Hơn hai thập kỷ gắn liền với "Niềm tin vào y đức", Bệnh viện FV vừa có một bước tiến đáng chú ý khi công bố định vị thương hiệu mới: "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế". Sự thay đổi này phần nào gây bất ngờ, bởi FV vốn từ lâu đã được nhìn nhận là một bệnh viện quốc tế. Vậy đâu là lý do khiến bệnh viện quyết định khẳng định điều đó ngay tại thời điểm này?

Trong cuộc trò chuyện cùng Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV, đã có những lý giải rất sâu sắc, qua những câu chuyện thú vị và đầy chiêm nghiệm suốt hơn hai thập kỷ hoạt động của FV.

Bắt đầu bằng một chữ ı n' 'Tn'

Năm 2003, khi những nhà sáng lập người Pháp bắt tay xây dựng Bệnh viện FV tại Việt Nam, khái niệm "bệnh viện quốc tế" vẫn còn khá mới mẻ. Thị trường gần như chưa có một hình mẫu rõ ràng để tham chiếu, cũng không có nhiều bệnh viện tư nhân đi trước để học hỏi. Bệnh viện FV khi đó giống một dự án khởi nghiệp hơn là một bệnh viện đã có sẵn công thức thành công. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu vẫn nhớ những ngày đầu làm việc tại đây. Khi bà hỏi vị Tổng Giám đốc rằng bệnh viện đã có tuyên ngôn sứ mệnh hay bộ giá trị cốt lõi chính thức chưa, câu trả lời nhận được rất ngắn gọn: "Chưa". "Hồi đó, mọi người chỉ có chung một suy nghĩ là phải làm thật tốt công việc của mình", bà kể.

Thay vì ngồi trong phòng họp để tự định nghĩa mình là ai, ban lãnh đạo FV chọn cách đi tìm câu trả lời từ những người trực tiếp liên quan: bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân. Họ lắng nghe từng ý kiến, thực hiện từng cuộc khảo sát để hiểu người bệnh thực sự mong đợi điều gì. Câu trả lời thu về hóa ra rất đơn giản. Người bệnh không chỉ cần được chữa trị. Họ muốn được lắng nghe, được quan tâm và được đối xử như một con người đang cần sự đồng hành, thay vì phải tự xoay xở giữa vô số thủ tục hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ khắp nơi mới nhận được sự chăm sóc đúng nghĩa. Chính từ những cuộc đối thoại đó, một lời hứa dần hình thành. Đó không chỉ là cam kết của bệnh viện với cộng đồng, mà còn là cam kết của mỗi nhân viên với nghề nghiệp mà mình theo đuổi. FV khi ấy không đặt ra những khẩu hiệu lớn lao. Điều bệnh viện lựa chọn để theo đuổi chỉ gói gọn trong một câu: "Niềm tin vào y đức". Với FV, y đức chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Đó chính là “nụ cười có sức chữa lành, ánh mắt ân cần làm dịu nỗi lo âu, đôi tay tận tụy xua tan đau đớn.” Triết lý ấy cũng dẫn đến một quan điểm khá tiến bộ vào thời điểm bấy giờ: người bệnh không chỉ là đối tượng được điều trị, mà là một đối tác trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Họ có quyền được biết đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, được cùng gia đình tham gia vào các quyết định điều trị và được bảo vệ quyền riêng tư một cách tối đa. Ngay cả trong việc xây dựng đội ngũ chuyên môn, FV cũng lựa chọn con đường riêng. Thời điểm đó, bệnh viện chưa sở hữu nhiều tên tuổi được xem là "đầu ngành" tại Việt Nam. Thay vào đó, FV chủ động mời các chuyên gia quốc tế đến trực tiếp thăm khám và điều trị cho người bệnh.



FV tiên phong mô hình lấy “bệnh nhân làm trung tâm” trong hoạt động khám chữa bệnh. FV tiên phong mô hình lấy “bệnh nhân làm trung tâm” trong hoạt động khám chữa bệnh.

