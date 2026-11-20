Bệnh viện FV: Từ niềm tin vào y đức đến Chuẩn mực Y khoa Quốc tế
Hơn hai thập kỷ gắn liền với "Niềm tin vào y đức", Bệnh viện FV vừa có một bước tiến đáng chú ý khi công bố định vị thương hiệu mới: "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế". Sự thay đổi này phần nào gây bất ngờ, bởi FV vốn từ lâu đã được nhìn nhận là một bệnh viện quốc tế. Vậy đâu là lý do khiến bệnh viện quyết định khẳng định điều đó ngay tại thời điểm này?
Trong cuộc trò chuyện cùng Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV, đã có những lý giải rất sâu sắc, qua những câu chuyện thú vị và đầy chiêm nghiệm suốt hơn hai thập kỷ hoạt động của FV.
Bắt đầu bằng một chữ 'Tın'
Năm 2003, khi những nhà sáng lập người Pháp bắt tay xây dựng Bệnh viện FV tại Việt Nam, khái niệm "bệnh viện quốc tế" vẫn còn khá mới mẻ. Thị trường gần như chưa có một hình mẫu rõ ràng để tham chiếu, cũng không có nhiều bệnh viện tư nhân đi trước để học hỏi. Bệnh viện FV khi đó giống một dự án khởi nghiệp hơn là một bệnh viện đã có sẵn công thức thành công.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu vẫn nhớ những ngày đầu làm việc tại đây. Khi bà hỏi vị Tổng Giám đốc rằng bệnh viện đã có tuyên ngôn sứ mệnh hay bộ giá trị cốt lõi chính thức chưa, câu trả lời nhận được rất ngắn gọn: "Chưa".
"Hồi đó, mọi người chỉ có chung một suy nghĩ là phải làm thật tốt công việc của mình", bà kể.
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Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV
Thay vì ngồi trong phòng họp để tự định nghĩa mình là ai, ban lãnh đạo FV chọn cách đi tìm câu trả lời từ những người trực tiếp liên quan: bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân. Họ lắng nghe từng ý kiến, thực hiện từng cuộc khảo sát để hiểu người bệnh thực sự mong đợi điều gì.
Câu trả lời thu về hóa ra rất đơn giản. Người bệnh không chỉ cần được chữa trị. Họ muốn được lắng nghe, được quan tâm và được đối xử như một con người đang cần sự đồng hành, thay vì phải tự xoay xở giữa vô số thủ tục hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ khắp nơi mới nhận được sự chăm sóc đúng nghĩa.
Chính từ những cuộc đối thoại đó, một lời hứa dần hình thành. Đó không chỉ là cam kết của bệnh viện với cộng đồng, mà còn là cam kết của mỗi nhân viên với nghề nghiệp mà mình theo đuổi.
FV khi ấy không đặt ra những khẩu hiệu lớn lao. Điều bệnh viện lựa chọn để theo đuổi chỉ gói gọn trong một câu: "Niềm tin vào y đức".
Với FV, y đức chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Đó chính là “nụ cười có sức chữa lành, ánh mắt ân cần làm dịu nỗi lo âu, đôi tay tận tụy xua tan đau đớn.”
Triết lý ấy cũng dẫn đến một quan điểm khá tiến bộ vào thời điểm bấy giờ: người bệnh không chỉ là đối tượng được điều trị, mà là một đối tác trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Họ có quyền được biết đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, được cùng gia đình tham gia vào các quyết định điều trị và được bảo vệ quyền riêng tư một cách tối đa.
Ngay cả trong việc xây dựng đội ngũ chuyên môn, FV cũng lựa chọn con đường riêng. Thời điểm đó, bệnh viện chưa sở hữu nhiều tên tuổi được xem là "đầu ngành" tại Việt Nam. Thay vào đó, FV chủ động mời các chuyên gia quốc tế đến trực tiếp thăm khám và điều trị cho người bệnh.
Nhìn lại, những quyết định ấy đều xuất phát từ cùng một điểm chung: chữ "Tin". Tin vào chuyên môn, tin vào đạo đức nghề nghiệp và tin rằng người bệnh xứng đáng nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.
