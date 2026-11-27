Việc chiết xuất thành công morphine từ thuốc phiện vào thế kỷ 19 mở ra bước tiến lớn trong y học, giúp kiểm soát những cơn đau dữ dội. Ảnh: Flickr/Jonathan Aprea.

Từ nhựa cây anh túc được sử dụng hàng nghìn năm trước đến morphine, hành trình phát triển thuốc giảm đau gắn liền với những thành tựu và bi kịch của nhân loại.

Đau đớn là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống con người. Từ những cơn đau đầu, đau răng thông thường đến cơn đau dữ dội do chấn thương hoặc ung thư, con người luôn tìm kiếm những phương pháp giúp xoa dịu sự khó chịu về thể chất. Tuy nhiên, hành trình phát triển thuốc giảm đau không chỉ mang đến những thành tựu y học quan trọng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Theo cuốn sách Dược lý học - 9 loại thuốc vĩ đại cứu loài người khỏi bệnh tật của tác giả Park Seung-jun, từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng các chất có nguồn gốc tự nhiên để giảm đau. Trong số đó, thuốc phiện được xem là một trong những phương thuốc lâu đời nhất, trước khi sự ra đời của morphine vào thế kỷ 19 tạo nên bước ngoặt trong lịch sử điều trị đau.

Tác giả / Tác phẩm DƯỢC LÝ HỌC - 9 LOẠI THUỐC VĨ ĐẠI CỨU LOÀI NGƯỜI KHỎI BỆNH TẬT Trong cuốn sách Dược lý học, tác giả Park Seung-jun sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện lôi cuốn về hành trình phát hiện ra thuốc - từ phát hiện tình cờ đến thí nghiệm dũng cảm, từ sai lầm dẫn đến khám phá vĩ đại cho đến khoảnh khắc làm thay đổi lịch sử y học. Bạn sẽ gặp anh hùng thầm lặng, những bước đột phá khoa học, và cả bí mật thú vị mà bạn không ngờ tới.

Thuốc phiện - "Thần dược chữa bách bệnh"

Đau là một cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Khi con người vô tình chạm vào vật nóng, các thụ thể cảm giác sẽ phát hiện kích thích có hại và truyền tín hiệu qua hệ thần kinh, giúp cơ thể nhanh chóng rút tay lại để tránh tổn thương nghiêm trọng hơn.

Mặc dù đóng vai trò cảnh báo nguy hiểm, những cơn đau kéo dài hoặc dữ dội có thể khiến con người kiệt sức. Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm các chất có khả năng giảm đau đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử.

Theo tác giả Park Seung-jun, một trong những chất được sử dụng lâu đời nhất là thuốc phiện, có nguồn gốc từ cây anh túc. Người xưa thu thập nhựa từ quả anh túc chưa chín, sau đó phơi khô và chế biến thành thuốc.

Lịch sử sử dụng thuốc phiện kéo dài hàng nghìn năm. Những dấu vết về hoạt động trồng cây anh túc thậm chí đã được tìm thấy tại các di chỉ khảo cổ thuộc thời kỳ đồ đá mới. Điều này cho thấy con người đã biết đến loài thực vật này từ rất lâu trước khi nền y học hiện đại hình thành.

Tuy nhiên, phải đến sau thế kỷ 16, dược tính của thuốc phiện mới thu hút sự chú ý đặc biệt. Nhờ khả năng làm dịu cơn đau, thuốc phiện dần được sử dụng rộng rãi trong điều trị nhiều tình trạng bệnh lý. Thời bấy giờ, thuốc phiện được ca ngợi như một phương thuốc có thể chữa bách bệnh, thậm chí được gọi là "thần dược trời ban". Trong bối cảnh y học còn nhiều hạn chế, khả năng giảm đau của chất này mang lại hy vọng cho những bệnh nhân phải chịu đựng đau đớn kéo dài.

Tuy nhiên, đằng sau tác dụng giảm đau là hiểm họa lớn. Thuốc phiện có khả năng gây nghiện cao, khiến nhiều người dần lệ thuộc vào chất này. Việc sử dụng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống cá nhân và xã hội.

Cây anh túc – nguyên liệu làm thuốc phiện, thứ từng được sử dụng như bài thuốc trị bách bệnh. Ảnh: House & Garden.

Morphine

Bước sang thế kỷ 19, lịch sử thuốc giảm đau chứng kiến bước tiến quan trọng nhờ công trình nghiên cứu của nhà hóa học người Đức Friedrich Sertürner. Trong quá trình tìm hiểu các thành phần của thuốc phiện, Sertürner đã thành công trong việc chiết xuất morphine, một hoạt chất có khả năng giảm đau mạnh.

Tác giả Park Seung-jun cho biết tên gọi morphine được lấy cảm hứng từ Morpheus, vị thần gắn liền với những giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên phần nào phản ánh tác dụng của chất này đối với hệ thần kinh, bao gồm khả năng làm dịu đau đớn và gây buồn ngủ.

Theo Dược lý học, morphine có tác dụng giảm đau mạnh gấp khoảng 10 lần thuốc phiện. Việc tách được hoạt chất này từ nguyên liệu tự nhiên đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp các nhà khoa học tiến gần hơn đến việc sử dụng thuốc giảm đau với liều lượng được kiểm soát.

Morphine tác động lên các thụ thể opioid trong hệ thần kinh trung ương, qua đó làm thay đổi cách cơ thể cảm nhận và đáp ứng với tín hiệu đau. Nhờ tác dụng mạnh, thuốc trở thành lựa chọn quan trọng trong điều trị những cơn đau nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm đau vượt trội cũng đi kèm những nguy cơ đáng lo ngại. Morphine có thể gây lệ thuộc và nghiện, đặc biệt khi bị sử dụng không đúng mục đích hoặc ngoài sự giám sát y tế.

Đến giữa thế kỷ 19, sự phát triển của ống tiêm dưới da tiếp tục làm thay đổi cách sử dụng morphine. Thay vì chỉ dùng qua đường uống, thuốc có thể được đưa trực tiếp vào cơ thể bằng đường tiêm.

Phương pháp này giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn trong một số tình huống điều trị, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ lạm dụng. Khi morphine được sử dụng rộng rãi, số người lệ thuộc vào chất này tăng lên, đặt ra thách thức lớn đối với giới y học.

Từ một phát minh được kỳ vọng giúp giải thoát con người khỏi những cơn đau dữ dội, morphine dần bộc lộ mặt trái nguy hiểm. Thuốc phiện không còn là thần dược trời ban nữa mà trở thành loại thuốc của quỷ dữ gửi từ địa ngục, hay còn gọi là ma túy.

Dẫu vậy, morphine vẫn giữ vai trò quan trọng trong y học hiện đại. Đặc biệt, đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc người phải chịu những cơn đau nghiêm trọng, morphine có thể giúp kiểm soát đau, cải thiện sự thoải mái và chất lượng cuộc sống.

Điều quan trọng là thuốc phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng liều lượng và có sự theo dõi của nhân viên y tế.