Nhìn lại, những quyết định ấy đều xuất phát từ cùng một điểm chung: chữ "Tin". Tin vào chuyên môn, tin vào đạo đức nghề nghiệp và tin rằng người bệnh xứng đáng nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. Từ niềm tin ấy, FV bắt đầu làm một việc không hề dễ dàng: thay đổi cách nhìn và cách hành xử của cả một tổ chức. Những quy chuẩn mới được xây dựng, các chương trình đào tạo được triển khai liên tục. Mục tiêu không chỉ là thay đổi quy trình phục vụ mà còn là thay đổi tư duy. Nếu trước đây bác sĩ thường được xem là trung tâm của mọi quyết định, thì FV muốn chuyển trọng tâm sang người bệnh. Cũng từ đó, thông điệp "Niềm tin vào y đức" chính thức được bệnh viện lựa chọn để nói với công chúng về con đường mình theo đuổi. Nhưng thay đổi văn hóa chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu nhớ lại những buổi họp đông kín gần một trăm bác sĩ và điều dưỡng. Khi các giá trị mới được đưa ra thảo luận, không phải ai cũng đồng tình. Nhiều ý kiến phản đối xuất hiện ngay tại hội trường. Việc thuyết phục các bác sĩ Việt Nam đã không đơn giản, còn với các bác sĩ Pháp thì thậm chí còn khó hơn. Trong môi trường y tế Pháp, quảng bá bệnh viện là điều rất nhạy cảm, nên không ít người nhìn những đề xuất về xây dựng thương hiệu với sự hoài nghi. Sau cuộc họp đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thu gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Thay vì cố thuyết phục cả tập thể cùng lúc, bà gặp từng nhóm nhỏ, lắng nghe những băn khoăn và trao đổi trực tiếp để giúp đội ngũ hiểu rõ hơn về triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm mà FV muốn xây dựng. Để quá trình chuyển đổi diễn ra tự nhiên hơn, bệnh viện cũng tìm kiếm những người sẵn sàng đón nhận cái mới, rồi trao cho họ vai trò dẫn dắt. Họ trở thành những hạt nhân đầu tiên lan tỏa cách làm và tư duy mới đến đồng nghiệp xung quanh. Song song đó, FV đưa ra những quy tắc rất cụ thể. Nhân viên y tế không được nhận tiền bồi dưỡng từ bệnh nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi bệnh nhân, bất kể địa vị hay hoàn cảnh, đều phải nhận được sự chăm sóc như nhau. Với FV, đó không chỉ là quy định nội bộ mà còn là cách biến những giá trị về y đức thành những hành động có thể nhìn thấy và thực hiện mỗi ngày.

Chặng đường 8 năm chinh phục JCI ı dịch và bản lĩnh qua đạdịch

Năm 2007, FV lần đầu tiên đạt chứng nhận chất lượng HAS của Pháp. Với bệnh viện, đó không chỉ là một sự chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng mà còn là dấu mốc cho thấy những giá trị đã kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu đang dần được ghi nhận bằng kết quả cụ thể. Nhưng FV không dừng lại ở đó. Năm 2008, FV bước vào cuộc chinh phục chuẩn mực JCI khắt khe – bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa hoài bão trở thành bệnh viện hàng đầu Châu Á. Những ngày các chuyên gia JCI tới đánh giá lần đầu vẫn được nhiều nhân sự FV nhớ như in. Càng đi sâu vào quy trình thẩm định, họ càng nhận ra khoảng cách giữa những gì mình đang làm và những gì một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế cần có. Các yêu cầu chi tiết đến mức đôi khi khiến nhiều người choáng ngợp. Từ cách bố trí vật dụng quanh bồn rửa tay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cho tới quy trình phân loại và xử lý rác thải, gần như không có chi tiết nào bị bỏ qua. Có thời điểm, không ít người trong bệnh viện tự hỏi liệu FV có đủ khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe như vậy hay không. Nhưng nhìn lại, chính những cuộc thẩm định đầy áp lực ấy lại trở thành động lực để FV rà soát và thay đổi gần như mọi khâu vận hành. Nhiều quy trình được thiết kế lại từ đầu, nhiều thói quen cũ buộc phải thay đổi. Quá trình đó không dễ dàng, nhưng cũng chính từ đây, hành trình xây dựng một bệnh viện vận hành theo chuẩn quốc tế bắt đầu đi vào thực chất, thay vì chỉ dừng ở một mục tiêu trên giấy.