Từ niềm tin ấy, FV bắt đầu làm một việc không hề dễ dàng: thay đổi cách nhìn và cách hành xử của cả một tổ chức.
Những quy chuẩn mới được xây dựng, các chương trình đào tạo được triển khai liên tục. Mục tiêu không chỉ là thay đổi quy trình phục vụ mà còn là thay đổi tư duy. Nếu trước đây bác sĩ thường được xem là trung tâm của mọi quyết định, thì FV muốn chuyển trọng tâm sang người bệnh. Cũng từ đó, thông điệp "Niềm tin vào y đức" chính thức được bệnh viện lựa chọn để nói với công chúng về con đường mình theo đuổi.
Nhưng thay đổi văn hóa chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu nhớ lại những buổi họp đông kín gần một trăm bác sĩ và điều dưỡng. Khi các giá trị mới được đưa ra thảo luận, không phải ai cũng đồng tình. Nhiều ý kiến phản đối xuất hiện ngay tại hội trường. Việc thuyết phục các bác sĩ Việt Nam đã không đơn giản, còn với các bác sĩ Pháp thì thậm chí còn khó hơn. Trong môi trường y tế Pháp, quảng bá bệnh viện là điều rất nhạy cảm, nên không ít người nhìn những đề xuất về xây dựng thương hiệu với sự hoài nghi.
Sau cuộc họp đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thu gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Thay vì cố thuyết phục cả tập thể cùng lúc, bà gặp từng nhóm nhỏ, lắng nghe những băn khoăn và trao đổi trực tiếp để giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm mà FV muốn xây dựng.
Để quá trình chuyển đổi diễn ra tự nhiên hơn, bệnh viện cũng tìm kiếm những người sẵn sàng đón nhận cái mới, rồi trao cho họ vai trò dẫn dắt. Họ trở thành những hạt nhân đầu tiên lan tỏa cách làm và tư duy mới đến đồng nghiệp xung quanh.
Song song đó, FV đưa ra những quy tắc rất cụ thể. Nhân viên y tế không được nhận tiền bồi dưỡng từ bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi bệnh nhân, bất kể địa vị hay hoàn cảnh, đều phải nhận được sự chăm sóc như nhau. Với FV, đó không chỉ là quy định nội bộ mà còn là cách biến những giá trị về y đức thành những hành động có thể nhìn thấy và thực hiện mỗi ngày.
Chặng đường 8 năm chinh phục JCI và bản lĩnh qua đạı dịch
Năm 2007, FV lần đầu tiên đạt chứng nhận chất lượng HAS của Pháp. Với bệnh viện, đó không chỉ là một sự chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng mà còn là dấu mốc cho thấy những giá trị đã kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu đang dần được ghi nhận bằng kết quả cụ thể.
Nhưng FV không dừng lại ở đó. Năm 2008, FV bước vào cuộc chinh phục chuẩn mực JCI khắt khe – bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa hoài bão trở thành bệnh viện hàng đầu Châu Á.
Những ngày các chuyên gia JCI tới đánh giá lần đầu vẫn được nhiều nhân sự FV nhớ như in. Càng đi sâu vào quy trình thẩm định, họ càng nhận ra khoảng cách giữa những gì mình đang làm và những gì một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế cần có.
Các yêu cầu chi tiết đến mức đôi khi khiến nhiều người choáng ngợp. Từ cách bố trí vật dụng quanh bồn rửa tay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cho tới quy trình phân loại và xử lý rác thải, gần như không có chi tiết nào bị bỏ qua.
Có thời điểm, không ít người trong bệnh viện tự hỏi liệu FV có đủ khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như vậy hay không.
Nhưng nhìn lại, chính những cuộc thẩm định đầy áp lực ấy lại trở thành động lực để FV rà soát và thay đổi gần như mọi khâu vận hành. Nhiều quy trình được thiết kế lại từ đầu, nhiều thói quen cũ buộc phải thay đổi. Quá trình đó không dễ dàng, nhưng cũng chính từ đây, hành trình xây dựng một bệnh viện vận hành theo chuẩn quốc tế bắt đầu đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng ở một mục tiêu trên giấy.
