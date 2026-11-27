Theo thống kê mới nhất, 21.340 người tử vong vì ung thư phổi/năm ở Việt Nam. Căn bệnh đang trở thành tác nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nam giới và đứng thứ hai ở nữ giới.
Khí quản
Phế quản
Khối u (minh họa)
Znews | Sức khỏe
Căn bệnh ung thư đứng đầu
ở nam giới tại Việt Nam
Theo thống kê mới nhất, 21.340 người tử vong vì ung thư phổi/năm ở Việt Nam. Căn bệnh đang trở thành tác nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nam giới và đứng thứ hai ở nữ giới.
Mắc mới: 23.085 ca
Tử vong: 21.340 ca
Xem số liệu
người tử vong vì ung thư phổi mỗi năm
21.340
25 phút
Cứ khoảng 25 phút có một người Việt Nam tử vong vì ung thư phổi.
19,2%
Tỷ trọng tử vong do ung thư phổi trong tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Gần 1/5 số ca tử vong do ung thư có nguyên nhân từ ung thư phổi.
31.342 người
Số người đang sống với chẩn đoán ung thư phổi trong vòng 5 năm qua.
Ung thư phổi trên thế giới và tại Việt Nam
Thống kê năm 2024
Thế giới
Việt Nam
Số ca mắc mới
2,6 triệu
23.085
Tỷ lệ mắc mới
12,8%
13%
Số ca tử vong
1,9 triệu
21.340
Tỷ lệ tử vong
19,1%
19,2%
Xếp hạng về mắc mới
Thứ nhất
Thứ hai
Xếp hạng về tử vong
Thứ nhất
Thứ nhất
Tỷ lệ: phần trăm trên tổng số ca mắc mới, tử vong do mọi loại ung thư.
Ung thư phổi ở nam và nữ tại Việt Nam
Nam giới
16.127
ca mắc mới/năm
Thứ nhất về tử vong
Nữ giới
6.958
ca mắc mới/năm
Thứ hai về tử vong
Diện tích hình tròn tỷ lệ với số ca mắc mới. Số ca ở nam gấp khoảng 2,3 lần nữ.
Xu hướng ung thư phổi 2018-2024
Đơn vị: Ca
Ca mắc mới
Ca tử vong
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2018
23.667
20.710
2020
26.262
23.797
2022
24.426
22.597
2024
23.085
21.340
Thay đổi thứ hạng của ung thư phổi trong các kỳ thống kê của GLOBOCAN
Hạng ca mắc mới
Hạng tử vong
Loại đứng đầu tử vong
2018
2
sau gan
2
Gan: 25.404
2020
2
sau gan
2
Gan: 25.272
2022
3
sau vú, gan
2
Gan: hơn 23.300
2024
2
sau vú
1
Phổi: 21.340
Mắc ítmất nhiều
Ung thư phổi chiếm 13% ca mắc mới nhưng 19,2% ca tử vong do ung thư ở Việt Nam.
Tức cứ 8 ca ung thư có 1 ca phổi, nhưng cứ 5 ca tử vong có 1 ca phổi.
Ca mắc mới
Ca tử vong
Vú
25.711 hạng 1
10.609 hạng 4
Phổi
23.085 hạng 2
21.340 hạng 1
Đại trực tràng
22.584 hạng 3
10.990 hạng 3
Tất cả ung thư: 177.404 ca mắc mới, 111.015 ca tử vong.
Ung thư phổi ít hơn ung thư vú khoảng 2.600 ca mắc, nhưng số tử vong gấp đôi.
Vì sao ung thư phổi phát hiện muộn
75%
ca bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, di căn
Dấu hiệu
Dễ nhầm với
Ho kéo dài
Viêm phổi, viêm phế quản
Ho ra máu
Lao phổi
Khàn tiếng, đau ngực, khó thở
Bệnh hô hấp thông thường
Sụt cân, mệt mỏi không rõ lý do
Dễ bị bỏ qua
Tỷ lệ sống 5 năm
Hơn 90%
Giai đoạn 1
Dưới 10%
Giai đoạn 4
Mỗi chấm tương ứng 1% số người bệnh.
Thủ phạm gây ung thư phổi
Thuốc lá
9/10
Cứ 10 ca mắc ung thư phổi thì có 9 ca là có liên quan đến hút thuốc lá. Người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 15-25 lần so với người không hút.
Khói thuốc thụ động
20-30%
Người trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Việc phơi nhiễm với khói thuốc ở nhà hoặc nơi làm việc làm tăng nguy cơ ung thư phổi lên 20-30%.
Ô nhiễm không khí
Bụi mịn PM2.5; amiăng, silic, khói hàn, khí thải diesel và kim loại nặng như crôm, niken, asen. Khói từ việc đốt củi, than tổ ong trong không gian kín, khí radon phát sinh từ đất đá.
Nghề nghiệp
Người làm việc trong ngành xây dựng, khai khoáng, cơ khí, vận tải.
Gene và tiền sử gia đình
Tiền sử gia đình mắc ung thư phổi và các bệnh phổi mạn tính như COPD, xơ phổi, lao phổi cũ; đột biến gene, chẳng hạn EGFR.
Chi phí điều trị ung thư phổi
113,9
triệu đồng/năm
Người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tốn trung bình 113,9 triệu đồng/năm, trong đó tiền thuốc chiếm 84,3%.
Tiền thuốc 84,3%
Chi phí khác 15,7%
Chi phí theo phác đồ, triệu đồng/người/năm
Điều trị đích TKI
110,9
Hóa trị trước TKI
113,8
Hóa trị sau TKI
128,1
Yếu tố liên quan
Số ngày nằm viện, phác đồ điều trị, mức hưởng BHYT và tình trạng kinh tế (p < 0,05).
* Dữ liệu ước tính, do Znews thống kê sơ bộ từ các nguồn uy tín.
Giải pháp và phòng bệnh
Cá nhân
Chạm để lật
Cá nhân
Bỏ thuốc, kể cả thuốc lá điện tử
Tránh khói thuốc thụ động
Đeo khẩu trang khi ô nhiễm
Giữ bếp thông thoáng
Bảo hộ khi làm việc trong môi trường độc hại
Duy trì chế độ ăn cân đối, hoạt động thể lực thường xuyên
Phát hiện sớm
Chạm để lật
Phát hiện sớm
Đi khám khi ho kéo dài; ho ra máu; khó thở; thở khò khè, khàn tiếng; đau ngực; sụt cân không rõ nguyên nhân; nhiễm trùng hô hấp tái diễn; đau vai, cánh tay, lưng hoặc đau đầu
Người 50-80 tuổi, có tiền sử hút thuốc từ 20 bao/năm trở lên, nên trao đổi với bác sĩ về tầm soát ung thư phổi hằng năm bằng CT liều thấp (LDCT)
Chính sách
Chạm để lật
Chính sách
Thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; cấm và xử phạt hành chính hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ từ BHYT, tăng cường tiếp cận với các liệu pháp điều trị mới
Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sàng lọc ung thư sớm
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC thuộc WHO), số liệu GLOBOCAN 2024 (IARC/WHO, công bố tháng 7/2026) và số liệu GLOBOCAN 2022 (công bố năm 2024), Tạp chí Nghiên cứu Y học - Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Mô hình phổi 3D dựng từ dữ liệu giải phẫu của Kristen Browne, NLM/NIAID (NIH 3D), giấy phép CC BY 4.0. Khối u chỉ mang tính minh họa.