Trẻ mắc não mô cầu có thể sốt, nôn ói như bệnh thông thường rồi nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn. Đáng chú ý, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện ban xuất huyết.

Trẻ mắc não mô cầu có thể diễn tiến nguy kịch trước khi xuất huyết trên da. Ảnh: Freepik.

Bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nghiêm trọng chỉ trong vài giờ, trong khi những biểu hiện ban đầu dễ bị nhầm với sốt siêu vi. Đặc biệt, phụ huynh không nên chờ trẻ xuất hiện các nốt xuất huyết trên da mới đưa đến bệnh viện.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Hai thể bệnh nguy hiểm là viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Ngọc Thắng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cho biết bệnh có thể xảy ra ngay cả ở những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Giai đoạn đầu, trẻ thường sốt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn ói. Những triệu chứng này khiến phụ huynh dễ nghĩ trẻ mắc sốt siêu vi và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, tình trạng bệnh có thể chuyển biến nghiêm trọng. Ở thể tối cấp, người bệnh có thể không qua khỏi trong vòng 24 giờ do sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan. Những trường hợp được cứu sống vẫn có nguy cơ đối mặt với di chứng lâu dài như mất thính lực, tổn thương thần kinh.

Bác sĩ Thắng dẫn trường hợp một trẻ khoảng 3-4 tuổi ban đầu chỉ sốt cao, nôn ói. Nghĩ con bị sốt siêu vi, gia đình cho trẻ uống thuốc hạ sốt và tiếp tục theo dõi tại nhà. Vài giờ sau, trẻ bắt đầu li bì, tay chân lạnh, trên da xuất hiện các nốt xuất huyết. Khi được đưa đến bệnh viện, trẻ đã rơi vào sốc nhiễm khuẩn và phải hồi sức tích cực.

Theo bác sĩ, khó khăn trong phát hiện sớm bệnh là các triệu chứng ban đầu thường không điển hình. Phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ sốt kèm những dấu hiệu bất thường như li bì, bỏ bú, đau đầu dữ dội, cứng gáy, tay chân lạnh hoặc xuất hiện các nốt xuất huyết đỏ tím trên da, không mất màu khi ấn.

Đáng lưu ý, không phải tất cả trường hợp mắc não mô cầu đều xuất hiện ban xuất huyết. Vì vậy, việc chờ trẻ nổi các nốt đỏ tím mới đưa đi khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị sớm.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi, thanh thiếu niên và người suy giảm miễn dịch là những nhóm cần được quan tâm.

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn. Những môi trường tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi tiếp xúc gần và kéo dài.

Để phòng bệnh, bác sĩ Thắng cho biết tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nguy hiểm. Hiện Việt Nam có vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, W, Y và nhóm B. Tuy nhiên, mỗi loại vaccine có phạm vi bảo vệ khác nhau, không có vaccine đơn lẻ nào phòng ngừa được tất cả các nhóm vi khuẩn não mô cầu.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly uống nước và các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với miệng. Nhà ở, lớp học và nơi sinh hoạt tập thể cần được giữ thông thoáng.

Khi phát hiện người mắc bệnh, những người sống cùng nhà hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của bệnh nhân cần được cơ sở y tế đánh giá nguy cơ. Người thuộc diện chỉ định phải sử dụng kháng sinh dự phòng càng sớm càng tốt và theo dõi sức khỏe trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

BS Thắng lưu ý không phải tất cả học sinh học chung trường với người mắc bệnh đều phải sử dụng kháng sinh dự phòng. Việc xác định người tiếp xúc gần và chỉ định dùng thuốc phải do nhân viên y tế thực hiện. Người dân không nên tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh.