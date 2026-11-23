Sức nóng bùng nổ theo từng chặng xuất phát

Rạng sáng 1/11, khi thành phố còn chưa thức giấc, khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã sôi động với những bước chân khởi động, tiếng nhạc và những màn cổ vũ đầy hào hứng. Mở màn là cự ly Half Marathon 21 km lúc 3:30 sáng. Giữa hàng trăm runner chuẩn bị chinh phục chặng đua thử thách sức bền, một gương mặt đặc biệt xuất hiện tại vạch xuất phát: bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV. Không chỉ là người tiên phong xây dựng một bệnh viện chuẩn quốc tế để chăm sóc sức khỏe cho người Việt, vị CEO còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần rèn luyện sức khỏe và sứ mệnh vì cộng đồng.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, khởi động trước giờ xuất phát cự ly 21 km. Ảnh: Bệnh viện FV. Chị Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh, Bệnh viện FV phất cờ xuất phát cho cự ly 10km ‹



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Tiếp nối sức nóng của Half Marathon, cự ly 10 km xuất phát lúc 4h30 với 1.187 runner. Những bước chân tăng tốc trên cung đường Phú Mỹ Hưng, hòa cùng tiếng reo hò từ hai bên đường, tiếp tục khuấy động bầu không khí buổi sáng. Đến 5h30, đường chạy lại bùng nổ sắc màu khi 1.201 vận động viên cự ly 5 km nhập cuộc. Bên cạnh những runner quyết tâm chinh phục thành tích cá nhân, nhiều nhóm bạn còn gây chú ý với trang phục cosplay sáng tạo, biến đường chạy thành một ngày hội thể thao đầy tiếng cười.

Gia đình ThS.BS Võ Thị Thanh Vân - Khoa Sản FV Thomson cùng những vận động viên cosplay trên đường chạy FV Run.

Xuất phát cuối cùng lúc 7:00 sáng là chặng Family Run 3 km. Với 250 vận động viên đăng ký theo hình thức đội thi tiếp sức, mỗi đội gồm ba thành viên, trong đó có ít nhất một trẻ em từ 6–14 tuổi. Mỗi người hoàn thành 1 km trước khi trao lượt chạy cho đồng đội. Không đặt nặng tốc độ hay thành tích, Family Run trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng vận động, cổ vũ nhau và tận hưởng niềm vui về đích.

Gia đình TS.BS. Nguyễn Hoàng Đức tham gia Family Run tại FV RUN 2026

Có mặt trong đường chạy Family Run là TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Phó Giám đốc Y khoa phụ trách Ngoại khoa, kiêm Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu Bệnh viện FV, vốn yêu thích chạy bộ. Khi biết giải chạy có mục tiêu gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em, ông thấy đây là dịp để cả nhà cùng chạy. “Là bác sĩ phẫu thuật, tôi hiểu rõ một ca mổ có thể thay đổi cuộc sống của một em nhỏ và mang lại hy vọng cho cả gia đình”, bác sĩ Đức nói. Mỗi bước chạy góp thêm cơ hội điều trị cho các em, và với bác sĩ Đức, đó là động lực. Ông cũng muốn con mình hiểu rằng, góp sức cho cộng đồng có thể bắt đầu từ những việc đơn giản.

Gần 200 vận động viên quốc tế hào hứng tham gia đường chạy, minh chứng cho sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng trong và ngoài nước. Ảnh: Bệnh viện FV.

Sức hút của FV RUN còn vượt ra ngoài cộng đồng chạy bộ trong nước, với gần 200 vận động viên quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Đài Loan và Nhật Bản. Sự góp mặt của những runner đến từ nhiều quốc gia mang đến bầu không khí đa văn hóa, đồng thời cho thấy tinh thần sẻ chia có thể kết nối mọi người, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ. Góp thêm năng lượng cho đường chạy là hơn 20 KOL và vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có Hà Mạnh, Nguyễn Thị Phương Trinh, Khôi Huỳnh và Triệu Tiến Luyện. Đại sứ truyền thông Hà Mạnh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cung đường chạy tại Phú Mỹ Hưng, nơi các vận động viên có thể vừa thử thách bản thân, vừa tận hưởng không gian đô thị thoáng đãng. Bên cạnh trải nghiệm chạy bộ, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế với sự đồng hành của Bệnh viện FV và Phòng khám ACC.”



“Khi biết mỗi kilomet mình chạy đều góp phần mang lại cơ hội phẫu thuật cho một em nhỏ, tôi cảm thấy những bước chạy của mình ý nghĩa hơn rất nhiều” Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh Vận động viên Phương Trinh và nhà sáng tạo nội dung Ngô Mạnh Hà trên đường chạy FV RUN 2026.