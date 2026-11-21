Trong lúc sửa chữa xe tải tại garage, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên gò má phải, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ, phải phẫu thuật cấp cứu.

Người đàn ông gặp tai nạn hy hữu khi đang sửa ôtô. Ảnh minh hoạ: Liêu Lãm.

Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy thanh sắt xuyên từ gò má phải, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ.

Hình ảnh CT tái tạo 3D cho thấy dị vật gây tổn thương các cấu trúc xương vùng sọ mặt, ổ mắt và nền sọ. Đây là chấn thương xuyên thấu phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não và nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

Trước tình trạng này, các bác sĩ Ngoại Thần kinh phối hợp với chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Mắt hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp quyết định tiếp cận dị vật từ bên trong hộp sọ, thực hiện mở nửa hộp sọ để tiếp cận nền sọ và vị trí thanh sắt đang mắc kẹt. Theo các bác sĩ, nếu cố gắng kéo dị vật trực tiếp từ bên ngoài, lực tác động có thể khiến não và các cấu trúc thần kinh bên trong bị tổn thương thêm.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận trần ổ mắt và nền sọ bị phá hủy nghiêm trọng, các cấu trúc bên trong ổ mắt phải tổn thương nặng. Đặc biệt, dây thần kinh thị giác phải bị tổn thương không hồi phục.

Các bác sĩ tiến hành lấy dị vật, xử lý tổn thương và phục hồi nền sọ nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục theo dõi chức năng thần kinh và các biến chứng có thể xảy ra.

Hiện bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng sức khỏe có cải thiện.

Đại diện ê-kíp phẫu thuật cho biết thách thức lớn nhất trong ca mổ là hình dạng dị vật. Thanh sắt có đầu tù và một khuyết tròn ở giữa, khiến nó găm rất chặt vào xương, đặc biệt khó lấy ra. Nếu không kiểm soát tốt lực và hướng rút, bác sĩ có thể khiến tổn thương não tiến triển hoặc làm tổn thương thêm các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Một thách thức khác là phục hồi nền sọ. Khi cấu trúc này bị phá hủy, người bệnh có nguy cơ rò dịch não tủy, dẫn đến nhiễm trùng kéo dài, viêm màng não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật không chỉ nhằm lấy dị vật mà còn phải kiểm soát tổn thương não, phục hồi hàng rào bảo vệ nền sọ. Điều này giúp hạn chế các biến chứng về sau.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần chú ý an toàn khi sửa chữa ôtô, máy móc và thiết bị cơ khí. Khi làm việc dưới gầm xe, cần sử dụng cầu nâng hoặc chân chống chuyên dụng có khả năng chịu tải phù hợp, đặt trên nền vững chắc. Không làm việc bên dưới phương tiện chỉ được nâng đỡ bằng kích thủy lực hoặc thiết bị nâng tạm thời.

Người lao động cũng cần kiểm tra tình trạng dụng cụ, thiết bị trước khi sử dụng và trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp. Khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng đầu mặt, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Nạn nhân cần được cố định dị vật, hạn chế di chuyển và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật chuyên sâu.