Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ cần ăn đủ năng lượng, bổ sung đa dạng dưỡng chất và uống 2,5-3 lít nước mỗi ngày để duy trì sức khỏe, đảm bảo nguồn sữa cho trẻ.

Duy trì dinh dưỡng đúng cách giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào. Ảnh: Shopify.

Theo bác sĩ Lê Phạm Anh Vy, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ cần xây dựng khẩu phần ăn đầy đủ năng lượng, cân đối các nhóm chất, không nên kiêng khem quá mức.

Với những bà mẹ có chế độ dinh dưỡng tốt trước và trong thai kỳ, mức tăng cân từ 9-12 kg, khẩu phần ăn cần bổ sung khoảng 500 kcal mỗi ngày so với nhu cầu bình thường. Nhu cầu năng lượng khuyến nghị là 2.260 kcal/ngày đối với người lao động nhẹ và 2.550 kcal/ngày đối với người lao động trung bình.

Với những bà mẹ có chế độ dinh dưỡng chưa đầy đủ, mức tăng cân trong thai kỳ dưới 9 kg, nhu cầu năng lượng cần tăng thêm khoảng 675 kcal mỗi ngày.

Bên cạnh năng lượng, protein là dưỡng chất quan trọng trong khẩu phần của phụ nữ cho con bú. Lượng protein khuyến nghị tăng thêm 19 g mỗi ngày so với nhu cầu thông thường, nâng tổng lượng cần thiết lên khoảng 78 g/ngày. Trong đó, protein động vật nên chiếm ít nhất 35%.

Người mẹ có thể bổ sung protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Trung bình, 100 g thịt hoặc cá cung cấp khoảng 20 g protein, trong khi 100 g đậu phụ cung cấp khoảng 10 g protein. Khẩu phần cũng nên có khoảng 6,5 đơn vị sữa và chế phẩm từ sữa mỗi ngày.

Chất béo cần chiếm khoảng 30-35% tổng năng lượng khẩu phần. Mẹ nên ưu tiên các loại chất béo chứa axit béo không no chuỗi dài đa nối đôi như omega-3, omega-6, EPA và DHA. Những dưỡng chất này có trong cá béo, dầu cá và một số loại dầu thực vật, cần thiết cho sự phát triển não bộ và thị lực của trẻ.

Ngoài ra, phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn cá ít nhất 3 lần mỗi tuần, bổ sung tối thiểu 400 g rau, củ và trái cây mỗi ngày để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Bác sĩ Vy cho biết phụ nữ đang cho con bú cần uống khoảng 2,5-3 lít nước mỗi ngày, tương đương 12-15 cốc. Các bữa ăn nên được chia thành 3-6 lần trong ngày để đáp ứng nhu cầu năng lượng và dưỡng chất.

Người mẹ cũng cần chú ý bổ sung vitamin và khoáng chất. Phụ nữ sau sinh nên được bổ sung một liều vitamin A 200.000 đơn vị trong vòng một tháng. Các vi chất khác như sắt, kẽm, vitamin D và canxi cần được bổ sung tùy theo nhu cầu và tư vấn của nhân viên y tế.

Trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, phụ nữ không nên kiêng khem quá mức, ăn quá ít rau hoặc uống không đủ nước. Thực phẩm cần đảm bảo vệ sinh, tránh các món ôi thiu và hạn chế gia vị cay, mặn. Người mẹ cũng cần tránh rượu, cà phê và thuốc lá.

Một sai lầm thường gặp là cố gắng giảm cân nhanh sau sinh bằng cách cắt giảm khẩu phần ăn. Điều này có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức.

Thay vào đó, người mẹ nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục đều đặn và hạn chế thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường. Khi mắc bệnh và cần sử dụng thuốc, phụ nữ đang cho con bú cần hỏi ý kiến bác sĩ, không tự ý dùng thuốc để tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến trẻ.