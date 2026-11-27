Sau 2 tháng điều chỉnh chế độ ăn và sử dụng lượng nhỏ thuốc hỗ trợ, người đàn ông 40 tuổi nặng 96 kg đã giảm hơn 15 kg, đồng thời cải thiện đường huyết, mỡ máu và chức năng gan.

Theo dõi đường huyết thường xuyên giúp người có nguy cơ tiền tiểu đường kiểm soát tình trạng chuyển hóa. Ảnh: Shutterstock.

Một người đàn ông 40 tuổi, nặng 96 kg, đã giảm hơn 15 kg chỉ trong 2 tháng, đồng thời cải thiện các chỉ số chức năng gan, axit uric, đường huyết, kháng insulin và cholesterol.

Đáng chú ý, người này không áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà chỉ điều chỉnh một số thói quen ăn uống, như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, chỉ ăn tinh bột một bữa mỗi ngày và tránh sữa, đồ ngọt.

"Hiệu quả của việc điều chỉnh chế độ ăn đôi khi vượt xa những gì tôi tưởng tượng", bác sĩ Lý Tư Hiền, chuyên khoa y học gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ.

Theo bác sĩ Lý Tư Hiền, bệnh nhân nam này đến khám lần đầu với cân nặng 96 kg. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn kết hợp sử dụng một lượng nhỏ thuốc hỗ trợ, người này giảm còn 81 kg sau 2 tháng.

Các chỉ số chức năng gan GOT và GPT lần lượt giảm từ 133 và 60 xuống còn 34 và 27. Nồng độ axit uric cũng giảm từ 7,7 xuống 3,9 chỉ sau một tháng, cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng) giảm từ 6% xuống 5,4%, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng tiền tiểu đường. Chỉ số kháng insulin cũng giảm từ 5,6 xuống 1,2.

Các chỉ số mỡ máu cũng thay đổi tích cực: Triglyceride giảm từ 188 xuống 67; cholesterol toàn phần giảm từ 232 xuống 180; cholesterol LDL (cholesterol xấu) giảm từ 154 xuống 102. Trong khi đó, cholesterol HDL (cholesterol tốt) không giảm mà còn tăng từ 57,8 lên 65,7.

Bác sĩ Lý Tư Hiền cho biết ông không cho rằng chỉ sử dụng thuốc có thể tạo ra những thay đổi đáng kể như vậy trong vòng 2 tháng. Trường hợp này giúp ông nhận thấy tác động mạnh mẽ của việc điều chỉnh chế độ ăn uống, vượt ngoài dự đoán ban đầu.

Theo bác sĩ, chế độ ăn của bệnh nhân thực tế không quá khắt khe. Người này chủ yếu giới hạn tinh bột ở một bữa mỗi ngày, trong khi không đặt ra giới hạn đặc biệt đối với protein và chất xơ. Bệnh nhân cũng loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, bao gồm cả bột protein, đồng thời tránh sữa bò và đồ ngọt - những thực phẩm được bác sĩ cho là có khả năng kích thích cơ thể tiết insulin.

Đây là những thay đổi chính trong chế độ ăn của bệnh nhân, bên cạnh việc sử dụng một lượng nhỏ thuốc hỗ trợ.