Khác với phát ban thông thường, ban xuất huyết do não mô cầu không nhạt đi khi ấn vào. Tuy nhiên, người bệnh có thể chưa xuất hiện dấu hiệu này ở giai đoạn đầu.

Phát ban thường bắt đầu bằng những chấm đỏ nhỏ li ti trước khi lan nhanh và chuyển thành những mảng đỏ hoặc tím. Ảnh: NHS.

Những nốt đỏ li ti hoặc mảng tím bất thường trên da, đặc biệt khi không biến mất lúc ấn vào, có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu. Ban có thể lan rộng nhanh, đi kèm sốt, đau đầu, lạnh tay chân và tình trạng toàn thân xấu đi. Đây là dấu hiệu nguy hiểm cần được cấp cứu kịp thời.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Khi vi khuẩn xâm nhập vào máu, người bệnh có thể bị nhiễm khuẩn huyết. Một trong những biểu hiện đáng chú ý của tình trạng này là các nốt xuất huyết dưới da, hình thành khi vi khuẩn gây tổn thương mạch máu và rối loạn đông máu.

Ban do não mô cầu có hình dạng như thế nào?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), ban xuất huyết do não mô cầu thường bắt đầu bằng những chấm nhỏ màu đỏ hoặc đỏ tím, trông giống vết kim châm dưới da. Các nốt này có thể xuất hiện rải rác, sau đó tăng số lượng, lan rộng và kết thành những mảng lớn hơn.

Khi bệnh tiến triển, các tổn thương có thể chuyển thành những mảng tím sẫm giống vết bầm. Trong y khoa, các chấm xuất huyết nhỏ được gọi là petechiae; những tổn thương xuất huyết lớn hơn, thường có kích thước trên 2 mm, được gọi là ban xuất huyết.

Đặc điểm quan trọng của dạng ban này là không mất màu khi ấn lên da. Khác với một số loại phát ban thông thường, vốn nhạt đi khi có lực ép, các nốt xuất huyết vẫn giữ nguyên màu sắc vì máu đã thoát ra khỏi lòng mạch và nằm trong mô da.

Ban có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, không chỉ ở tay, chân hay thân mình. Vì vậy, khi nghi ngờ bệnh, cần quan sát toàn bộ cơ thể, kể cả vùng da dưới quần áo, vùng mặc tã ở trẻ nhỏ. Trên da sẫm màu, các nốt ban có thể khó nhận thấy hơn; cần chú ý cả lòng bàn tay, lòng bàn chân, bụng, kết mạc mắt và niêm mạc miệng.

Cách nhận biết ban không mất màu khi ấn

Một cách kiểm tra thường được nhắc đến là dùng thành một chiếc cốc thủy tinh trong suốt ấn nhẹ lên vùng da có ban, còn gọi là nghiệm pháp cốc thủy tinh.

Nếu các nốt ban vẫn nhìn thấy qua thành cốc khi ấn, đó có thể là ban không mất màu. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi người bệnh đồng thời bị sốt hoặc có biểu hiện toàn thân bất thường.

Tuy nhiên, nghiệm pháp này không thể tự xác định người bệnh có nhiễm não mô cầu hay không. Một số bệnh lý khác cũng có thể gây ban xuất huyết. Ngược lại, ở giai đoạn sớm, ban do não mô cầu có thể chưa điển hình, thậm chí vẫn nhạt màu khi ấn. Do đó, không nên dựa vào kết quả kiểm tra tại nhà để loại trừ bệnh hoặc trì hoãn việc đi cấp cứu.

Dùng thành cốc thủy tinh trong suốt ấn lên vùng da nổi ban để kiểm tra. Nếu các nốt đỏ vẫn hiện rõ, không nhạt màu khi ấn, đây có thể là dấu hiệu ban xuất huyết cần được đánh giá y tế khẩn cấp. Ảnh: NHS.

Không chờ xuất hiện ban mới đi khám

Ban xuất huyết thường gặp trong thể nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu, nhưng không phải tất cả người mắc bệnh đều có biểu hiện này. Theo hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Anh (NICE), không được loại trừ bệnh não mô cầu chỉ vì người bệnh chưa xuất hiện phát ban.

Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm sốt đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn hoặc nôn, sợ ánh sáng, đau cơ và khớp, tay chân lạnh, da tái hoặc loang lổ. Người bệnh có thể lú lẫn, buồn ngủ bất thường, khó đánh thức hoặc diễn tiến nhanh đến tình trạng sốc.

Ở trẻ nhỏ, dấu hiệu có thể không điển hình như bú kém, quấy khóc, li bì, khó đánh thức, thở nhanh hoặc tay chân lạnh. Cha mẹ không nên chỉ chờ quan sát ban trên da mới đưa trẻ đi khám.

Nếu xuất hiện ban không mất màu khi ấn, ban lan nhanh hoặc đi kèm các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng nặng, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện ngay. Bệnh não mô cầu có thể tiến triển rất nhanh, vì vậy việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sống còn của người bệnh.