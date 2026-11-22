Một giờ ngồi ôtô cùng người cha hút thuốc mỗi ngày là yếu tố phơi nhiễm đáng chú ý trong tiền sử của nữ sinh 18 tuổi mắc ung thư phổi.

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư ác tính có tỷ lệ mắc cao tại Trung Quốc. Các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường không điển hình. Nhiều bệnh nhân ban đầu chỉ có biểu hiện ho, khạc đờm, sốt... tương tự cảm lạnh hoặc viêm phổi nên dễ bị bỏ qua, thậm chí chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót bệnh.

Theo Tencent News, bác sĩ Lưu Kiệt, Phó trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Hà Nam, cho biết những bệnh nhân ung thư phổi ở độ tuổi 20-30 hiện không còn hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Người trẻ cần chú ý bảo vệ sức khỏe phổi và tránh xa các yếu tố nguy cơ gây ung thư.

Từ một lần sốt do cảm cúm, phát hiện ung thư phổi

Bác sĩ Lưu Kiệt nhớ rõ trường hợp một nữ sinh 18 tuổi. Ban đầu, cô bé chỉ bị sốt và có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A. Các bác sĩ điều trị theo hướng cúm A nhưng tình trạng bệnh không cải thiện.

Kết quả chụp CT ngực sau đó khiến mọi người lo lắng: phổi bệnh nhân xuất hiện khối u rất lớn, đã xâm lấn mạch máu và di căn xa. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn muộn, thuộc một thể bệnh hiếm gặp.

Qua kiểm tra các yếu tố nguy cơ, bác sĩ nhận thấy nữ sinh không có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, cũng không ghi nhận trường hợp tương tự ở những người thân trực hệ.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện cô bé chịu áp lực học tập lớn, thường xuyên ăn đồ ăn đặt bên ngoài. Đáng chú ý, cha cô bé mỗi ngày đưa con đến trường trong khoảng một giờ và liên tục hút thuốc trên xe do ông cầm lái. Vì vậy, nữ sinh thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong thời gian dài.

Hút thuốc trong ôtô, nhà ở hoặc không gian kín có thể khiến những người xung quanh phải tiếp xúc với khói thuốc. Ảnh: Shutterstock.

Không xem nhẹ tác hại của khói thuốc thụ động và khói thuốc tồn lưu

Theo bác sĩ, ung thư phổi là bệnh hình thành do sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong nhiều thập kỷ, hút thuốc vẫn luôn là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi.

Không chỉ hút thuốc trực tiếp, khói thuốc thụ động và khói thuốc tồn lưu cũng gây ra những tác hại đáng kể, đồng thời là các yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến ung thư phổi.

Ngoài ra, những yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

Khói dầu mỡ trong quá trình nấu nướng.

Ô nhiễm không khí.

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Áp lực công việc và học tập quá lớn.

Tình trạng lo âu nghiêm trọng.

Thường xuyên thức khuya trong thời gian dài.

Bác sĩ giải thích ung thư phổi không phải bệnh di truyền, nhưng có xu hướng tập trung ở một số gia đình. Những thay đổi nhất định ở cấp độ gene có thể khiến cơ thể nhạy cảm hơn với các yếu tố gây ung thư từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, người có tiền sử gia đình mắc bệnh nên chủ động tầm soát sớm.

Ung thư phổi có thể tiến triển âm thầm, với các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh hô hấp thông thường. Ảnh: MIMS.

Triệu chứng ung thư phổi giai đoạn đầu không điển hình

Bác sĩ cảnh báo triệu chứng ung thư phổi giai đoạn đầu thường không rõ ràng, đôi khi giống cảm, cúm hoặc viêm phổi nên dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm. Nếu xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, người bệnh cần cảnh giác và đến bệnh viện kiểm tra kịp thời:

Ho kéo dài trên 2 tuần không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nặng hơn.

Khàn tiếng.

Đờm có lẫn máu, dù chỉ xuất hiện một lần.

Ngoài ra, một số bệnh nhân ung thư phổi có thể xuất hiện triệu chứng như đi đứng không vững, nhìn mờ hoặc nhìn một vật thành hai hình. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ung thư đã di căn não và người bệnh cần được thăm khám càng sớm càng tốt.

Bác sĩ khuyến nghị những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên chủ động tầm soát ung thư phổi, bao gồm:

Người trên 50 tuổi.

Người hút thuốc trong thời gian dài hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi.

Người thường xuyên tiếp xúc với bụi, khói dầu mỡ, sơn và các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp khác.

Những trường hợp này nên thực hiện chụp CT xoắn ốc liều thấp mỗi năm một lần để phát hiện sớm những bất thường ở phổi.