Thuốc lá 9/10 Cứ 10 ca mắc ung thư phổi thì có 9 ca là có liên quan đến hút thuốc lá. Người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 15-25 lần so với người không hút.

Khói thuốc thụ động 20-30% Người trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Việc phơi nhiễm với khói thuốc ở nhà hoặc nơi làm việc làm tăng nguy cơ ung thư phổi lên 20-30%.

Ô nhiễm không khí Bụi mịn PM2.5; amiăng, silic, khói hàn, khí thải diesel và kim loại nặng như crôm, niken, asen. Khói từ việc đốt củi, than tổ ong trong không gian kín, khí radon phát sinh từ đất đá.

Nghề nghiệp Người làm việc trong ngành xây dựng, khai khoáng, cơ khí, vận tải.