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Suốt 8 năm ròng rã, FV tự mày mò xây dựng quy trình, tự đào tạo, huấn luyện mỗi ngày cho từng nhân viên để vượt qua 15 chương với 1.200 tiêu chuẩn. Đến năm 2016, khi FV chính thức cầm trên tay chứng nhận JCI lần đầu tiên, hàng trăm con người có mặt ở hội trường hôm ấy đã vỡ òa và ôm nhau khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì bao mồ hôi công sức tự tay mình làm nên đã được một tổ chức thẩm định chất lượng y tế hàng đầu thế giới công nhận.
- Năm2003
Thành lập bệnh viện, đặt viên gạch đầu tiên với lời hứa "Niềm tin vào y đức".
- Năm2007
Đạt chứng nhận chất lượng y tế của Pháp (HAS).
- Năm2016
Đạt chứng nhận JCI lần đầu tiên
- Năm2019
Đạt chứng nhận JCI lần thứ hai
- Năm2022
Đạt chứng nhận JCI lần thứ ba
- Năm2024
Gia nhập Tập đoàn Y tế Thomson (TMG)
- Năm2025
Đạt chứng nhận JCI lần thứ tư
- Năm2026
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Bệnh viện công bố định vị “Chuẩn mực Y khoa Quốc tế”
Giá trị của những quy trình ấy được chứng minh rõ nhất trong đại dịch. Tháng 3/2020, nhờ đã có sẵn cơ sở vật chất và phòng lab, FV lập tức xin phép Bộ Y tế thẩm định để thực hiện xét nghiệm PCR.
Năm 2021, khi dịch bùng phát dữ dội, thay vì đóng cửa khi có ca nhiễm như một số nơi khác, FV chủ động triển khai kế hoạch chia đôi bệnh viện: một nửa điều trị bệnh nhân Covid-19, một nửa điều trị bệnh nhân thông thường.
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Niềm vui của cả êkíp khi một bệnh nhân gần 90 tuổi chiến thắng Covid-19
Bệnh viện còn thuê hẳn một tòa nhà cho nhân viên lưu trú, bố trí xe cấp cứu đưa đón để tránh lây nhiễm chéo - vì sự an toàn của nhân viên phải được đặt lên trước, thì nhân viên mới có thể bảo vệ và chăm sóc an toàn cho bệnh nhân.
Ba chân kiềng của Chuẩn mực Y khoa Quốc tế
Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao phải đến bây giờ, sau hơn hai thập kỷ hoạt động, FV mới chính thức khẳng định "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế"?
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, câu trả lời nằm ở chính hành trình phát triển của bệnh viện.
"Năm 2003, chúng tôi nói rằng mình mang các tiêu chuẩn y tế quốc tế đến Việt Nam. Nhưng mang tiêu chuẩn về là một chuyện, thực sự vận hành được theo tiêu chuẩn đó lại là chuyện khác. Chúng tôi cần thời gian để xây dựng, kiểm chứng và hoàn thiện từng phần một", bà Nguyễn Thị Lệ Thu chia sẻ.
Theo bà, triết lý "Niềm tin vào y đức" chưa bao giờ thay đổi. Đó là nền móng để FV xây dựng mọi thứ, từ văn hóa phục vụ, hệ thống quản trị đến chất lượng chuyên môn. Chỉ khi những cam kết ấy được hiện thực hóa bằng các tiêu chuẩn, quy trình và kết quả cụ thể, bệnh viện mới cảm thấy đã đến lúc có thể nói về "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế" một cách thuyết phục.
Khác với cách hiểu thông thường, Chuẩn mực Y khoa Quốc tế tại FV không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà vận hành theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả chặt chẽ giữa ba chân kiềng chiến lược.
được FV trang bị trong năm 2026
Chân kiềng đầu tiên là chẩn đoán chính xác.
Tại FV, chẩn đoán chính xác không đơn thuần phụ thuộc vào những cỗ máy đắt tiền như MRI, CT Scan hay hệ thống can thiệp tim mạch Cathlab. Công nghệ là công cụ cần thiết, nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là người bác sĩ: khả năng lắng nghe, tư duy lâm sàng, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm và năng lực kết nối các dữ kiện tưởng chừng rời rạc để tìm ra đúng vấn đề của người bệnh.
