Không chỉ là gia vị tạo màu cho món ăn, củ nghệ còn chứa hoạt chất được các nhà khoa học quan tâm trong nghiên cứu ung thư đại trực tràng.

Từ những tổn thương tiền ung thư đến polyp đại tràng, curcumin trong củ nghệ được nghiên cứu về khả năng tác động đến quá trình phát triển bệnh. Ảnh: Unsplash.

Trong cuốn sách Ăn gì không chết - Sức mạnh chữa lành của thực phẩm (NXB Trẻ), tiến sĩ, bác sĩ Michael Greger và Gene Stone dẫn số liệu cho thấy GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của Ấn Độ thấp hơn Mỹ khoảng 8 lần, trong khi khoảng 20% dân số nước này sống dưới mức nghèo. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc một số loại ung thư ở Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với Mỹ.

Cụ thể, phụ nữ Mỹ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp 10 lần phụ nữ Ấn Độ, ung thư phổi cao gấp 17 lần, ung thư nội mạc tử cung và ung thư hắc tố (melanoma) cao gấp 9 lần, ung thư thận cao gấp 12 lần, ung thư bàng quang cao gấp 8 lần và ung thư vú cao gấp 5 lần.

Sự chênh lệch cũng được ghi nhận ở nam giới. Đàn ông Mỹ có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp 11 lần, ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 23 lần, ung thư hắc tố cao gấp 14 lần, ung thư thận cao gấp 9 lần, ung thư phổi và ung thư bàng quang cao gấp 7 lần so với đàn ông Ấn Độ.

Theo các tác giả, thói quen sử dụng nghệ làm gia vị thường xuyên trong bữa ăn của người Ấn Độ có thể là một trong những yếu tố góp phần lý giải sự khác biệt này.

Curcumin tác động đến các giai đoạn phát triển ung thư như thế nào?

Nghệ chứa curcumin, sắc tố tạo nên màu vàng đặc trưng của loại gia vị này. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy curcumin có khả năng ức chế tế bào ung thư. Tuy nhiên, khi ăn nghệ, chỉ một lượng nhỏ curcumin được hấp thu vào máu. Vì vậy, hoạt chất này khó đạt nồng độ đủ cao để tiếp xúc với những khối u nằm ngoài đường tiêu hóa.

Ngược lại, phần curcumin không được hấp thu sẽ tiếp tục di chuyển đến ruột già. Tại đây, hoạt chất có thể tiếp xúc trực tiếp với các tế bào niêm mạc đại tràng - nơi những tổn thương tiền ung thư và polyp có thể hình thành.

Curcumin trong củ nghệ được ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong một số nghiên cứu về tổn thương tiền ung thư và polyp đại trực tràng. Ảnh: Unsplash.

Theo nội dung cuốn sách, quá trình phát triển ung thư đại trực tràng có thể trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là sự xuất hiện của các ổ tế bào bất thường trên thành ruột già, còn gọi là ổ tuyến bất thường (aberrant crypt foci). Tiếp đó, các polyp hình thành và phát triển trên bề mặt bên trong đại tràng. Một số polyp lành tính có thể tiến triển thành ác tính. Khi ung thư phát triển, tế bào ác tính có thể xâm lấn qua thành đại tràng và di căn đến những cơ quan khác trong cơ thể.

Các tác giả dẫn một nghiên cứu trên những người hút thuốc lá - nhóm có nguy cơ xuất hiện các tổn thương tiền ung thư ở đại trực tràng - để tìm hiểu tác động của curcumin. Kết quả cho thấy sau 30 ngày sử dụng hoạt chất này, số cấu trúc bất thường liên quan đến ung thư ở trực tràng giảm gần 40%, tỷ lệ ghi nhận giảm từ 18% xuống còn 11%. Tác dụng không mong muốn duy nhất được báo cáo trong nghiên cứu là phân của người tham gia chuyển sang màu vàng.

Với trường hợp polyp đã hình thành, một nghiên cứu khác được đề cập trong sách ghi nhận việc sử dụng curcumin kết hợp quercetin trong 6 tháng giúp giảm số lượng và kích thước polyp ở hơn một nửa số bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn.

Quercetin là một hợp chất thực vật có trong nhiều loại rau quả tự nhiên, chẳng hạn hành tím và nho. Theo các tác giả, nghiên cứu gần như không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể từ sự kết hợp hai hoạt chất này.

Tín hiệu nghiên cứu ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Đáng chú ý, cuốn sách còn đề cập nghiên cứu trên 15 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, không còn đáp ứng với hóa trị hoặc xạ trị. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư đã thử nghiệm sử dụng chiết xuất từ nghệ cho nhóm bệnh nhân này.

Cuốn sách Ăn gì không chết - Sức mạnh chữa lành của thực phẩm. Ảnh: NXB Trẻ.

Sau thời gian điều trị kéo dài 2-4 tháng, bệnh không tiếp tục tiến triển ở 5 trong số 15 người tham gia, tương đương khoảng một phần ba số bệnh nhân.

Các tác giả cho rằng kết quả này đáng được quan tâm và nghiên cứu thêm. Nếu một loại thuốc hóa trị mới chỉ mang lại hiệu quả cho một phần ba bệnh nhân, lợi ích đó cần được cân nhắc cùng những tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong khi đó, với một chiết xuất thực vật được cho là có độ an toàn cao, ngay cả khả năng mang lại lợi ích cho một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân cũng đáng để tiếp tục tìm hiểu.

Tuy nhiên, các tác giả cũng đặt vấn đề về nguồn tài trợ nghiên cứu. Những hợp chất tự nhiên không dễ được cấp bằng sáng chế, khiến việc thu hút đầu tư cho các thử nghiệm quy mô lớn có thể gặp khó khăn.

Dù vậy, những kết quả trên chủ yếu đến từ các nghiên cứu quy mô nhỏ, chưa đủ cơ sở để khẳng định curcumin có thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư ở người. Đặc biệt, chiết xuất nghệ không thể thay thế hóa trị, xạ trị, phẫu thuật hay các phương pháp điều trị ung thư đã được chứng minh hiệu quả.

Theo các tác giả, việc người Ấn Độ có tỷ lệ mắc một số loại ung thư thấp hơn không thể chỉ giải thích bằng thói quen sử dụng nghệ. Những thực phẩm thường được ăn cùng loại gia vị này cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Ấn Độ là một trong những quốc gia sản xuất trái cây và rau củ lớn trên thế giới. Chỉ khoảng 7% người trưởng thành ở nước này ăn thịt mỗi ngày. Thay vào đó, khẩu phần ăn phổ biến của nhiều người có nhiều rau lá xanh đậm và các loại đậu như đậu khô, đậu tách hạt, đậu gà và đậu lăng. Những thực phẩm này chứa phytate - một hợp chất có nguồn gốc thực vật được nghiên cứu về tiềm năng chống ung thư.