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Não mô cầu đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng lây lan và diễn tiến nhanh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.
TS.BS Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh do não mô cầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên sống trong môi trường đông đúc và người suy giảm miễn dịch là những nhóm có nguy cơ cao hơn.
Đáng chú ý, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu nhưng không có triệu chứng dao động 5-20%, cao nhất ở nhóm thanh thiếu niên, với tỷ lệ 23,7%. Đây được xem là nguồn lây âm thầm trong cộng đồng bởi người mang vi khuẩn thường không biết mình đang mang mầm bệnh.
Theo chuyên gia, vi khuẩn não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp của người mang vi khuẩn. Một số hành vi như hút thuốc lá, hôn, thường xuyên tụ tập đông người hoặc đến các địa điểm giải trí đông đúc như bar, pub có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.
TS.BS Nguyễn Văn Dũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các biểu hiện nghi ngờ bệnh, đặc biệt là sốt cao, đau đầu, nhất là khi xuất hiện ban xuất huyết. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý điều trị tại nhà.
Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng não mô cầu đầy đủ theo khuyến cáo là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Người dân cũng cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết và hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh.
Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần đặc biệt chú ý những biểu hiện như quấy khóc bất thường, bỏ bú, ngủ li bì hoặc sốt cao không rõ nguyên nhân. Trẻ cần được đưa đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu này. Trong thời điểm có dịch, gia đình nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và tiêm chủng đúng lịch, đủ liều.
Theo chuyên gia, não mô cầu tuy không phải bệnh phổ biến nhưng có thể diễn tiến rất nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, đến cơ sở y tế kịp thời và chủ động tiêm vaccine là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.
Nhận diện sớm bệnh não mô cầu
Đã tiêm vaccine, vì sao vẫn có thể mắc não mô cầu?
Vaccine não mô cầu không bảo vệ trước tất cả nhóm huyết thanh. Bên cạnh đó, lượng kháng thể có thể giảm dần theo thời gian, khiến người từng tiêm vẫn có nguy cơ mắc bệnh.
Cách giảm nguy cơ mắc bệnh não mô cầu cho cả gia đình
Cứ 10 người có thể có một người mang vi khuẩn não mô cầu không triệu chứng. Bệnh có khả năng diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng chỉ sau vài giờ khởi phát.
Dùng chung bát đũa, ăn chung mâm có lây bệnh não mô cầu không?
Tôi nghe nói bệnh não mô cầu có thể lây qua nước bọt. Vậy việc ăn uống chung mâm, dùng chung bát đũa hoặc cốc nước với người mắc bệnh có làm lây nhiễm vi khuẩn não mô cầu không?
CDC Cà Mau: Hai người không qua khỏi do não mô cầu chưa rõ nguồn lây
CDC Cà Mau đã truy vết dịch tễ 2 trường hợp không qua khỏi do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, lập danh sách những người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe.
Trẻ đã tiêm vaccine 6 trong 1 có cần tiêm vaccine não mô cầu?
Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ đã tiêm vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 là đủ đề phòng bệnh não mô cầu, điều này có đúng không?