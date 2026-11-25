Trẻ ăn dặm tự chỉ huy có thể ăn chưa đủ lượng trong giai đoạn đầu. Cha mẹ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh.

Phương pháp cho trẻ ăn dặm tự chỉ huy giúp phối hợp tay mắt và tính tự lập. Ảnh: Shutterstock.

Ăn dặm tự chỉ huy (BLW - Baby Led Weaning) là phương pháp khuyến khích trẻ tự cầm nắm thức ăn, chủ động ăn và điều chỉnh lượng thực phẩm theo nhu cầu thay vì được người lớn đút bằng muỗng. Thức ăn thường được chế biến thành miếng dài, mềm, phù hợp khả năng cầm nắm của trẻ.

Phương pháp này giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động tinh, phối hợp tay - mắt, khả năng nhai và tính tự lập. Tuy nhiên, trẻ có thể ăn ít trong giai đoạn đầu do chưa thành thạo kỹ năng cầm nắm và nhai nuốt, dẫn đến nguy cơ thiếu năng lượng nếu cha mẹ không chú ý bổ sung dinh dưỡng.

Theo TS Bùi Thị Thúy, khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dù lựa chọn phương pháp ăn dặm nào, cha mẹ cũng cần đảm bảo khẩu phần của trẻ đa dạng 4 nhóm thực phẩm gồm bột đường, chất đạm, rau củ quả và chất béo. Thức ăn cần được chế biến phù hợp để trẻ dễ cầm nắm, đồng thời cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển.

Trong những tháng đầu ăn dặm, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Phụ huynh có thể kết hợp BLW với phương pháp ăn truyền thống để đảm bảo trẻ được cung cấp đủ thực phẩm, đồng thời khuyến khích khả năng tự ăn.

Trẻ nên bắt đầu ăn dặm khi tròn 6 tháng tuổi hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn cần chuyển dần từ loãng sang đặc, từ mềm đến thô, từ ít đến nhiều. Cha mẹ không nên ép trẻ ăn, cần tôn trọng tín hiệu đói no và theo dõi cân nặng, chiều cao định kỳ để điều chỉnh khẩu phần.

Đặc biệt, trẻ cần được ngồi ở tư thế an toàn và có người lớn quan sát trong suốt bữa ăn để hạn chế nguy cơ hóc sặc. Thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh, không thêm đường, muối và gia vị công nghiệp vào khẩu phần của trẻ dưới 1 tuổi.

TS Thúy nhấn mạnh không có phương pháp ăn dặm nào tốt nhất cho tất cả trẻ. Điều quan trọng là cha mẹ lựa chọn cách ăn phù hợp với khả năng của bé, đảm bảo dinh dưỡng đa dạng, cân đối và an toàn.