Bởi suy cho cùng, một phác đồ điều trị chỉ có thể hiệu quả khi nó được xây dựng dựa trên một chẩn đoán chính xác ngay từ đầu.
Đội ngũ y bác sĩ tại FV luôn dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu kỹ lưỡng tiền sử bệnh lý và chia sẻ lo âu với người bệnh để định hướng phương pháp thăm khám, sau đó mới kết hợp với công nghệ nhằm đưa ra kết luận y khoa cẩn trọng, loại bỏ tối đa nguy cơ chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót bệnh.
Từ nền tảng chẩn đoán chính xác, bệnh viện triển khai chân kiềng thứ hai là điều trị hiệu quả. Hiệu quả điều trị tại FV được đo lường bằng việc tối ưu hóa phác đồ cho từng cá nhân và giảm thiểu tối đa rủi ro biến chứng cho người bệnh. Với những ca phức tạp, FV áp dụng mô hình hội chẩn đa chuyên khoa, nơi bác sĩ từ nhiều lĩnh vực cùng ngồi lại thay vì nhìn bệnh dưới một góc độ đơn lẻ.
Chân kiềng thứ ba, đồng thời tạo nên sự vững chắc cho hai chân kiềng còn lại, chính là Giá trị xứng tầm. Giá trị xứng tầm bác bỏ hoàn toàn quan điểm đơn giản “tiền nào của nấy” hay việc đánh đồng giá trị với chi phí đắt đỏ.
“Giá trị thực sự mà người bệnh nhận được ở FV là sự yên tâm tuyệt đối về chuyên môn, sự minh bạch trong chi phí, cùng trải nghiệm chăm sóc chu đáo, văn minh và được tôn trọng", Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV chia sẻ.
Một bệnh viện có cơ sở vật chất tốt, bác sĩ giỏi, trang thiết bị đắt tiền thì viện phí không thể thấp. Nhưng để giá trị đó đến được với nhiều người hơn, FV vẫn giữ mức lợi nhuận tối thiểu vừa đủ để tái đầu tư, áp dụng bảo hiểm y tế nhà nước cho tất cả các khoa, và thiết kế những chương trình hỗ trợ tài chính linh hoạt như cộng gộp cùng lúc bảo hiểm y tế với bảo hiểm tư nhân, Thẻ hội viên ưu tiên của FV, và sau cùng là chia nhỏ thanh toán 0% lãi suất. Và FV suốt 23 năm qua luôn duy trì mức viện phí chỉ bằng 50% so với các bệnh viện cùng đẳng cấp trong khu vực Đông Nam Á.
Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV
Khı đích đến luôn ở phía trước
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quyết định chất lượng điều trị cuối cùng vẫn là con người.
Vì vậy, khi xây dựng đội ngũ nhân sự, FV không chỉ tập trung vào chế độ đãi ngộ. Điều bệnh viện muốn tạo ra là một môi trường để các bác sĩ thực sự được làm nghề. Các trưởng khoa được trao quyền chủ động trong nhiều quyết định chuyên môn, từ xây dựng đội ngũ, đề xuất đầu tư trang thiết bị đến lựa chọn các chương trình đào tạo phù hợp cho khoa của mình.
Bệnh viện cũng dành nguồn lực đáng kể cho việc cập nhật kiến thức. Bác sĩ được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài, đồng thời có quyền truy cập vào các thư viện và cơ sở dữ liệu y khoa quốc tế để theo dõi những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực của mình.
Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chuyên môn giỏi chưa phải là yếu tố duy nhất khiến nhiều nhân sự gắn bó với FV suốt hàng chục năm.
"Điều quan trọng không kém là họ cảm thấy mình được tôn trọng và được làm việc trong một môi trường an toàn", bà nói.
