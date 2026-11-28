Thấy con thấp hơn các bạn cùng lớp, nghe hội phụ huynh mách ăn 1-2 quả trứng/ngày giúp tăng chiều cao, mẹ liền ép con ăn trứng liên tục cả tháng.

Phụ huynh cho con ăn nhiều trứng với hy vọng trẻ sẽ cao lớn hơn. Ảnh minh họa.

Có hai cậu con trai 8 và 11 tuổi, chị H. (Gia Lâm, Hà Nội) sốt ruột khi thấy con thấp hơn bạn bè đồng trang lứa. Trong đợt khám sức khỏe tại trường gần đây, bác sĩ cũng lưu ý cả hai bé đều có cân nặng nhỉnh hơn chuẩn trong khi chiều cao lại chưa đạt mức trung bình.

Trứng không phải "thần dược"

Về nhà tự tìm hiểu, chị biết theo chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, chiều cao trung bình của bé trai 8 tuổi là 127 cm và bé trai 11 tuổi là 143 cm. Thấy cả hai bé đều đang thiếu hụt 2-3 cm so với chuẩn, lo sau này thấp bé nên chị vội tìm cách cải thiện vóc dáng cho con.

Hỏi kinh nghiệm một vài phụ huynh, chị được mách nên cho trẻ ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày. Nghe vậy, suốt cả tháng nay chị liên tục đưa trứng vào thực đơn hàng ngày của hai con, xoay vòng đủ kiểu từ trứng luộc, trứng rán đến kho.

Nghe nói tiền dậy thì là giai đoạn vàng để trẻ bứt phá chiều cao nên dù cả hai cậu bé đều ngán trứng, chị vẫn ép con ăn.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao với đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp phát triển cơ bắp và khung xương, đồng thời bổ sung vitamin D hỗ trợ hấp thu canxi, trứng cũng chứa vitamin B12, choline, selen rất có lợi cho sự phát triển trí não.

Việc cho trẻ ăn 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày sẽ giúp bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, trứng chỉ là một phần của bữa ăn, không phải “thần dược” quyết định chiều cao bởi vóc dáng của trẻ là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như di truyền, giấc ngủ, vận động, chế độ dinh dưỡng.

Nếu phụ huynh ép trẻ ăn trứng liên tục trong thời gian dài không những không giúp con cao vượt trội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc tập trung quá mức vào một món ăn dễ khiến trẻ chán ăn, mất cân đối vi chất, đồng thời dư thừa năng lượng dẫn đến thừa cân, béo phì (đây lại là yếu tố kìm hãm chiều cao).

Ngoài ra, lòng đỏ trứng chứa lượng cholesterol tương đối cao nên việc ăn quá nhiều trứng kèm các cách chế biến nhiều dầu mỡ như rán, ốp la sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh có thể cho trẻ ăn trứng phù hợp với lứa tuổi. Với trẻ 6-12 tháng nên bắt đầu từ lòng đỏ nấu chín kỹ; trẻ 1-3 tuổi ăn ½-1 quả/ngày; trẻ từ 4 tuổi trở lên có thể ăn 1 quả/ngày, ở trẻ lớn hơn tùy theo sở thích của trẻ có thể cho trẻ ăn nhiều hơn.

“Ngoài trứng, còn rất nhiều món ăn giàu dưỡng chất khác, vì vậy cha mẹ nên đa dạng thực đơn, kết hợp hài hòa giữa trứng với thịt, cá, tôm, cua, sữa và rau xanh”, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm nhấn mạnh.

Dinh dưỡng phải đi đôi với vận động

Trong hành trình trưởng thành, bên cạnh 1.000 ngày đầu đời, thời điểm tiền dậy thì và dậy thì được xem là “cơ hội vàng” cuối cùng để tăng chiều cao cho trẻ. Giai đoạn này thường bắt đầu từ khoảng 8-10 tuổi ở bé gái và 9-11 tuổi ở bé trai, chiều cao của trẻ sẽ tăng đều đặn 5-7 cm mỗi năm, rồi tăng tốc đạt 6-10 cm/năm (bé gái) và 7-12 cm/năm (bé trai) ở thời kỳ cao điểm.

Những môn thể thao có tính chất bật nhảy, vươn người và kéo giãn toàn thân hỗ trợ xương khớp phát triển và thúc đẩy chiều cao tối ưu cho trẻ. Ảnh: Vân Anh.

Qua mốc thời gian này, các sụn tiếp hợp ở đầu xương dài sẽ dần cốt hóa và đóng lại, khiến tốc độ phát triển chiều cao chậm hẳn rồi ngừng lại. Vì thế, phụ huynh cần tận dụng tối đa quãng thời gian vàng này để cải thiện vóc dáng cho con bằng bữa ăn đủ chất (giàu đạm, canxi, vitamin D3, kẽm), đi kèm thói quen đi ngủ sớm.

Chuyên gia nhấn mạnh, dù trẻ có chế độ ăn khoa học nhưng nếu không vận động thì chiều cao cũng khó phát triển tối ưu. Hoạt động thể chất giúp kích thích tuyến yên tăng tiết hormone tăng trưởng (GH) tự nhiên, thúc đẩy tuần hoàn máu nuôi dưỡng vùng sụn tiếp hợp và tăng cường quá trình khoáng hóa, giúp xương chắc khỏe, phát triển chiều dài thuận lợi.

Ngược lại, nạp nhiều dinh dưỡng mà lười vận động sẽ khiến năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ gây béo phì - yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết, thúc đẩy dậy thì sớm, khiến sụn tiếp hợp cốt hóa sớm và rút ngắn thời gian tăng chiều cao của trẻ.

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động vận động ngoài trời và rèn luyện thể thao đều đặn ít nhất 60 phút mỗi ngày. Những bộ môn có tính chất bật nhảy, vươn người và kéo giãn toàn thân như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, nhảy dây, đạp xe hay đu xà đơn sẽ giúp tối ưu hóa kích thích lên hệ xương khớp, đồng thời hỗ trợ trẻ kiểm soát cân nặng hiệu quả.