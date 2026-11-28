Béo phì, tiểu đường type 2 và tăng huyết áp đang trở thành những vấn đề đáng chú ý trong sức khỏe thận. Bệnh có thể tiến triển nhiều năm trước khi được phát hiện.

Những tổn thương tại thận có thể tiến triển âm thầm, khiến chức năng lọc máu suy giảm theo thời gian. Ảnh: CancerNetwork.

Bệnh thận mạn tính có thể tiến triển trong nhiều năm mà không gây ra dấu hiệu rõ ràng, cho đến khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Theo Telegraph, Zubir Ahmed, bác sĩ phẫu thuật mạch máu và ghép tạng thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nhận định tiểu đường type 2, béo phì và tăng huyết áp nằm trong số những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình này.

Trong 15 năm làm việc, bác sĩ Ahmed đã thực hiện hơn 300 ca ghép thận và khẳng định nhiều trường hợp suy giảm chức năng thận trong số đó có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ và thay đổi thói quen sinh hoạt.

Tổ chức Nghiên cứu Thận Vương quốc Anh ước tính khoảng 7,2 triệu người tại Anh đang sống chung với bệnh thận mạn. Báo cáo do tổ chức công bố năm 2023 cảnh báo số người mắc bệnh gia tăng có thể tạo áp lực ngày càng lớn lên NHS vào năm 2033.

Ba yếu tố hàng đầu gây tổn thương thận

Theo bác sĩ Ahmed, trong nhiều thập kỷ, tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy thận. Tuy nhiên, hiện nay, tiểu đường type 2 ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong số các chẩn đoán tại bệnh viện.

Lượng đường trong máu cao có thể dần gây tổn thương các nephron - những cấu trúc vi thể chịu trách nhiệm lọc chất thải và lượng dịch dư thừa trong cơ thể. Thận có khả năng bù đắp một phần chức năng đã mất trong một thời gian. Vì vậy, bệnh có thể âm thầm tiến triển mà không gây ra triệu chứng đáng chú ý.

Béo phì cũng là yếu tố đáng lo ngại. Chuyên gia cho biết chỉ số khối cơ thể (BMI) của những bệnh nhân cần ghép thận đã tăng lên trong khoảng 7-8 năm qua.

Khi mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này, những ca ghép thận ở người có BMI trên 30 ít phổ biến hơn do khó khăn về kỹ thuật, nguy cơ xuất huyết và biến chứng lành vết thương.

Hiện nay, các ê-kíp cũng tiến hành ghép thận cho bệnh nhân có BMI từ 35 đến 40. Sự thay đổi này xuất phát từ những tiến bộ kỹ thuật và khả năng mang lại lợi ích cho nhóm bệnh nhân béo phì. Ngoài ra, Ahmed đang tham gia nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật robot nhằm giảm rủi ro cho bệnh nhân béo phì.

Tăng huyết áp cũng là một nguy cơ đáng kể. Huyết áp cao gây tổn thương các đơn vị lọc của thận, đồng thời có thể kích hoạt những cơ chế hormone khiến huyết áp tiếp tục tăng.

Kiểm tra đường huyết thường xuyên giúp người mắc tiểu đường theo dõi tình trạng bệnh và kiểm soát nguy cơ biến chứng, trong đó có tổn thương thận. Ảnh: Infobae.

Giảm mỡ bụng và kiểm soát huyết áp để bảo vệ thận

Trong các biện pháp phòng ngừa, bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh việc giảm mỡ nội tạng - loại mỡ tích tụ xung quanh các cơ quan trong ổ bụng. Mỡ nội tạng có thể thúc đẩy tình trạng kháng insulin, khiến tế bào khó sử dụng glucose hơn và làm tăng lượng đường trong máu.

Bác sĩ Ahmed cho rằng một phần nguyên nhân khiến lượng mỡ này gia tăng đến từ calo trong các loại đồ uống có đường, sản phẩm chứa caffeine, thanh ngũ cốc ăn sáng và sinh tố thường được quảng cáo là lựa chọn lành mạnh.

Ông khuyến nghị mọi người chú ý đọc nhãn dinh dưỡng, đồng thời tăng cường vận động thể chất, đặc biệt là sau bữa tối.

Chuyên gia cũng chia sẻ bản thân áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để kiểm soát lượng calo nạp vào. Theo ông, cà phê đen có thể góp phần cải thiện các chỉ số đường huyết và giảm viêm mạch máu - hai yếu tố có liên quan đến sức khỏe thận.

Vì vậy, Ahmed khuyên mọi người nên kiểm tra huyết áp trước tuổi 40. Bên cạnh đó, cần giảm lượng muối và đường trong chế độ ăn, tăng cường hoạt động thể chất và sử dụng thuốc nếu được bác sĩ chỉ định.

Mỡ nội tạng tích tụ quanh các cơ quan trong ổ bụng có liên quan đến kháng insulin và nhiều rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Ảnh: Magnific.

Xét nghiệm giúp phát hiện tổn thương thận trước khi có triệu chứng

Theo bác sĩ Ahmed, những người có tiền sử gia đình mắc tiểu đường hoặc bệnh thận cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Các bệnh di truyền hoặc tự miễn cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm, nhiều trường hợp có thể kiểm soát bệnh và tránh phải lọc máu hoặc ghép thận.

Một trong những xét nghiệm thường được sử dụng để đánh giá chức năng thận là xét nghiệm máu đo nồng độ creatinine. Dựa trên kết quả này cùng các dữ liệu lâm sàng khác, bác sĩ tính toán mức lọc cầu thận ước tính (eGFR), chỉ số phản ánh khả năng lọc máu của thận. Các mức eGFR được phân loại như sau:

Từ 90 ml/phút trở lên: Thường được xem là mức lọc cầu thận bình thường.

45-59 ml/phút: Gợi ý chức năng thận suy giảm nhẹ đến trung bình.

30-44 ml/phút: Chức năng thận suy giảm mức trung bình đến nặng.

Dưới 30 ml/phút: Người bệnh thường cần được theo dõi và chăm sóc chuyên khoa.

Ở người mắc tiểu đường, Ahmed đặc biệt nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm tỷ lệ albumin/creatinine trong nước tiểu (UACR). Xét nghiệm này có thể phát hiện dấu hiệu bệnh thận ngay cả khi mức lọc cầu thận chưa có thay đổi rõ rệt.

Người mắc tiểu đường nên thực hiện xét nghiệm này hàng năm. Tuy nhiên, khoảng 30% bệnh nhân chưa được kiểm tra theo khuyến nghị. Bác sĩ cũng lưu ý mọi người cần chú ý những triệu chứng kéo dài, chẳng hạn tình trạng mệt mỏi không rõ nguyên nhân.