Cách giảm nguy cơ mắc bệnh não mô cầu cho cả gia đình

Cứ 10 người có thể có một người mang vi khuẩn não mô cầu không triệu chứng. Bệnh có khả năng diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng chỉ sau vài giờ khởi phát.

Các chấm xuất huyết trên da một bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh: WebMD.

Bệnh do não mô cầu (Meningococcal disease) là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn có thể cư trú ở vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng. Người lành mang trùng vẫn có khả năng truyền vi khuẩn qua giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh. Trong đó, trẻ dưới 1 tuổi và thanh thiếu niên từ 16 đến 23 tuổi, đặc biệt là những người thường xuyên sinh hoạt trong môi trường tập thể, là các nhóm cần chú ý nguy cơ.

Tiêm vaccine và giữ vệ sinh để phòng bệnh

Tiêm vaccine là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh do não mô cầu. Người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn tiêm các loại vaccine phù hợp, phòng những nhóm huyết thanh phổ biến gồm A, B, C, Y và W-135.

Bên cạnh tiêm chủng, duy trì vệ sinh cá nhân hàng ngày cũng góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Mỗi người cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính dịch tiết hầu họng như ly uống nước, chén bát, bàn chải đánh răng.

Gia đình nên giữ nhà cửa, nơi làm việc thông thoáng và hạn chế tụ tập trong không gian kín.

Nhận biết sớm triệu chứng, đưa người bệnh đi cấp cứu

Nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện và xử trí bệnh kịp thời.

Ở người lớn và trẻ lớn, bệnh thường biểu hiện bằng tình trạng sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, lơ mơ, sợ ánh sáng, buồn nôn. Người bệnh cũng có thể xuất hiện những mảng bầm tím lan nhanh trên da.

Trong khi đó, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể có biểu hiện lờ đờ, khó đánh thức, quấy khóc liên tục, bú kém, nôn mửa hoặc thóp trước phồng lên.

Bệnh do não mô cầu là tình trạng cấp cứu y khoa khẩn cấp. Khi bản thân hoặc thành viên trong gia đình xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, việc chậm trễ cấp cứu làm tăng nguy cơ nguy hiểm tính mạng.

Đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân được xác định mắc bệnh, kháng sinh dự phòng theo chỉ định của nhân viên y tế là biện pháp cần thiết nhằm loại bỏ vi khuẩn khu trú ở hầu họng, hạn chế nguy cơ phát bệnh và ngăn chặn lây truyền.