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Ban giám đốc bệnh viện FV chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ nhân viên
gắn bó trên 5-10-20 năm tại Ngày hội Gia đình FV 2025”
Khái niệm "văn hóa an toàn" ở FV được hiểu theo nghĩa khá đơn giản: nhân viên không phải e ngại khi lên tiếng. Nếu xảy ra sự cố, họ có thể báo cáo để cùng tìm cách khắc phục thay vì lo bị quy trách nhiệm hay trù dập. Nếu có một ý tưởng mới, họ có thể đề xuất mà không quá bận tâm mình đang ở vị trí nào trong tổ chức.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, sự an toàn của người bệnh bắt đầu từ cảm giác an toàn của chính những người làm việc trong bệnh viện. Chỉ khi nhân viên được lắng nghe, được hỗ trợ và yên tâm làm việc, họ mới có thể mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất. Điều khiến nhiều nhân viên gắn bó với FV không chỉ là công việc hay cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cảm giác được tôn trọng và tin tưởng trong môi trường làm việc hằng ngày.
"Rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã gắn bó với bệnh viện suốt nhiều năm. Thậm chí có những người đã chuyển sang nơi khác làm việc nhưng vẫn giữ tình cảm đặc biệt với FV", bà Nguyễn Thị Lệ Thu nói.
Bà cho rằng đó là kết quả của một văn hóa được xây dựng trong thời gian dài, nơi nhân viên cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị và những đóng góp của mình được ghi nhận. Trong khi đó, các khảo sát độc lập về trải nghiệm người bệnh cũng liên tục ghi nhận mức độ hài lòng rất cao đối với chất lượng chăm sóc điều dưỡng tại bệnh viện.
Ở chặng đường tiếp theo, FV đang chuẩn bị cho một đợt mở rộng quy mô đáng kể. Dự án tòa nhà mới với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD dự kiến sẽ giúp bệnh viện tăng năng lực điều trị ở nhiều chuyên khoa trọng điểm.
Theo kế hoạch, Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng sẽ được mở rộng, cùng với khoa Tiêu hóa - Gan mật. Bệnh viện cũng hướng tới triển khai thêm một số dịch vụ chuyên sâu như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chạy thận nhân tạo và ghép thận, qua đó hoàn thiện hơn hệ sinh thái điều trị mà FV theo đuổi trong nhiều năm qua.
Bên cạnh kế hoạch mở rộng bệnh viện, FV cũng đang theo đuổi một dự án mà bà Nguyễn Thị Lệ Thu đã ấp ủ từ năm 2008, khi khái niệm du lịch y tế vẫn còn khá xa lạ tại Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, bệnh viện đang hoàn thiện những bước cuối để hướng tới chứng nhận quốc tế về du lịch y tế trong thời gian tới. Mục tiêu không chỉ là thu hút bệnh nhân nước ngoài, mà còn xây dựng một hành trình điều trị liền mạch từ trước khi họ đến Việt Nam cho đến khi trở về nước.
Điều đó đồng nghĩa với việc bệnh viện phải chuẩn hóa mọi khâu, từ khám từ xa, hội chẩn hồ sơ y khoa trước chuyến đi, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh, đón tiếp tại sân bay, cung cấp dịch vụ phiên dịch, sắp xếp nơi lưu trú phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh cho đến việc phối hợp với bác sĩ tại nước sở tại để tiếp tục theo dõi sau điều trị.
Nói về chặng đường phía trước, bà Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết bà thường nghĩ đến hình ảnh những nhà sáng lập FV, những người vẫn duy trì thói quen chạy bộ hay đạp xe mỗi ngày.
"Điều tôi học được từ họ là luôn cố gắng tiến thêm một chút so với ngày hôm qua", bà nói.
Theo bà, tinh thần đó cũng phần nào phản chiếu hành trình phát triển của bệnh viện suốt 23 năm qua. Với FV, mỗi bác sĩ giỏi gia nhập đội ngũ, mỗi chuyên khoa mới được xây dựng hay mỗi kỹ thuật điều trị mới được triển khai đều là những bước tiến đáng giá.
"Chúng tôi không đặt mục tiêu phải trở thành ai khác. Điều quan trọng là hôm nay làm tốt hơn hôm qua, và ngày mai tốt hơn hôm nay", bà Nguyễn Thị Lệ Thu chia sẻ.
Theo bà, nhiệm vụ của mình bây giờ là giúp cộng đồng hiểu rõ hơn những giá trị mà bệnh viện đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm. Để khi phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe của bản thân hay người thân trong gia đình, người bệnh có thêm một địa chỉ có thể tin tưởng và cân nhắc lựa chọn.