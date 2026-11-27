Sau 7 năm chạy thận nhân tạo, người phụ nữ vẫn mang thai và đối mặt nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau 44 ngày điều trị tích cực, chị sinh con an toàn ở tuần 33.

Em bé của sản phụ chạy thận chào đời khoẻ mạnh. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/11, tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 24, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), ThS.BS Vũ Thị Minh Hoa, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, đã chia sẻ trường hợp một sản phụ suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo suốt 7 năm nhưng mang thai và sinh con an toàn.

Để giữ thai kỳ, ê-kíp điều trị đã phối hợp nhiều chuyên khoa, tăng tần suất lọc máu lên 6 buổi mỗi tuần và theo dõi sát sức khỏe hai mẹ con trong 44 ngày nằm viện.

Mang thai khi đã chạy thận suốt 7 năm

Sản phụ T.T.M.H. (31 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) có tiền sử suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận nhân tạo chu kỳ suốt 7 năm. Khi chức năng thận không còn, việc mang thai và duy trì thai kỳ trở thành thách thức lớn, bởi cơ thể người mẹ phải đối mặt với nhiều nguy cơ biến chứng.

Trong thai kỳ, chị được theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện địa phương, đồng thời tiếp tục chạy thận tại Bệnh viện 7A.

Đến tuần thai 27 tuần 5 ngày, sản phụ xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, đau đầu dữ dội. Trước những dấu hiệu bất thường, chị được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để theo dõi và điều trị.

Bác sĩ Hoa cho biết thai phụ suy thận giai đoạn cuối có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng như tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng và sinh non. Đây là những tình trạng có thể đe dọa đồng thời sức khỏe, tính mạng của mẹ và thai nhi.

"Mang thai khi đã suy thận giai đoạn cuối là bài toán cực khó ngay cả trong y văn thế giới", bác sĩ Hoa chia sẻ.

Người suy thận giai đoạn cuối phải lọc thận nhân tạo mỗi tuần. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sản phụ tạm ổn định và được xuất viện để trở lại đơn vị điều trị ban đầu. Tuy nhiên, những bất thường về huyết áp tiếp tục xuất hiện.

Ở tuần thai 29 tuần 2 ngày, chị phải nhập viện trở lại do huyết áp tăng cao. Lần này, sản phụ được giữ lại điều trị nội trú, mở đầu 44 ngày theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Theo bác sĩ Hoa, với người bệnh suy thận giai đoạn cuối, việc mang thai đã tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, không đáp ứng điều trị ngoại trú, nguy cơ biến chứng càng lớn. Các bác sĩ phải cân nhắc từng quyết định để vừa kiểm soát tình trạng của người mẹ, vừa kéo dài thai kỳ đến thời điểm an toàn nhất có thể cho em bé.

Tăng gấp đôi số buổi chạy thận để giữ thai kỳ

Trong suốt thời gian điều trị, khoa Thận - Lọc máu phối hợp với khoa Sản, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và các bác sĩ khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương để xây dựng phương án chăm sóc cho hai mẹ con.

Mục tiêu của ê-kíp là kiểm soát tình trạng sức khỏe của sản phụ, hạn chế biến chứng, đồng thời theo dõi sự phát triển của thai nhi và chuẩn bị sẵn phương án hồi sức sơ sinh nếu phải chấm dứt thai kỳ sớm.

Một trong những thách thức lớn nhất là điều chỉnh lịch lọc máu cho người mẹ. Trước đó, sản phụ chạy thận 3 buổi mỗi tuần. Tuy nhiên, trước tình trạng huyết áp cao dai dẳng, các bác sĩ quyết định tăng tần suất lên 6 buổi mỗi tuần, mỗi phiên kéo dài 4-5 giờ.

Cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh khi tái khám. Ảnh: BVCC.

Việc tăng số buổi lọc máu nhằm kiểm soát tốt hơn tình trạng của người mẹ trong giai đoạn thai kỳ có nhiều nguy cơ. Phác đồ được điều chỉnh theo diễn tiến thực tế, với sự theo dõi liên tục của đội ngũ chuyên môn.

Đặc biệt, trong quá trình lọc máu, ê-kíp không sử dụng thuốc chống đông heparin toàn thân nhằm hạn chế nguy cơ xuất huyết.

"Trước ranh giới mong manh của hai sinh mệnh và khát khao lần đầu làm mẹ của sản phụ, khi huyết áp cao dai dẳng không đáp ứng điều trị ngoại trú, chúng tôi quyết định giữ bệnh nhân lại nội viện để điều trị tích cực", bác sĩ Hoa cho biết.

Theo bác sĩ Hoa, đây là trường hợp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Bởi mọi thay đổi trong phác đồ điều trị đều cần được cân nhắc trên cả hai phương diện: đảm bảo sức khỏe người mẹ và hạn chế ảnh hưởng đến thai nhi.

Trong 44 ngày nằm viện, sản phụ được theo dõi sát để kịp thời xử trí những diễn biến bất thường. Các bác sĩ cũng chuẩn bị phương án cho tình huống em bé phải chào đời trước thời điểm đủ tháng, bao gồm sự phối hợp với chuyên khoa sơ sinh để chăm sóc trẻ sau sinh.

Sau nhiều ngày nỗ lực duy trì thai kỳ, sáng 14/5, sau một phiên lọc máu kéo dài 4 giờ, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu ở tuần 33 tuần 2 ngày.

Một bé gái chào đời, sau đó được chuyển đến khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Việc hai mẹ con đều an toàn sau hành trình điều trị nhiều nguy cơ là kết quả của quá trình theo dõi sát, cá thể hóa phác đồ và phối hợp đa chuyên khoa, liên viện.