổi cách chế biến, trình bày món ăn để kích thích sự tò mò. Tùy độ tuổi, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ tự cầm thìa, lựa chọn món ăn phù hợp và chủ động khám phá thực phẩm.

Đặc biệt, không nên ép trẻ ăn hết khẩu phần hoặc cố đút thêm khi trẻ đã có dấu hiệu no. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phương pháp cho trẻ ăn đáp ứng khuyến khích cha mẹ nhận biết và phản hồi phù hợp với tín hiệu đói, no của trẻ.

Nếu trẻ đã quen vừa ăn vừa xem điện thoại, cha mẹ nên giảm dần thời gian sử dụng thiết bị, đồng thời thống nhất quy tắc không dùng màn hình trong bữa ăn. Người lớn cũng cần làm gương bằng cách hạn chế sử dụng điện thoại khi ăn cùng con.

Trường hợp trẻ biếng ăn kéo dài, chậm tăng cân hoặc thường xuyên từ chối thức ăn, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để tìm nguyên nhân thay vì phụ thuộc vào điện thoại để duy trì bữa ăn.