Bệnh viện Tâm thần TP.HCM ghi nhận 89.517 lượt khám thuộc nhóm rối loạn lo âu trong 10 tháng đầu năm. Bình quân mỗi tháng, nhóm này có gần 9.000 lượt khám.

Số ca bệnh rối loạn lo âu tăng cao nhất trong 3 năm qua. Ảnh: Unsplash.

Theo bảng tổng hợp hoạt động khám bệnh của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm nay, đơn vị tiếp nhận 240.200 lượt khám ngoại trú, tương đương khoảng 24.000 lượt mỗi tháng.

Lượng khám ngoại trú tăng qua các năm. Năm 2024, bệnh viện ghi nhận 255.668 lượt, bình quân hơn 21.300 lượt mỗi tháng. Năm 2025, con số này tăng lên 269.954 lượt, tương đương gần 22.500 lượt mỗi tháng.

Đáng chú ý, nhóm bệnh rối loạn lo âu có 89.517 lượt trong 10 tháng đầu năm, cao hơn tổng số 54.187 lượt của cả năm 2025 và 50.974 lượt năm 2024. Tính bình quân tháng, số lượt khám nhóm này tăng từ khoảng 4.250 lượt năm 2024, 4.515 lượt năm 2025 lên 8.952 lượt trong năm nay.

Ngoài nhóm rối loạn lo âu, bệnh viện còn ghi nhận nhiều lượt khám liên quan đến các bệnh lý tâm thần khác. Trong 10 tháng đầu năm, tâm thần phân liệt (F20) có 37.829 lượt; giai đoạn trầm cảm (F32) có 19.194 lượt; các rối loạn tăng động (F90) có 6.751 lượt; rối loạn lan tỏa sự phát triển (F84) có 4.971 lượt.

Các nhóm bệnh khác gồm sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer (F00) với 1.349 lượt; chậm phát triển tâm thần nhẹ (F70) có 2.533 lượt; chậm phát triển tâm thần trung bình (F71) có 2.754 lượt và chậm phát triển tâm thần nặng (F72) có 990 lượt.

Số liệu của bệnh viện cũng ghi nhận lượng khám ở nhóm người bệnh dưới 18 tuổi tăng qua các năm. Năm 2024, nhóm này có 27.977 lượt, năm 2025 tăng lên 32.222 lượt. Trong 10 tháng đầu năm 2026, con số đạt 33.279 lượt, đã vượt cả năm 2025.

Riêng nhóm trẻ dưới 6 tuổi có 12.896 lượt khám trong 10 tháng đầu năm nay, so với 12.245 lượt năm 2024 và 14.332 lượt năm 2025. Ở nhóm người bệnh từ 18 đến 30 tuổi, bệnh viện ghi nhận 31.408 lượt trong 10 tháng, trong khi cả năm 2024 và 2025 lần lượt có 39.458 và 40.244 lượt.

Xét theo hoạt động tại các cơ sở, cơ sở 1 tiếp nhận nhiều người bệnh nhất với 174.840 lượt khám ngoại trú trong 10 tháng đầu năm 2026. Cơ sở 3 ghi nhận 47.216 lượt, cơ sở 2 có 16.252 lượt và cơ sở 4 có 1.892 lượt.

Trong báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025", Cục Thống kê cho biết giai đoạn 2021-2025, cả nước ghi nhận khoảng 13.800 trường hợp tử vong do tự tử. Nam giới chiếm gần 79% số trường hợp.

Theo Cục Thống kê, việc theo dõi xu hướng nguyên nhân tử vong có ý nghĩa quan trọng trong hoạch định chính sách y tế, an sinh xã hội và phân bổ nguồn lực phòng, chống bệnh tật.

Tuy nhiên, số liệu tử vong do tự tử không phản ánh trực tiếp số người mắc rối loạn tâm thần hoặc rối loạn lo âu. Tương tự, số lượt khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM không đồng nghĩa với số người mắc bệnh trong cộng đồng, bởi một người có thể đến khám nhiều lần.