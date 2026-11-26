Phát hiện ung thư hạch năm 15 tuổi, Đào Xuân Quý đã trải qua gần 20 năm điều trị nhưng chưa bao giờ từ bỏ những kế hoạch cho tương lai.

Hơn 30 đợt hóa chất, nhiều lần bệnh tái phát và nguy kịch, Đào Xuân Quý vẫn theo đuổi việc học, khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp công nghệ.

Năm 2007, khi bạn bè cùng trang lứa bắt đầu những năm tháng trung học phổ thông, Đào Xuân Quý (sinh năm 1992) đã phải làm quen với cuộc sống trong bệnh viện.

Ở tuổi 15, Quý được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Những ngày tháng sau đó gắn với các đợt truyền hóa chất, những lần chờ kết quả điều trị và nỗi lo bệnh không thuyên giảm.

Ca ghép tế bào gốc mở ra cơ hội mới

Hai năm đầu tiên là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Quý không đáp ứng với phác đồ ban đầu, bệnh không lui sau 6 đợt hóa chất. Có lần, anh rơi vào tình trạng nguy kịch do vỡ động mạch chủ, mất rất nhiều máu. Các y bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phải khẩn trương cấp cứu để giữ lại sự sống cho cậu thiếu niên.

Bước ngoặt trong hành trình điều trị đến vào năm 2009, khi Quý được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Đây là hình thức ghép trong đó khối tế bào gốc tạo máu của người bệnh được thu gom và lưu trữ, sau đó được truyền trả lại cho người bệnh khi đã kết thúc điều kiện hóa nhằm phục hồi mô tạo máu.

Ca ghép do PGS.TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cùng các y bác sĩ của Viện thực hiện.

Với Quý, đây là dấu mốc đặc biệt, bởi sau nhiều lần điều trị không đạt kết quả như mong muốn, anh đã có cơ hội lui bệnh hoàn toàn.

"Khi đó, bác Khánh rất quả quyết điều trị cho tôi, giúp tôi lui bệnh hoàn toàn. Đó là điều rất may mắn với tôi. Ca ghép tự thân đã giúp tôi lui bệnh trong khoảng thời gian đủ dài để cân bằng lại tinh thần, cuộc sống và có niềm tin rằng bệnh ung thư không quá đáng sợ đến như thế", anh kể.

Anh Đào Xuân Quý vẫn miệt mài làm việc trong những ngày nằm viện.

Sau ca ghép, Quý trở lại trường với một mục tiêu rất cụ thể rằng không để việc điều trị khiến mình chậm hơn bạn bè. Anh tranh thủ học bù, thậm chí học song song chương trình lớp 10 và 11 trong cùng một năm.

Khối lượng kiến thức phải bù đắp không nhỏ, nhưng Quý vẫn duy trì kết quả học tập xuất sắc và thi đỗ vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Tốt nghiệp đại học, anh nhận thấy công việc ổn định theo chuyên ngành chưa đáp ứng được mong muốn phát triển của bản thân. Khi sức khỏe dần tốt hơn, Quý quyết định chuyển sang lĩnh vực marketing, bắt đầu thử sức ở một môi trường mới với nhiều cơ hội và thách thức hơn.

Năm 2020, dù công việc đang tương đối ổn định, anh tiếp tục đưa ra một quyết định lớn: nghỉ việc để cùng bạn bè thành lập công ty công nghệ.

Thời điểm khởi nghiệp trùng với giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Hoạt động kinh doanh gặp nhiều trở ngại, nhưng Quý và các cộng sự vẫn tìm cách thích ứng, duy trì hoạt động và phát triển sản phẩm. Sau nhiều năm nỗ lực, anh hiện đảm nhiệm vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp công nghệ, cùng đội ngũ phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường quốc tế.

Vẫn theo đuổi công việc dù bệnh nhiều lần tái phát

Công việc và những kế hoạch riêng dần đi vào guồng, nhưng sức khỏe của Quý chưa bao giờ hoàn toàn ổn định. Gần 20 năm qua, anh đã trải qua hơn 30 đợt hóa chất, nhiều lần bệnh tái phát và những biến cố khiến việc điều trị phải thay đổi.

Từng nhiều lần đứng trước ranh giới sinh tử, Xuân Quý vẫn học tập, làm việc, khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp trong gần 20 năm sống cùng ung thư.

Năm 2021, bệnh tái phát, Quý dự định ghép tế bào gốc lần thứ hai. Tuy nhiên, ca ghép không thể thực hiện do anh bị nhiễm khuẩn đa kháng. Một lần nữa, tình trạng sức khỏe của anh trở nên nguy hiểm.

Những lần bệnh quay trở lại cũng khiến Quý không tránh khỏi cảm giác thất vọng, tiếc nuối khi phải gián đoạn công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn tiếp tục điều trị, đồng thời duy trì những hoạt động trong khả năng của mình.

Theo Quý, một trong những điều giúp anh giữ được tinh thần đó là niềm tin vào sự tiến bộ của y học. Sau ca ghép tế bào gốc tự thân năm 2009, khoảng thời gian lui bệnh đã giúp anh có thêm cơ hội sống, ổn định cuộc sống và chờ đợi những phương pháp điều trị mới.

Sự phát triển của các phương pháp điều trị, trong đó có điều trị nhắm đích, tiếp tục đem đến thêm lựa chọn cho người bệnh.

“Tôi luôn coi mình là người khỏe mạnh bình thường và phấn đấu để trở thành con người tốt hơn. Tôi làm trong ngành công nghệ nên biết rằng cứ vài năm thế giới lại có những phát minh, những công nghệ mới. Chúng ta hãy luôn tin tưởng vào sự phát triển của y học, càng ngày càng có nhiều phương pháp điều trị mới đem đến cơ hội cho người bệnh", Quý tâm sự.

Anh Quý cũng chia sẻ gia đình, các y bác sĩ và người bạn đời là những điểm tựa quan trọng trong hành trình dài này. Sự đồng hành ấy giúp anh có thêm động lực để tiếp tục điều trị, đồng thời không bỏ dở việc học, công việc và những dự định cá nhân.