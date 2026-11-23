Lectin trong thịt gà, ngô, lúa mì và một số loại đậu có thể cản trở quá trình chuyển hóa, khiến người nhóm máu B khó kiểm soát cân nặng.

Người nhóm máu B được khuyến nghị hạn chế thịt gà do lectin có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Ảnh: Shutterstock.

Trong cuốn sách Ăn theo nhóm máu, bác sĩ Peter J. D'Adamo khuyến nghị người nhóm máu B nên hạn chế loại thịt gà vì có thể nhạy cảm với lectin trong thịt.

Không chỉ thịt gà, ngô, lúa mì, đậu lăng và lạc cũng được tác giả liệt kê vào nhóm thực phẩm có thể gây cản trở quá trình chuyển hóa ở người nhóm máu B.

Vì sao nên tránh thịt gà, ngô và lúa mì?

Theo Peter J. D'Adamo, người nhóm máu B sở hữu đặc điểm chuyển hóa linh hoạt, nằm giữa hai thái cực của nhóm máu A và O. Khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường khác nhau được xem là lợi thế của nhóm máu này, nhưng cũng đi kèm một số thách thức trong việc kiểm soát cân nặng.

Một trong những vấn đề đó là độ nhạy cảm với lectin - loại protein có khả năng liên kết với các phân tử đường, hiện diện trong nhiều loại thực phẩm. Khi đi vào cơ thể, lectin có thể cản trở quá trình chuyển hóa, khiến việc duy trì cân nặng trở nên khó khăn.

Ngô, lúa mì, đậu lăng và lạc chứa các dạng lectin khác nhau có thể cản trở quá trình chuyển hóa ở người nhóm máu B. Ảnh: Magnific.

Trong đó, thịt gà là thực phẩm cần đặc biệt lưu ý. Bên cạnh đó, ngô, lúa mì, đậu lăng và lạc cũng chứa lectin cản trở quá trình chuyển hóa ở người nhóm máu B. Theo Peter J. D'Adamo, việc tiêu thụ những thực phẩm này khiến cơ thể mệt mỏi, giữ nước và làm đường huyết giảm mạnh sau ăn, dẫn đến hạ đường huyết.

Một trong những cơ chế liên quan đến phản ứng này nằm ở hoạt động của gan. Sau khi vượt qua niêm mạc đường tiêu hóa, một số lectin theo tĩnh mạch cửa đến gan, sau đó đi vào hệ tuần hoàn.

Tại gan, các tế bào Kupffer có nhiệm vụ nhận diện và loại bỏ các yếu tố có khả năng gây hại theo dòng máu từ ruột đến. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những tế bào này có thể phản ứng quá mức với một số tác nhân nhưng lại bỏ sót những yếu tố nguy hại khác.

Sự mất cân bằng trong hoạt động bảo vệ này có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và quá trình chuyển hóa, biểu hiện qua tình trạng mệt mỏi, hạ đường huyết.

Hệ vi sinh vật ảnh hưởng đến khả năng hấp thu

Bên cạnh độ nhạy với lectin, người nhóm máu B có xu hướng hấp thụ dinh dưỡng quá mức, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn.

Một số chủng vi khuẩn đường ruột có khả năng sản sinh enzyme alpha-glucosidase, hỗ trợ phân giải tinh bột thành đường đơn để cơ thể hấp thụ. Ảnh: Unsplash.

Theo tác giả, cùng tiêu thụ một loại thực phẩm nhưng mỗi người có thể có cân nặng khác nhau. Trong khi một người tăng cân, người khác có thể duy trì cân nặng hoặc thậm chí giảm cân. Sự khác biệt này liên quan đến lượng calo nạp vào và ảnh hưởng từ hệ vi sinh vật đường ruột.

Cụ thể, một số chủng vi khuẩn đường ruột có khả năng sản sinh enzyme hỗ trợ phân giải thức ăn. Trong đó, alpha-glucosidase tham gia quá trình phân giải tinh bột thành các loại đường đơn để cơ thể hấp thụ. Đặc biệt, những chủng vi khuẩn sản sinh enzyme này hiện diện nhiều trong đường ruột của người nhóm máu B.

Khi lượng alpha-glucosidase trong đường ruột dồi dào, cơ thể có thể phân giải và khai thác thêm năng lượng từ những thành phần thức ăn vốn khó được tiêu hóa hoàn toàn. Bác sĩ Peter J. D'Adamo gọi những người có đặc điểm này là nhóm hấp thụ quá mức.

Do đó, người nhóm máu B có thể nhận nhiều năng lượng hơn từ cùng một khẩu phần ăn so với người khác, khiến lượng calo hấp thụ tăng lên và tích lũy năng lượng dư thừa.