Con số trên bàn cân chưa đủ để đánh giá một người có cân nặng khỏe mạnh hay không. Chỉ số BMI, vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể cũng là những thông số quan trọng cần xem xét.

Đánh giá cân nặng cần kết hợp nhiều chỉ số như BMI, vòng eo và tỷ lệ mỡ cơ thể, thay vì chỉ dựa vào con số trên bàn cân. Ảnh: Dokport.

Con số hiển thị trên bàn cân là điều nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, cùng một chiều cao và cân nặng, mỗi người vẫn có thể có tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ và mức độ phân bố mỡ trong cơ thể khác nhau.

Trong cuốn Ăn theo nhóm máu, hai tác giả Peter J. D'Adamo và Catherine Whitney cho rằng bên cạnh cân nặng, số đo vòng eo và chỉ số khối cơ thể (BMI) là hai thông số có thể giúp đánh giá tình trạng cân nặng và nguy cơ sức khỏe.

Cụ thể, chỉ số BMI được tính bằng cách lấy cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m). Công thức như sau:

BMI = Cân nặng (kg) / [Chiều cao (m) × Chiều cao (m)]

Ví dụ, một người nặng 60 kg, cao 1,65 m sẽ có BMI khoảng 22. Theo phân loại BMI dành cho người trưởng thành, kết quả này nằm trong ngưỡng bình thường.

Sau khi tính được BMI, có thể tham khảo các mức phân loại sau:

Dưới 18,5: Thiếu cân.

Từ 18,5 đến 24,9: Cân nặng bình thường.

Từ 25 đến 29,9: Thừa cân.

Từ 30 trở lên: Béo phì.

BMI là công cụ sàng lọc đơn giản, giúp nhận diện nguy cơ liên quan đến cân nặng ở phần lớn người trưởng thành. Tuy nhiên, chỉ số này không đo trực tiếp lượng mỡ trong cơ thể và cũng không phân biệt được cân nặng đến từ cơ, xương hay mô mỡ.

Chẳng hạn, những người tập luyện thể thao thường xuyên, có khối lượng cơ bắp lớn có thể sở hữu BMI cao dù tỷ lệ mỡ cơ thể không đáng kể. Ngược lại, một người có BMI trong ngưỡng bình thường vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ bụng, tiềm ẩn nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh BMI, vòng eo là thông số quan trọng giúp đánh giá lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng. Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type II và nhiều vấn đề chuyển hóa khác.

Đo vòng eo giúp đánh giá lượng mỡ tích tụ vùng bụng, qua đó nhận diện nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Ảnh: Bust My Gut.

Theo ngưỡng tham khảo, vòng eo trên 86 cm ở nữ giới và 102 cm ở nam giới có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng tích tụ mỡ bụng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Để đo vòng eo, bạn nên đứng thẳng, thả lỏng cơ thể, đặt thước dây quanh bụng ở vị trí ngay phía trên xương hông. Giữ thước nằm ngang, vừa sát da nhưng không siết chặt, sau đó đọc kết quả sau khi thở ra bình thường.

Ngoài ra, tỷ lệ mỡ cơ thể cũng là một chỉ số đáng quan tâm. Thông số này cho biết phần trăm trọng lượng cơ thể đến từ mô mỡ, qua đó giúp phân biệt tương đối giữa khối lượng mỡ và khối lượng không phải mỡ. Người tập luyện thể thao có thể sử dụng chỉ số này để theo dõi sự thay đổi thành phần cơ thể trong quá trình tập luyện.

Để đánh giá tình trạng cơ thể, cần kết hợp cân nặng, chiều cao, BMI, vòng eo và các yếu tố sức khỏe liên quan. Nếu có dấu hiệu thừa cân, béo phì, nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và xây dựng kế hoạch kiểm soát cân nặng phù hợp.