Bệnh viện FV xuất sắc đạt con dấu vàng JCI lần thứ 4 liên tiếp năm 2025

Suốt 8 năm ròng rã, FV tự mày mò xây dựng quy trình, tự đào tạo, huấn luyện mỗi ngày cho từng nhân viên để vượt qua 15 chương với 1.200 tiêu chuẩn. Đến năm 2016, khi FV chính thức cầm trên tay chứng nhận JCI lần đầu tiên, hàng trăm con người có mặt ở hội trường hôm ấy đã vỡ òa và ôm nhau khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì bao mồ hôi công sức tự tay mình làm nên đã được một tổ chức thẩm định chất lượng y tế hàng đầu thế giới công nhận.

Cột mốc phát triển

Thành tựu & Ý nghĩa

Năm 2003

Thành lập bệnh viện, đặt viên gạch đầu tiên với lời hứa "Niềm tin vào y đức". Năm 2007

Đạt chứng nhận chất lượng y tế của Pháp (HAS). Năm 2016

Đạt chứng nhận JCI lần đầu tiên Năm 2019

Đạt chứng nhận JCI lần thứ hai Năm 2022

Đạt chứng nhận JCI lần thứ ba Năm 2024

Gia nhập Tập đoàn Y tế Thomson (TMG) Năm 2025

Đạt chứng nhận JCI lần thứ tư Năm 2026

Tạp chí Mỹ Newsweek và tổ chức dữ liệu toàn cầu Statista đưa FV vào danh sách các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026 Bệnh viện công bố định vị “Chuẩn mực Y khoa Quốc tế”

Giá trị của những quy trình ấy được chứng minh rõ nhất trong đại dịch. Tháng 3/2020, nhờ đã có sẵn cơ sở vật chất và phòng lab, FV lập tức xin phép Bộ Y tế thẩm định để thực hiện xét nghiệm PCR. Năm 2021, khi dịch bùng phát dữ dội, thay vì đóng cửa khi có ca nhiễm như một số nơi khác, FV chủ động triển khai kế hoạch chia đôi bệnh viện: một nửa điều trị bệnh nhân Covid-19, một nửa điều trị bệnh nhân thông thường.

Bệnh viện còn thuê hẳn một tòa nhà cho nhân viên lưu trú, bố trí xe cấp cứu đưa đón để tránh lây nhiễm chéo - vì sự an toàn của nhân viên phải được đặt lên trước, thì nhân viên mới có thể bảo vệ và chăm sóc an toàn cho bệnh nhân.

Ba chân kiềng của Chuẩn mực Y khoa Quốc tế

Không ít người đặt câu hỏi: Vì sao phải đến bây giờ, sau hơn hai thập kỷ hoạt động, FV mới chính thức khẳng định "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế"? Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, câu trả lời nằm ở chính hành trình phát triển của bệnh viện. "Năm 2003, chúng tôi nói rằng mình mang các tiêu chuẩn y tế quốc tế đến Việt Nam. Nhưng mang tiêu chuẩn về là một chuyện, thực sự vận hành được theo tiêu chuẩn đó lại là chuyện khác. Chúng tôi cần thời gian để xây dựng, kiểm chứng và hoàn thiện từng phần một", bà Nguyễn Thị Lệ Thu chia sẻ. Theo bà, triết lý "Niềm tin vào y đức" chưa bao giờ thay đổi. Đó là nền móng để FV xây dựng mọi thứ, từ văn hóa phục vụ, hệ thống quản trị đến chất lượng chuyên môn. Chỉ khi những cam kết ấy được hiện thực hóa bằng các tiêu chuẩn, quy trình và kết quả cụ thể, bệnh viện mới cảm thấy đã đến lúc có thể nói về "Chuẩn mực Y khoa Quốc tế" một cách thuyết phục. Khác với cách hiểu thông thường, Chuẩn mực Y khoa Quốc tế tại FV không phải là những mảnh ghép rời rạc, mà vận hành theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả chặt chẽ giữa ba chân kiềng chiến lược.