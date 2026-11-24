Sử dụng nắp chai sữa tắm để tạo cảm giác mới lạ, nam thanh niên bị dị vật siết chặt vùng kín, gây sưng phù, đau đớn và phải phẫu thuật để lấy ra.

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau đớn vùng kín. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

TS.BS Lê Vũ Tân, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), cho biết trong một ca trực cấp cứu gần đây, bác sĩ tiếp nhận nam thanh niên nhập viện trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn do dị vật mắc kẹt ở dương vật.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước khi quan hệ với bạn đồng giới, người này lấy một chiếc nắp nhựa khá lớn của chai sữa tắm đặt trùm vào phần đầu dương vật để tạo cảm giác lạ.

Sau khi cuộc vui kết thúc, do mô mềm vùng kín bị kích thích, sung huyết và phù nề, chiếc nắp nhựa siết chặt phần quy đầu khiến bệnh nhân không thể tự tháo ra. Càng cố gắng xử lý tại nhà, vùng da bên ngoài càng sưng nề nghiêm trọng, đau nhức dữ dội.

Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận toàn bộ da quy đầu sưng phù, căng cứng và ôm chặt chiếc nắp nhựa bên trong. Để tránh nguy cơ thiếu máu nuôi dẫn đến hoại tử, bác sĩ phải gây tê tại chỗ, tiến hành tiểu phẫu rạch giải áp vùng da bị thắt nghẹt. Sau đó, bác sĩ dùng tay đẩy dị vật ra ngoài và khâu lại vết rạch để tái tạo da quy đầu.

Dị vật được lấy ra từ dương vật của nam thanh niên. Ảnh: BSCC.

Dị vật được lấy ra là chiếc nắp nhựa màu đen, kích thước khoảng 2,5x3 cm, có nhiều góc cạnh và một lỗ nhỏ ôm trọn phần đầu dương vật.

Trước đó, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cũng tiếp nhận nam bệnh nhân 31 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, bị mắc kẹt dị vật trong hậu môn trực tràng sau khi sử dụng đồ chơi tình dục có tên "trứng rồng".

Bệnh nhân cho biết đã sử dụng dụng cụ này để thủ dâm. Tuy nhiên, do đưa dị vật vào quá sâu, vật dụng mắc kẹt hoàn toàn trong trực tràng.

Kết quả chụp MSCT vùng bụng ghi nhận dị vật hình trụ, kích thước khoảng 5,5 x 5,5 x 13,5 cm, nằm sâu trong trực tràng cao và đại tràng. Các bác sĩ tiến hành gây mê nội khí quản, kết hợp sử dụng thuốc giãn cơ để làm mềm cơ vòng hậu môn, sau đó lấy dị vật ra ngoài. Sau một ngày theo dõi hậu phẫu, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

Một trường hợp khác được ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) là bé trai 14 tuổi nhập viện vì đau tức vùng dương vật. Qua thăm khám, bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp phát hiện dị vật dài khoảng 12 cm nằm trong niệu đạo, được xác định là một que lấy ráy tai.

Sau khi đánh giá vị trí dị vật và mức độ tổn thương, các bác sĩ sử dụng ống nội soi bàng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để tiếp cận, lấy dị vật qua đường niệu đạo, hạn chế việc phải phẫu thuật mở. Bệnh nhân hồi phục ổn định và xuất viện vào ngày hôm sau.

Từ những trường hợp trên, TS.BS Lê Vũ Tân khuyến cáo người trẻ, đặc biệt là cặp đôi có thói quen sử dụng dụng cụ hỗ trợ tình dục, không nên tận dụng vật dụng sinh hoạt để tự chế dụng cụ. Những vật như nắp chai, vòng kim loại hoặc nhựa cứng không chuyên dụng có thể có góc cạnh sắc, độ cứng cao và thiếu tính đàn hồi.

Khi mô cơ thể thay đổi kích thước trong lúc hưng phấn, các vật dụng này có thể siết chặt vùng kín, gây phù nề, mắc kẹt dị vật và tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ lưu ý khi xảy ra sự cố, người gặp nạn không nên vì tâm lý ngại ngùng mà tự tìm cách xử lý bằng vật sắc nhọn tại nhà. Việc cố tháo hoặc cắt dị vật không đúng cách có thể khiến tổn thương nặng hơn. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.