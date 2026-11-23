Không chỉ thiếu canxi, khẩu phần ăn thiếu chất béo, đạm và vi chất cũng có thể khiến trẻ không đạt được tiềm năng tăng trưởng chiều cao.

Không chỉ thiếu canxi, khẩu phần ăn thiếu chất béo, đạm và vi chất cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Ảnh: Unsplash.

Nhiều cha mẹ cho rằng uống nhiều sữa là chìa khóa giúp con cao lớn. Tuy nhiên, sữa không thể thay thế một chế độ ăn cân đối. Trẻ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau.

Theo ThS.BS Ngô Thị Hà Phương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ từ 3 đến 5 tuổi nên sử dụng 4 đơn vị sữa và chế phẩm sữa mỗi ngày. Một đơn vị tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua hoặc 200 ml sữa dạng lỏng, cung cấp khoảng 100 mg canxi.

Bên cạnh sữa, cha mẹ cần bổ sung thực phẩm giàu canxi như cá, tôm, cua và các nguồn đạm động vật như thịt, trứng, cá để hỗ trợ quá trình phát triển thể chất.

Một sai lầm khác là hạn chế hoặc loại bỏ dầu mỡ khỏi khẩu phần ăn của trẻ. Trên thực tế, chất béo là thành phần bắt buộc trong bữa ăn bổ sung, giúp tăng mật độ năng lượng và hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể bổ sung lượng dầu, mỡ phù hợp vào thức ăn để đảm bảo nhu cầu năng lượng, thay vì chỉ cho trẻ ăn các món loãng, ít chất béo.

Canxi thường được nhắc đến khi nói về chiều cao, nhưng đây không phải dưỡng chất duy nhất trẻ cần. Các vi chất như kẽm, vitamin A, sắt và iốt cũng có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và chức năng miễn dịch.

Thực phẩm giàu kẽm gồm thịt đỏ, một số loại hải sản và ngũ cốc tăng cường vi chất. Trong 100 g sò có khoảng 13,4 mg kẽm, thịt lợn chứa 5,76 mg và thịt bò chứa 4,05 mg.

Chờ đến khi trẻ lớn mới chú trọng dinh dưỡng, chỉ tập trung bổ sung canxi hay loại bỏ dầu mỡ khỏi bữa ăn đều có thể khiến trẻ không đạt được tiềm năng chiều cao. Ảnh: Unsplash.

Với trẻ có nguy cơ thiếu vi chất, cần chú ý bổ sung vitamin A cho trẻ 6-59 tháng tuổi và kẽm dự phòng cho trẻ 12-59 tháng tuổi theo hướng dẫn chuyên môn.

Theo bác sĩ Phương, một trong những thiếu sót đáng lưu ý là cha mẹ chỉ quan tâm đến chiều cao khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo hoặc tiểu học. Trong khi đó, 1.000 ngày đầu đời, tính từ khi người mẹ mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi, được xem là giai đoạn lập trình cho tăng trưởng và phát triển sau này.

Dinh dưỡng của người mẹ trước và trong thai kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Người mẹ suy dinh dưỡng khi mang thai có nguy cơ sinh con nhẹ cân, thấp còi. Sau sinh, trẻ cần được bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Theo chuyên gia, phòng ngừa suy dinh dưỡng thấp còi cần bắt đầu từ trước khi trẻ chào đời và duy trì xuyên suốt các giai đoạn phát triển. Di truyền quyết định một phần tiềm năng chiều cao, nhưng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối là điều kiện quan trọng giúp trẻ đạt được mức tăng trưởng tối ưu.