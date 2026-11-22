Nước cam chứa vitamin C, kali và citrate, có thể hỗ trợ hạn chế hình thành một số loại sỏi thận. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận, bà bầu và trẻ nhỏ nên chú ý lượng tiêu thụ.

Nước cam giàu vitamin C, kali và citrate - những thành phần có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy loại đồ uống này giúp tăng citrate trong nước tiểu, góp phần hạn chế hình thành sỏi thận. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cam không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt với người mắc bệnh thận mạn, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Nước cam cung cấp vitamin C, kali và citrate, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Nước cam tác động đến thận như thế nào?

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ (NKF), nước cam chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, kali, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Đáng chú ý, hàm lượng citrate trong loại quả này có thể mang lại một số lợi ích đối với hệ tiết niệu, đặc biệt là nguy cơ hình thành sỏi thận.

Cụ thể, một số nghiên cứu được công bố trên các tạp chí y khoa và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu PubMed của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), citrate có khả năng liên kết với canxi trong nước tiểu, hạn chế sự kết tinh của các tinh thể canxi - thành phần thường gặp trong một số loại sỏi thận. Chất này cũng giúp tăng nồng độ citrate và độ pH trong nước tiểu, tạo môi trường ít thuận lợi hơn cho quá trình hình thành sỏi.

Bên cạnh đó, nước cam còn cung cấp kali - khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và điều hòa nhịp tim. Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng điều chỉnh và đào thải lượng kali dư thừa để duy trì nồng độ khoáng chất này trong máu ổn định.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn có thể suy giảm khả năng đào thải kali. Nếu nồng độ kali trong máu tăng quá cao, người bệnh có nguy cơ gặp rối loạn nhịp tim và những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, người suy giảm chức năng thận, có kali máu cao hoặc đang chạy thận cần tham khảo bác sĩ về lượng nước cam phù hợp.

Ngoài ra, nước cam có chứa đường tự nhiên. Khi ép lấy nước, phần lớn chất xơ trong quả bị loại bỏ, khiến cơ thể dễ hấp thu đường và năng lượng hơn so với ăn cam nguyên quả. Người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết nên chú ý lượng nước ép tiêu thụ, tránh thêm đường và không uống quá nhiều.

Nước cam có nhiều lợi ích nhưng không nên thay thế nước lọc hoặc sữa trong khẩu phần của trẻ. Ảnh: Magnific.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có nên uống nước cam mỗi ngày?

Nước cam có thể bổ sung vitamin C, folate và một số khoáng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, mẹ bầu nên sử dụng với lượng vừa phải, đồng thời chú ý nguồn gốc và độ an toàn của nước ép.

Vitamin C trong nước cam hỗ trợ hình thành collagen, duy trì sức khỏe mô và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đây là dưỡng chất quan trọng trong thai kỳ, khi nhu cầu sắt của cơ thể tăng lên.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), phụ nữ mang thai khoảng 14-18 tuổi cần khoảng 80 mg vitamin C mỗi ngày, trong khi mức khuyến nghị với người mang thai khoảng 19-50 tuổi là 85 mg.

Ngoài ra, nước cam cung cấp lượng folate tự nhiên, cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên phụ thuộc vào nước cam để bổ sung folate mà cần thực hiện đầy đủ hướng dẫn dinh dưỡng trong thai kỳ.

Với trẻ nhỏ, nước cam cũng là nguồn cung cấp vitamin C, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình tạo collagen và hấp thu sắt. Tuy nhiên, trẻ không cần uống nước cam mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ ăn cam nguyên quả phù hợp với độ tuổi để bổ sung cả chất xơ.

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ dưới 1 tuổi không nên uống nước ép trái cây, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Với trẻ lớn hơn, lượng nước ép 100% nguyên chất cần được giới hạn theo độ tuổi:

Trẻ 1-3 tuổi: Không quá 120 ml/ngày.

Trẻ 4-6 tuổi: Khoảng 120-180 ml/ngày.

Trẻ 7-18 tuổi: Không quá 240 ml/ngày.

Uống quá nhiều nước cam có thể khiến trẻ nạp dư đường và năng lượng, làm tăng nguy cơ sâu răng, tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến khẩu phần ăn hàng ngày. Cha mẹ cũng không nên cho trẻ uống nước ép trước giờ ngủ, thay thế nước lọc hoặc sữa bằng nước cam.