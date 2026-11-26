Người đàn ông từng phải cắt bỏ thận trái do ung thư. Sau đó, ông tiếp tục trì hoãn điều trị sỏi ở thận phải, khiến quả thận duy nhất còn lại bị tắc nghẽn, chức năng suy giảm.

Ê-kíp phẫu thuật đặt thông JJ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là ông N.V.H. (58 tuổi, ngụ Đồng Tháp), từng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thận trái do ung thư cách đây khoảng 9 năm. Từ đó, mọi hoạt động lọc máu và bài tiết nước tiểu của cơ thể đều phụ thuộc vào quả thận phải còn lại.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, ông H. được phát hiện có sỏi thận phải. Bác sĩ tư vấn chụp CT để đánh giá tình trạng bệnh và lên kế hoạch điều trị nhưng người bệnh chưa đồng ý.

Một tháng trước khi nhập viện, ông bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng hông lưng phải. Qua kiểm tra tại tuyến trên, bác sĩ phát hiện sỏi kẹt ở niệu quản phải đoạn lưng, gây ứ nước thận và suy giảm chức năng thận. Tuy nhiên, người bệnh tiếp tục trì hoãn can thiệp.

Chỉ đến khi cơn đau tăng dần, lượng nước tiểu giảm rõ rệt, ông H. mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả kiểm tra cho thấy quả thận duy nhất đã ứ nước độ II, có 3 viên sỏi kẹt tại niệu quản đoạn lưng. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, người bệnh đã ở giai đoạn IV của bệnh thận mạn.

Trước nguy cơ mất chức năng quả thận duy nhất, các bác sĩ khoa Ngoại Niệu, tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long quyết định đặt ống thông JJ cấp cứu để giải áp, tạo đường dẫn lưu nước tiểu và bảo vệ chức năng thận. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt.

Ba ngày sau, khi sức khỏe và chức năng thận ổn định hơn, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các viên sỏi được xử trí, người bệnh hồi phục tốt.

Đáng chú ý, chức năng thận của bệnh nhân cải thiện từ bệnh thận mạn giai đoạn IV lên giai đoạn IIIa. Hiện vết mổ khô, sức khỏe ổn định, người bệnh đã xuất viện và được hẹn tái khám định kỳ.

Bác sĩ chuyên khoa II Mai Hoàng Khoa, Trưởng khoa Ngoại Niệu, cho biết sỏi niệu quản gây tắc nghẽn trên thận độc nhất là tình huống cấp cứu tiết niệu đặc biệt nguy hiểm. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy thận cấp và nguy cơ phải lọc máu.

Theo bác sĩ Khoa, đặt thông JJ giải áp kịp thời là bước quan trọng nhằm bảo tồn chức năng thận trước khi tiến hành phẫu thuật lấy sỏi triệt để.

Từ trường hợp này, bác sĩ Khoa khuyến cáo người bệnh, đặc biệt là những người chỉ còn một quả thận, không nên chủ quan khi phát hiện sỏi tiết niệu. Việc thăm khám, đánh giá và điều trị đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chức năng thận.

Người bệnh cần tái khám định kỳ, theo dõi chức năng thận và lượng nước tiểu, tuân thủ chế độ ăn uống phù hợp. Không tự ý uống quá nhiều nước khi đang suy thận hoặc tiểu ít, sử dụng thuốc giảm đau, thuốc nam hay sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có ý kiến bác sĩ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng, sốt, tiểu máu hoặc lượng nước tiểu giảm bất thường, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra sớm.