Tiến sĩ Huỳnh Nam Phương khuyến cáo phụ nữ mang thai nên đa dạng nguồn thực phẩm giàu sắt, kết hợp đúng cách để tăng hấp thu thay vì chỉ phụ thuộc vào viên uống.

Đậu phụ, lạc, vừng hay rau lá xanh đậm đều có thể góp phần bổ sung sắt. Ảnh: Unsplash.

Trong thai kỳ, cơ thể người mẹ cần tạo thêm máu và cung cấp sắt cho thai nhi phát triển. Nếu khẩu phần ăn không đáp ứng đủ nhu cầu, dự trữ sắt thấp từ trước khi mang thai hoặc việc bổ sung không phù hợp, thai phụ có thể bị thiếu sắt và thiếu máu.

Thiếu máu có thể khiến thai phụ mệt mỏi, chóng mặt, giảm khả năng lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe trong thai kỳ. Đáng chú ý, thiếu máu do thiếu sắt còn liên quan đến nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân khi chào đời.

Các mẹ bầu thường bổ sung viên sắt giúp phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt trong thai kỳ. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế chế độ ăn uống đầy đủ.

Ưu tiên thực phẩm giàu sắt trong bữa ăn

Theo TS Huỳnh Nam Phương, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, viên sắt và axit folic chỉ bổ sung một phần dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Trong khi đó, thực phẩm hàng ngày cung cấp nhiều thành phần quan trọng khác như năng lượng, protein, chất béo thiết yếu, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Vì vậy, dù đã uống viên bổ sung, thai phụ vẫn cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng. Nếu chỉ phụ thuộc vào viên uống nhưng ăn uống kém, người mẹ vẫn có nguy cơ thiếu năng lượng, protein và nhiều vi chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Nếu tình trạng nôn nhiều, không ăn uống được, sụt cân hoặc mệt mỏi kéo dài, thai phụ cần đi khám để được đánh giá và tư vấn dinh dưỡng phù hợp.

Bên cạnh việc sử dụng viên bổ sung theo hướng dẫn, phụ nữ mang thai nên thường xuyên lựa chọn các thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ với lượng phù hợp, thịt nạc, cá, trứng, các loại đậu, đậu phụ, lạc, vừng và rau lá xanh đậm.

Mẹ bầu cần ăn đa dạng thay vì chỉ phụ thuộc vào viên uống. Ảnh: Unsplash.

Theo chuyên gia, sắt từ thịt và một số thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được cơ thể hấp thu tốt hơn so với sắt từ thực vật. Do đó, với những bữa ăn chủ yếu cung cấp sắt từ thực vật, thai phụ nên kết hợp thêm thực phẩm giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, cà chua hoặc ớt chuông để hỗ trợ hấp thu sắt.

Các loại đậu và hạt cũng là nguồn bổ sung sắt trong khẩu phần. Tuy nhiên, cần phối hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, protein và các vi chất cần thiết.

Gan và tiết động vật cũng chứa sắt, nhưng phụ nữ mang thai không nên tự ý tăng lượng gan trong khẩu phần. Nguyên nhân là gan có thể chứa hàm lượng cao vitamin A dạng retinol. Thai phụ nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn thực phẩm an toàn trong thai kỳ.

Một lưu ý khác là trà và cà phê có thể làm giảm hấp thu sắt nếu uống cùng bữa ăn hoặc gần thời điểm bổ sung viên sắt. Vì vậy, thai phụ nên uống hai loại đồ uống này cách xa các bữa ăn giàu sắt và thời điểm uống viên bổ sung.

Không tự ý ngừng uống sắt khi gặp tác dụng phụ

Trong quá trình bổ sung sắt, một số thai phụ có thể gặp tình trạng khó chịu dạ dày hoặc táo bón. Khi đó, người mẹ không nên tự ý ngừng uống mà cần trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được hướng dẫn điều chỉnh cách sử dụng hoặc lựa chọn chế phẩm phù hợp hơn.

Đặc biệt, nếu chưa biết nên sử dụng loại sắt nào, đang uống đồng thời nhiều loại vitamin và thực phẩm bổ sung, từng bị thiếu máu hoặc mắc bệnh lý mạn tính, thai phụ cần được tư vấn trước khi sử dụng.

Chuyên gia cũng lưu ý không phải mọi trường hợp thiếu máu đều xuất phát từ tình trạng thiếu sắt. Việc xét nghiệm và đánh giá nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh tự ý bổ sung kéo dài hoặc không đúng nhu cầu.