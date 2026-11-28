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Từ cơn sốt, đau đầu đến ban xuất huyết dưới da, bệnh não mô cầu có thể chuyển nặng nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ảnh: NHS.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) khuyến cáo người dân không chủ quan trước các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong điều trị.
Ở người lớn và trẻ lớn, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nôn và sợ ánh sáng. Người bệnh cũng có thể đau cơ, đau toàn thân, mệt lả, tay chân lạnh hoặc thở nhanh.
Khi tình trạng trở nặng, người bệnh có thể lú lẫn, ngủ gà, khó đánh thức hoặc co giật. Đặc biệt, những chấm hoặc mảng xuất huyết dưới da màu đỏ tím, không mất màu khi dùng ngón tay ấn vào, là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có thể liên quan đến nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.
Ở trẻ nhỏ, triệu chứng đôi khi không điển hình. Trẻ có thể bỏ bú, bú kém, quấy khóc bất thường, khóc yếu kéo dài, nôn, li bì, khó đánh thức hoặc thóp phồng. Cha mẹ cần chú ý những thay đổi khác thường trong sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của trẻ.
Khi xuất hiện các biểu hiện nghi ngờ, đặc biệt là sốt cao kèm đau đầu dữ dội, cứng gáy, rối loạn ý thức, co giật hoặc ban xuất huyết không mất màu khi ấn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay. Không nên chờ xuất hiện đầy đủ triệu chứng mới đi khám hoặc tự điều trị tại nhà.
Bệnh chủ yếu lây qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần hoặc kéo dài với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh. Các tình huống có nguy cơ gồm sống chung nhà, hôn hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết mũi họng của người bệnh.
Những nhóm cần chú ý phòng ngừa gồm trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trẻ sống trong môi trường tập thể đông người, người mắc một số rối loạn miễn dịch và nhân viên phòng xét nghiệm thường xuyên tiếp xúc với vi khuẩn não mô cầu. Người đến vùng đang có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người cũng cần chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe.
Bệnh do não mô cầu có thể khởi phát với những biểu hiện dễ nhầm lẫn nhưng chuyển nặng trong thời gian ngắn. Vì vậy, người dân không nên chờ xuất hiện ban xuất huyết hay các triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám. Phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, cấp cứu kịp thời và chủ động phòng lây nhiễm là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
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Nhận diện sớm bệnh não mô cầu
Não mô cầu nguy hiểm như thế nào?
Trẻ mắc não mô cầu có thể sốt, nôn ói như bệnh thông thường rồi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn. Đáng chú ý, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện ban xuất huyết.
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Não mô cầu có thể gây biến chứng trong vài giờ, làm sao phòng ngừa?
Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây hậu quả đáng tiếc dù đã điều trị. Tiêm vaccine, nhận biết sớm triệu chứng và xử trí kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng.
Não mô cầu có thể tàn phá cơ thể nhanh đến mức nào?
Não mô cầu nguy hiểm không chỉ bởi khả năng gây tử vong trong 24 giờ mà còn có thể khiến người sống sót phải chịu những di chứng vĩnh viễn.
Dấu hiệu cảnh báo mắc viêm màng não do não mô cầu
Não mô cầu diễn tiến rất nhanh, người bệnh có thể chuyển từ sốt nhẹ sang suy hô hấp, sốc chỉ trong 4-6 giờ với nguy cơ không qua khỏi cao.