Nhu cầu sữa của trẻ thay đổi theo từng độ tuổi. Tuy nhiên, muốn con cao lớn, cha mẹ cần chú trọng chế độ ăn đủ chất thay vì chỉ tập trung bổ sung sữa.

Muốn con cao lớn, cha mẹ không nên chỉ chú trọng uống sữa mà cần bảo đảm khẩu phần ăn đủ chất, đặc biệt là canxi, lysine, sắt và kẽm. Ảnh: Unsplash.

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa ở trẻ được tính theo từng độ tuổi và có thể quy đổi theo đơn vị canxi. Cụ thể:

Trẻ 1-2 tuổi: Khoảng 500-600 ml sữa mỗi ngày, tính cả sữa mẹ, sữa công thức và sữa tươi. Không nên vượt quá 700 ml/ngày nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Khoảng 500-600 ml sữa mỗi ngày, tính cả sữa mẹ, sữa công thức và sữa tươi. Không nên vượt quá 700 ml/ngày nếu không có chỉ định của bác sĩ. Trẻ 3-5 tuổi: Khoảng 4 đơn vị sữa mỗi ngày, tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Khoảng 4 đơn vị sữa mỗi ngày, tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước. Trẻ 6-7 tuổi: Khoảng 4,5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 250 ml sữa nước.

Khoảng 4,5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 15 g phô mai, 100 ml sữa chua và 250 ml sữa nước. Trẻ 8-9 tuổi: Khoảng 5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 30 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Khoảng 5 đơn vị mỗi ngày, tương đương 30 g phô mai, 100 ml sữa chua và 200 ml sữa nước. Trẻ 10-19 tuổi: Khoảng 6 đơn vị mỗi ngày, tương đương 30 g phô mai, 200 ml sữa chua và 200 ml sữa nước.

Cha mẹ cần lưu ý, các loại sữa và chế phẩm từ sữa có thể thay thế, phối hợp với nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Không nhất thiết trẻ phải uống toàn bộ lượng sữa dưới dạng sữa nước. Việc lựa chọn cũng cần căn cứ vào khẩu phần ăn, khả năng dung nạp và nhu cầu thực tế của trẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Dương Công Minh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một trong những dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển chiều cao là canxi. Khoảng 99% lượng canxi trong cơ thể tập trung ở xương và răng, góp phần hình thành cấu trúc xương chắc khỏe. Sữa là nguồn cung cấp canxi có khả năng hấp thu tốt. Ngoài ra, cha mẹ có thể bổ sung canxi cho trẻ qua các thực phẩm như cua, ốc, tôm, tép và cá nhỏ ăn được cả xương.

Tuy nhiên, phát triển chiều cao không chỉ phụ thuộc vào canxi. Trẻ cũng cần được cung cấp đầy đủ lysine - một loại axit amin thiết yếu tham gia vào quá trình tăng trưởng. Dưỡng chất này thường thiếu trong khẩu phần ăn chủ yếu dựa vào ngũ cốc và có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến. Vì vậy, cha mẹ nên đa dạng thực phẩm, tăng cường thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu và đậu nành.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trẻ cần ăn đủ 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Mỗi bữa chính cần bảo đảm đủ 4 nhóm thực phẩm gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất từ rau củ, trái cây. Bữa phụ có thể là bánh, khoai, chè hoặc sữa, trong đó sữa là lựa chọn giúp bổ sung thêm năng lượng và dưỡng chất.

Đặc biệt, cha mẹ không nên để trẻ bỏ bữa sáng. Đây là bữa ăn cung cấp năng lượng cho các hoạt động và học tập trong ngày. Ăn sáng không đầy đủ có thể khiến trẻ hạ đường huyết trong giờ học, về lâu dài ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển thể chất.

Cha mẹ cần bổ sung đúng lượng theo độ tuổi, đồng thời bảo đảm trẻ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: Unsplash.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Minh, sắt và kẽm cũng có vai trò quan trọng. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu, khiến trẻ chậm tăng trưởng, giảm khả năng học tập và tư duy. Các thực phẩm giàu sắt gồm gan, huyết, thịt, cá, trứng, các loại đậu và rau dền. Vitamin C trong rau củ, trái cây giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Kẽm tham gia vào quá trình chuyển hóa và phân chia tế bào, thúc đẩy tăng trưởng. Khi thiếu kẽm, trẻ dễ biếng ăn, hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng kém. Hàu, sò, gan heo, thịt bò, trứng, cá, sữa và đậu nành là những nguồn thực phẩm giàu kẽm.

Ngoài ra, cha mẹ cần sử dụng muối iốt trong chế biến thức ăn. Iốt là nguyên liệu để tuyến giáp sản xuất hormone, có vai trò điều hòa nhiều hoạt động của cơ thể và hỗ trợ phát triển thể chất, trí tuệ. Trẻ cũng có thể bổ sung iốt qua cá biển, trứng, sữa, phô mai và tảo biển.