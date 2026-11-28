Tận dụng giấc mơ REM để dậy sớm không uể oải, mở rèm đón nắng nhẹ, đi bộ đường râm mát và chỉ cần phơi nắng chừng 10 phút mỗi ngày để giữ nhịp sống khỏe khoắn, ít lão hóa.

Việc thức dậy sớm hay muộn liên quan đến nhịp sinh học. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Không ít người trong chúng ta rất khó thức dậy sớm, nhưng tôi có một mẹo nhỏ để có thể thức dậy thật nhanh và dễ dàng. Con người khi ngủ say thường ngủ li bì không mộng mị, là trạng thái giấc ngủ Non-REM mà tôi đã nói ở phần trước.

Và nếu để cho bộ não được nghỉ ngơi nhiều hơn ba tiếng, nó sẽ tự bắt đầu làm việc lại, nên sau khoảng thời gian của giấc ngủ Non-REM, sẽ xảy ra giấc ngủ REM không được sâu giấc, lúc đó ta sẽ mơ, hoặc giữa chừng cơ thể sẽ chuyển mình vài lần. Đây chính là thời gian mà bạn nên thức dậy. Khi bạn nghĩ rằng “Ơ, mình đang mơ” sau khi tỉnh giấc và định trở mình để ngủ tiếp, hãy dừng ngay suy nghĩ đó lại và thức dậy.

Nhân đây tôi cũng xin nói về trường hợp của chính mình, khi tình huống mơ vào buổi sáng như vậy khiến tôi tỉnh giấc, tôi sẽ cố gắng tự nhủ là “Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh! Mắc tiểu quá!” Ngay khi làm như vậy, tôi sẽ rất khẩn trương dậy để đi “giải quyết” và có thể tỉnh dậy ngay lập tức.

Sau khi thức dậy tạm thời để đi vệ sinh, tôi đi đến ngay bàn làm việc kiểm tra e-mail, xem lại phần ghi chép những ý tưởng hiện lên trước khi đi ngủ và bắt đầu viết tiếp phần ghi nháp tôi đang viết dở. Thường thì lúc đó rơi vào khoảng 4 giờ sáng.

Tôi ngồi làm việc trong hai tiếng là cũng đến 6 giờ, có thể mỗi mùa mỗi khác nhưng hầu như đến lúc đó trời đã bắt đầu sáng dần lên. Nếu có nắng, chắc chắn tôi sẽ cố gắng đón bình minh.

Tôi sẽ kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng ngủ lên để ánh nắng buổi sáng có thể vào phòng mà không bị che lấp bởi bất kì chướng ngại vật nào. Làm như vậy, thì dù có cố nằm ngủ khi trời sáng, mắt cũng mở ra theo phản xạ tự nhiên, nên sau khi thức dậy và làm việc, tôi vẫn có thể đón bình minh được.

Buổi sáng, nếu đến bệnh viện vào khoảng thời gian sát với giờ bắt đầu khám bệnh, tôi sẽ phải oằn mình trong sự hỗn loạn của khung giờ đi làm. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cứ đúng 7 giờ sáng là tôi ra khỏi nhà, và đi bộ khoảng 20-30 phút từ nhà đến nơi làm việc.

Đi làm vào giờ đó, tôi có thể tránh được những con đường lớn nhiều xe cộ và có thể chọn “đường tắt, đường nhỏ, đường có bóng râm” để cố gắng hết sức không bị dính ánh nắng mặt trời. Những con đường đó ngập tràn màu xanh của cây cối, lại không có khí thải độc hại của ô tô, khiến tâm trạng tôi thật sự khoan khoái.

Tránh ánh nắng mặt trời cũng là một điểm quan trọng. Điều này giúp chúng ta tránh được những tia tử ngoại. Nhiều người nghĩ rằng nên tắm nắng để tốt cho sức khỏe.

Lẽ dĩ nhiên, khoa học đã chứng minh, nếu không hấp thụ ánh nắng mặt trời, vitamin D trong cơ thể sẽ không được tạo thành, dẫn đến bệnh còi xương, hoặc xương sẽ bị suy yếu.

Nhưng trên thực tế, để duy trì lượng vitamin D trong toàn bộ cơ thể, con người chỉ cần tắm nắng khoảng 10 phút là đủ. Và nếu bạn vẫn sinh sống hoạt động bình thường, thực ra không cần thiết phải tắm nắng nhiều hơn làm gì.

Trong khi đó, ánh nắng mặt trời có tác động ngược lại, là tác nhân chính gây lão hóa. Tia cực tím là nguyên nhân gây nên những chứng bệnh về da liễu, hình thành nếp nhăn, nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận.