Não mô cầu có thể mắc ở mọi lứa tuổi, kể cả người khỏe mạnh. Bệnh không chỉ gây viêm màng não mà còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng.

Nhiều người lầm tưởng não mô cầu chỉ gặp ở trẻ em. Ảnh: BV Nhiệt đới Trung ương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), những quan niệm chưa đúng về bệnh não mô cầu có thể khiến người dân chủ quan, chậm nhận biết dấu hiệu bệnh hoặc bỏ qua các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

1. Chỉ trẻ nhỏ mới mắc bệnh?

Thực tế, não mô cầu có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ cao, song thanh thiếu niên và người trẻ tuổi cũng có thể mắc bệnh. Người sống trong môi trường tập thể như ký túc xá, doanh trại hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm cũng thuộc nhóm nguy cơ.

2. Người khỏe mạnh không thể mắc bệnh?

Một số người mang vi khuẩn ở vùng mũi họng mà không có triệu chứng, nhưng vẫn có thể lây cho người khác. Trong một số trường hợp, vi khuẩn vượt qua hàng rào bảo vệ của cơ thể và gây bệnh nhanh chóng, kể cả ở người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

3. Cứ tiếp xúc với người bệnh là bị lây?

Vi khuẩn lây từ người sang người qua giọt bắn đường hô hấp hoặc nước bọt khi tiếp xúc gần, chẳng hạn sống cùng nhà, hôn hoặc ở lâu cùng nhau trong không gian kín. Tuy nhiên, không phải mọi lần tiếp xúc đều dẫn đến nhiễm bệnh. Nguy cơ phụ thuộc vào mức độ, thời gian tiếp xúc và tình trạng miễn dịch của mỗi người.

Những người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được nhân viên y tế đánh giá để chỉ định điều trị dự phòng khi cần thiết.

4. Não mô cầu chỉ gây viêm màng não?

Ngoài màng não, vi khuẩn còn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, dẫn đến sốc, suy đa cơ quan và khiến người bệnh không qua khỏi nếu không được điều trị kịp thời. Một số trường hợp mắc đồng thời cả viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.

Các dấu hiệu cảnh báo gồm sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, cứng cổ, phát ban xuất huyết, buồn nôn, nôn hoặc lơ mơ. Khi có những triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế.

5. Tiêm vaccine một lần là được bảo vệ suốt đời?

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, nhưng khả năng bảo vệ có thể giảm dần theo thời gian. Tùy loại vaccine, độ tuổi tiêm và mức độ nguy cơ, một số trường hợp cần tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả. Người dân nên tuân thủ lịch tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Để phòng bệnh, HCDC khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine khi có chỉ định, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nơi ở thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh. Bệnh có thể diễn tiến nặng trong vài giờ đến vài ngày, vì vậy không nên chủ quan khi có triệu chứng nghi ngờ.