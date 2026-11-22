Không phải loại thuốc nào mẹ sử dụng cũng an toàn cho trẻ bú mẹ. Một số hoạt chất có thể gây tác dụng phụ hoặc làm giảm lượng sữa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc thường đi từ máu người mẹ vào sữa, sau đó được trẻ hấp thu qua đường tiêu hóa. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nồng độ thuốc trong sữa, lượng sữa trẻ bú và khả năng chuyển hóa, đào thải thuốc của trẻ.

Đặc biệt, trẻ dưới một tháng tuổi, trẻ sinh non hoặc đang mắc bệnh có nguy cơ chịu tác động từ thuốc cao hơn do các cơ quan chuyển hóa và thải trừ chưa hoàn thiện.

Những loại thuốc mẹ cần lưu ý

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), một số thuốc hạ sốt, giảm đau như paracetamol và ibuprofen được xem là an toàn khi sử dụng trong thời kỳ cho con bú. Aspirin chỉ nên dùng khi có chỉ định phù hợp. Với các thuốc giảm đau mạnh như codein, morphin và pethidine, cần đặc biệt thận trọng, tránh sử dụng kéo dài hoặc lặp lại nếu không có hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với thuốc chống dị ứng, mẹ nên ưu tiên các hoạt chất ít gây buồn ngủ như cetirizin và loratadin. Trong khi đó, diphenhydramine và chlorpheniramine có thể khiến trẻ buồn ngủ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tiết sữa.

Mẹ đang cho con bú vẫn có thể dùng nhiều loại thuốc khi cần điều trị, nhưng cần biết những hoạt chất nên tránh để không gây hại cho trẻ. Ảnh: Unsplash.

Các kháng sinh thuộc nhóm penicillin, cephalosporin, macrolid và aminoglycosid nhìn chung có thể sử dụng khi cho con bú. Tuy nhiên, mẹ cần theo dõi trẻ nếu xuất hiện tình trạng tiêu chảy hoặc nấm miệng. Doxycyclin có thể dùng trong thời gian ngắn. Với metronidazole, việc sử dụng phụ thuộc vào liều lượng; trường hợp dùng liều cao 2 g một lần có thể cần tạm ngừng cho trẻ bú trong 12-24 giờ theo hướng dẫn chuyên môn.

Một số thuốc điều trị bệnh mạn tính như carbamazepine, valproic acid và amitriptyline cũng có thể được sử dụng trong thời kỳ cho con bú, nhưng cần bác sĩ đánh giá lợi ích, nguy cơ và theo dõi trẻ.

Thuốc bôi ngoài da, thuốc đặt phụ khoa thường ít ảnh hưởng đến trẻ do lượng thuốc hấp thu vào máu mẹ thấp. Ngược lại, viên tránh thai phối hợp chứa estrogen không được ưu tiên vì có thể làm giảm tiết sữa và tăng nguy cơ huyết khối. Phụ nữ đang cho con bú có thể cân nhắc các biện pháp tránh thai chỉ chứa progestin như viên uống, que cấy hoặc dụng cụ tử cung chứa nội tiết.

Đáng chú ý, thuốc điều trị ung thư, thuốc chống phân bào, thuốc ức chế miễn dịch và một số đồng vị phóng xạ có thể gây nguy hiểm cho trẻ, thường chống chỉ định trong thời kỳ cho con bú.

Không tự ý ngừng thuốc hoặc cai sữa

Để hạn chế nguy cơ, phụ nữ nên dùng thuốc theo đúng chỉ định, ưu tiên những hoạt chất có dữ liệu an toàn ở người đang cho con bú, sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả và không kéo dài điều trị khi không cần thiết. Với một số loại thuốc, thời điểm uống ngay sau cữ bú có thể giúp giảm lượng thuốc trẻ tiếp nhận, nhưng không áp dụng cho tất cả hoạt chất.

Trong quá trình điều trị, mẹ cần theo dõi các biểu hiện bất thường ở trẻ như bú kém, buồn ngủ bất thường, vàng da, nôn ói hoặc tiêu chảy. Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không tự ý ngừng thuốc đang điều trị hoặc dừng cho con bú vì lo ngại tác dụng phụ. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn, thảo dược hay thực phẩm bổ sung, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị và an toàn cho trẻ.