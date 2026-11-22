Từng hai lần ghép thận, người phụ nữ 75 tuổi tiếp tục đặt cược hy vọng vào ca phẫu thuật lần thứ ba với nhiều nguy cơ phức tạp.

Các bác sĩ tiến hành ghép thận cho bệnh nhân.

Năm 2000, bà N.T.K.C. (75 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Cùng năm, bà thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Trung Quốc. Năm 2005, bà tiếp tục được ghép thận lần thứ hai tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau nhiều năm duy trì cuộc sống nhờ thận ghép, đầu năm 2026, bà đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được phát hiện suy giảm chức năng thận ghép lần hai. Sức khỏe ngày càng sa sút, cơ thể mệt mỏi, ăn uống khó khăn. Dù đã trải qua hai lần ghép thận, người phụ nữ vẫn quyết tâm tìm kiếm cơ hội điều trị.

Ở tuổi 75, bà tiếp tục lựa chọn ghép thận lần thứ ba, dù hiểu rõ những rủi ro của một ca phẫu thuật phức tạp.

"Khi bị suy thận, cơ thể tôi rất mệt, không ăn uống được. Ai cũng mong muốn được sống, mà sống phải khỏe mạnh. Ghép thận lần 3 có nhiều rủi ro, nhưng tôi vẫn quyết tâm, mong muốn được ghép thận", bệnh nhân C. chia sẻ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghép thận lần thứ ba trên cùng một người bệnh là trường hợp rất hiếm. Tại Việt Nam, đến nay mới ghi nhận 3 trường hợp, trong đó bà C. là người cao tuổi nhất.

Với bệnh nhân 75 tuổi, từng trải qua hai lần ghép thận, quyết định phẫu thuật lần thứ ba đòi hỏi quá trình đánh giá đặc biệt thận trọng. Người bệnh phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bệnh lý tim mạch, rủi ro gây mê, mẫn cảm miễn dịch, tổn thương mạch máu, chảy máu, nhiễm trùng và biến chứng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài.

Bệnh viện đã tiến hành sàng lọc, đánh giá toàn diện, phối hợp nhiều chuyên khoa hội chẩn để phân tích từng nguy cơ trước khi đưa ra quyết định.

Trung tá, TS Trương Quý Kiên, Phó chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, cho biết dù đã trải qua hai lần ghép, bệnh nhân có một số yếu tố thuận lợi. Lượng kháng thể kháng trực tiếp người hiến không quá nhiều, tạo thêm cơ hội cho ca ghép.

Người phụ nữ ở Hà Nội phải trải qua 3 lần ghép thận trong 26 năm.

Các bác sĩ đánh giá khả năng dung nạp miễn dịch, tình trạng nhiễm trùng, từ đó lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, trong đó có thuốc dẫn nhập ATG và tối ưu hóa phác đồ ức chế miễn dịch duy trì.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc lựa chọn vị trí đặt thận mới và xử trí hệ thống mạch máu sau hai lần phẫu thuật trước đó.

Đại tá, TS Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên, cho biết ê-kíp quyết định đặt thận ghép tại hố chậu phải, vị trí từng được sử dụng trong lần ghép đầu tiên. Quả thận ghép cũ tại đây đã teo, không cản trở không gian đặt thận mới, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ mất máu trong quá trình phẫu thuật.

Một kỹ thuật đáng chú ý khác là tạo hình niệu quản thận ghép và nối tận - tận với niệu quản của người bệnh. Cách làm này tận dụng giải phẫu tự nhiên, hạn chế các biến chứng khi can thiệp vào vùng chậu hông.

Sau phẫu thuật hai tuần, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận ghép hoạt động ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo Đại tá, TS Nguyễn Việt Hải, thành công của ca ghép không chỉ nằm ở kết quả phẫu thuật trước mắt mà còn phải được đánh giá qua chức năng thận ghép, thời gian sống và chất lượng cuộc sống lâu dài của người bệnh.

Ông nhấn mạnh tuổi cao hay tiền sử ghép thận thất bại không đồng nghĩa người bệnh hoàn toàn mất cơ hội điều trị. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể tiếp tục ghép thận, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc đã trải qua nhiều lần phẫu thuật. Mỗi quyết định cần dựa trên đánh giá toàn diện, cân nhắc chặt chẽ giữa lợi ích và nguy cơ.